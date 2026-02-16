Döbbenetes nyilatkozat: „erkölcsi kötelesség” a fegyverkezés – a legfőbb parancsnokok üzentek a békepártiaknak
A német és brit hadsereg legfőbb katonai vezetői szerint „a fegyverkezés nem háborús uszítás”.
A nyolcvanas években felépített „bajor faluban” az ukrajnai harci körülményeket próbálják imitálni.
A brit hadsereg legnagyobb gyalogsági ezredének katonái az Egyesült Királyság egyetlen, az ukrán konfliktusövezetet utánzó gyakorlóterén készülnek fel egy esetleges háborúra Oroszországgal. A katonák a Copehill Downban, a Védelmi Minisztérium egyedülálló létesítményében gyakorolnak a városi harcokra – számolt be a Daily Mail.
A Channel 5 csatorna „Platoon 24/7: Preparing for War” (Szakasz: Háborúra készülve) című műsorának legújabb epizódja bepillantást nyújt a közelharci kiképzőközpont kulisszái mögé.
A gyakorlatot azelőtt tartották, hogy az újoncokat elküldték Németországba, ahol egy hónapig készültek fel a kelet-európai harcra.
Mike Lindgren százados, a The Rifles 5. zászlóalj D századának parancsnoka a dokumentumfilmben elmondja: „Egy Oroszországgal vívott háborúban katonák állnának katonákkal szemben. Ugyanazokkal a felszerelésekkel rendelkeznek, mint mi, hasonló kiképzésben részesülnek, csak más módszerekkel. Ez a harc végül olyan helyeken végződhet, amelyek kicsit hasonlítanak erre.”
A Copehill Down-t 1987-ben építették, hogy egy bajor német falut idézzen, majd az évek során bővítették,.
Keir Starmer brit miniszterelnök megígérte, hogy a háború befejezése után brit katonákat küld Ukrajnába.
A miniszterelnök múlt hónapban bejelentette, hogy a fegyverszünet megkötése esetén a békefenntartó erőfeszítések részeként brit és francia katonákat helyeznek el Ukrajna „katonai központjaiban”.
