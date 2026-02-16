Ft
02. 16.
hétfő
A britek egy kis faluban készülnek az Oroszország elleni harcra

2026. február 16. 09:38

A nyolcvanas években felépített „bajor faluban” az ukrajnai harci körülményeket próbálják imitálni.

2026. február 16. 09:38
null

A brit hadsereg legnagyobb gyalogsági ezredének katonái az Egyesült Királyság egyetlen, az ukrán konfliktusövezetet utánzó gyakorlóterén készülnek fel egy esetleges háborúra Oroszországgal. A katonák a Copehill Downban, a Védelmi Minisztérium egyedülálló létesítményében gyakorolnak a városi harcokra – számolt be a Daily Mail.

A Channel 5 csatorna „Platoon 24/7: Preparing for War” (Szakasz: Háborúra készülve) című műsorának legújabb epizódja bepillantást nyújt a közelharci kiképzőközpont kulisszái mögé.

A gyakorlatot azelőtt tartották, hogy az újoncokat elküldték Németországba, ahol egy hónapig készültek fel a kelet-európai harcra.

Mike Lindgren százados, a The Rifles 5. zászlóalj D századának parancsnoka a dokumentumfilmben elmondja: „Egy Oroszországgal vívott háborúban katonák állnának katonákkal szemben. Ugyanazokkal a felszerelésekkel rendelkeznek, mint mi, hasonló kiképzésben részesülnek, csak más módszerekkel. Ez a harc végül olyan helyeken végződhet, amelyek kicsit hasonlítanak erre.”

A Copehill Down-t 1987-ben építették, hogy egy bajor német falut idézzen, majd az évek során bővítették,.

Keir Starmer brit miniszterelnök megígérte, hogy a háború befejezése után brit katonákat küld Ukrajnába.

A miniszterelnök múlt hónapban bejelentette, hogy a fegyverszünet megkötése esetén a békefenntartó erőfeszítések részeként brit és francia katonákat helyeznek el Ukrajna „katonai központjaiban”.

nzoltan-818
2026. február 16. 11:29
Starmer és a britek beavatkozásának szándéka , még a háború után is, teljesen érthető. Egyrészt futnak a befektetett pénzük és az esetleges háborús jóvátétel után, másfelől a felvásárolt födlek és a 100 évre lekötött bányajogok és nyersanyag kitermelés létfontosságú a brit túlélés számára. Kényszerpályán vannak!
obi-wankenobi
2026. február 16. 11:20
black rock te állat!!! Muszáj kiharcolnod, hogy ukrajna megkapja az atom bombát?????? Takarodjatok vissza ahonnan jöttetek, míg nem késő!!!! Ti kezdtétek azzal, hogy nátó rakétákat telepítettetek ukrajnába, amire Putyin azt mondta NYET!!!
Orange79
2026. február 16. 11:04
"Keir Starmer brit miniszterelnök megígérte, hogy a háború befejezése után brit katonákat küld Ukrajnába." Akkor minek? Turistának? Hülye angolok. A brit hadsereg teljesen alkalmatlan komolyabb háborúra, ráadásul semmilyen érdekük nem fűződik hozzá. Fura de a 2. világháborúban egyáltalán nem volt azzal gondjuk, hogy Sztálin Szovjetúniójával lépjenek szövetségre, most elviselhetetlen a gondolat számukra, hogy az oroszok elfoglalnak néhány ukrán megyét a korrupt neonáciktól.
states-2
2026. február 16. 10:43
Szánalmas idióták, de hát úgyis muszlim csürhe lett belőlük, hozzácsatolják vagy Pakisztánhoz, vagy Afganisztánhoz, csak idő kérdése.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.