Döbbenetes számok derültek ki: gombamód szaporodnak a kamupártok a választás előtt

Az országgyűlési választások kitűzésének napján, január 13-án már 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában, ami jól jelzi: a választási időszak kezdetével ismét gyors ütemben szaporodnak a jelölőszervezetek. Míg a négy évvel ezelőtti választáson összesen 43 pártot és 12 országos nemzetiségi önkormányzatot vettek nyilvántartásba, addig most már az első napon 26 szervezet kérte felvételét – írja az Economx.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) csütörtöki ülésén – a jogszabályi feltételek teljesülése után – nyilvántartásba vette az első 26 jelölőszervezetet, köztük parlamenti pártokat, kisebb politikai formációkat és több országos nemzetiségi önkormányzatot is. A bejelentéseket megelőzően a Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrzi a szervezetek létezését és adatainak hitelességét, az NVB-nek pedig a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntést hoznia.