01. 25.
vasárnap
01. 25.
vasárnap
háború lettország szovjet katona holttest oroszország

Bármily hihetetlen, szovjet katonák is áldozatul estek az orosz–ukrán háborúban

2026. január 25. 16:35

Életüket adták a hazájukért, ám most sem Moszkvának, sem Lettországnak nem kellenek.

null

Lettországban több ezer, a második világháborúban elesett szovjet katona még mindig nem lelt végső nyugalomra. A Balti-tengertől nagyjából negyven kilométerre fekvő Priekule külterületén, a kurföldi régióban a Military Archaeology Legenda nevű szervezet önkéntesei nagy területen keresik az eltűnteket; a nemzetközi hálózat évek óta foglalkozik a második világháborúban elesettek maradványainak felkutatásával és méltó eltemetésükkel – számol be róla a Politico.

A lap egy ilyen kutatást mutat be részletesen, fényképekkel és magyarázatokkal illusztrálva. Az önkéntesek fémdetektorokkal pásztázzák a földet, a készülékek állandóan jeleznek a talajban lévő rengeteg golyó, repesz- és lőszermaradvány miatt. Majd egy kiáltás hallatszik, felbukkan egy rozsdás szovjet sisak, amely körül addig ásnak, amíg 

„egy több mint nyolcvan évvel ezelőtt meghalt katona állkapcsa, illetve teljes csontváza előkerül”.

A cikket jegyző Benjamin Mack-Jackson úgy véli, egy ilyen felfedezés egészen a közelmúltig bürokratikus láncreakciót indított volna el, amelynek a végén a maradványokat Oroszországba szállítják, esetleg egy lettországi szovjet katonai temetőben eltemetik.

De most más idők járnak, amit a kutatást végzők is tudomásul vesznek. Ez a katona nem megy sehova. A háború, amelyben meghalt, generációkkal ezelőtt véget ért; a háború, amely megakadályozza, hogy békében nyugodjon, 2022. február 24-én kezdődött” – áll az írásban.

A magyarázat egyszerű: Oroszország Ukrajna teljes körű inváziója során befagyasztotta a szovjet háborús halottak az Oroszországi Föderációba, azaz a Szovjetunió jogutódjába történő átszállításának korábban jól működő rendszerét. Most viszont Moszkva jó ideje nem válaszol a lett hatóságok értesítéseire, amelyek így nem tudják, milyen utasításokat kellene ez ügyben betartaniuk. Az eredmény több ezer megtalált holttest, maradva ott, ahol vannak, mert Oroszország nem igényli, Lettország pedig nem temeti el őket:

„Az egykori szovjet katonák most olyan konfliktusba keverednek, ami még nem is létezett a halálukkor.


 

Nyitókép: Legenda Military Archaeology/Latvia/Facebook

 

