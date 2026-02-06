Órákon belül megjelenik Magyar Péter első filmje: íme, az előzetes!

Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában bejelentette: február 7-én, szombaton ismertetik a Tisza Párt hivatalos programját. Csakhogy minden jel arra utal, mindez csupán a nyilvánosság számára rendezett vetítés.

Két program lehet: egy nyilvános és egy titkos

Mint ismert, korábban kiszivárgott egy, a Tiszához köthető dokumentum, amely jelentős megszorításokat tartalmazott. Az Index által megszerzett anyag szerint a párt egy markáns, baloldali irányú gazdaságpolitikai váltásra készül.