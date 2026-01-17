Zelenszkij visszaszólt Trumpnak, rálicitált az amerikai elnökre

A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk már korábban védelmébe vette Zelenszkijt. X-oldalán azt írta: „Oroszország utasította vissza az Egyesült Államok által kidolgozott béketervet, nem pedig Zelenszkij. Az orosz válasz csupán további rakétatámadások voltak az ukrán városok ellen. Éppen ezért az egyetlen megoldás Oroszország elleni nyomás erősítése. És ezt ti is pontosan tudjátok.”

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP