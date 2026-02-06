Ft
Döbbenetes számok derültek ki: gombamód szaporodnak a kamupártok a választás előtt

2026. február 06. 11:17

Pártlistát csak az a párt állíthat, amely legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban, összesen 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet tud indítani.

2026. február 06. 11:17
null

Az országgyűlési választások kitűzésének napján, január 13-án már 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában, ami jól jelzi: a választási időszak kezdetével ismét gyors ütemben szaporodnak a jelölőszervezetek. Míg a négy évvel ezelőtti választáson összesen 43 pártot és 12 országos nemzetiségi önkormányzatot vettek nyilvántartásba, addig most már az első napon 26 szervezet kérte felvételét – írja az Economx

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) csütörtöki ülésén – a jogszabályi feltételek teljesülése után – nyilvántartásba vette az első 26 jelölőszervezetet, köztük parlamenti pártokat, kisebb politikai formációkat és több országos nemzetiségi önkormányzatot is. A bejelentéseket megelőzően a Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrzi a szervezetek létezését és adatainak hitelességét, az NVB-nek pedig a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntést hoznia.

Két szervezet – az Összefogás a Civilekért Párt és a Vállalkozók Szövetsége a Reformokért – nyilvántartásba vételét ugyanakkor az NVB visszautasította,

mivel a bejelentést benyújtó, képviseleti joggal rendelkező személyek megbízása időközben megszűnt, így a kérelmek nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. Az NVB határozatai egyelőre nem jogerősek, azok ellen három napon belül lehet felülvizsgálatot kérni a Kúriától.

Az április 12-i parlamenti választáson országos pártlistát csak az a párt állíthat, amely legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban, összesen 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet tud indítani. Az országos nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi listát állíthatnak, míg az országos listák bejelentésének végső határideje március 7., 16 óra, ami a következő hetekben tovább növelheti a választási verseny körüli szervezeti aktivitást.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

