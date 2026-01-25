Bármily hihetetlen, szovjet katonák is áldozatul estek az orosz–ukrán háborúban

Lettországban több ezer, a második világháborúban elesett szovjet katona még mindig nem lelt végső nyugalomra. A Balti-tengertől nagyjából negyven kilométerre fekvő Priekule külterületén, a kurföldi régióban a Military Archaeology Legenda nevű szervezet önkéntesei nagy területen keresik az eltűnteket; a nemzetközi hálózat évek óta foglalkozik a második világháborúban elesettek maradványainak felkutatásával és méltó eltemetésükkel – számol be róla a Politico.

A lap egy ilyen kutatást mutat be részletesen, fényképekkel és magyarázatokkal illusztrálva. Az önkéntesek fémdetektorokkal pásztázzák a földet, a készülékek állandóan jeleznek a talajban lévő rengeteg golyó, repesz- és lőszermaradvány miatt. Majd egy kiáltás hallatszik, felbukkan egy rozsdás szovjet sisak, amely körül addig ásnak, amíg