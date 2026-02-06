Országos razzia indul a magyar utakon – rájuk vadászik a rendőrség

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Magyar Péter ukrán kémként azonosított szimpatizánsának „biztos információja” van arról, mit fognak tenni. És ezt egy podcastban el is mondta.
A rendőrség február 9. és 15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart.
A rendőrség február 9. és 15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy az országos akció
az ittas és bódult járművezetők kiszűrését célozza, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.
Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, „hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel” – fogalmaztak.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter