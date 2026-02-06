Ft
rendőrség akció közúti ellenőrzés

Országos razzia indul a magyar utakon – rájuk vadászik a rendőrség

2026. február 06. 14:28

A rendőrség február 9. és 15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart.

2026. február 06. 14:28
null

A rendőrség február 9. és 15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy az országos akció 

az ittas és bódult járművezetők kiszűrését célozza, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.

Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, „hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel” – fogalmaztak.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

 

 

