A britek egy kis faluban készülnek az Oroszország elleni harcra

A gyakorlatot azelőtt tartották, hogy az újoncokat elküldték Németországba, ahol egy hónapig készültek fel a kelet-európai harcra.

Mike Lindgren százados, a The Rifles 5. zászlóalj D századának parancsnoka a dokumentumfilmben elmondja: „Egy Oroszországgal vívott háborúban katonák állnának katonákkal szemben. Ugyanazokkal a felszerelésekkel rendelkeznek, mint mi, hasonló kiképzésben részesülnek, csak más módszerekkel. Ez a harc végül olyan helyeken végződhet, amelyek kicsit hasonlítanak erre.”