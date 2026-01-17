Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva volodimir zelenszkij béke orosz-ukrán háború egyesült államok donald trump oroszország

Zelenszkij visszaszólt Trumpnak, rálicitált az amerikai elnökre

2026. január 17. 09:46

Az ukrán államfő azt nehezményezte, hogy Trump őt nevezte meg a béke egyik akadályaként.

2026. január 17. 09:46
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Petr Pavel cseh államfővel tartott közös sajtótájékoztatóján kikérte magának Donald Trump korábbi vádját, miszerint ő áll a béke útjában, és hangoztatta, nem Kijev, hanem Moszkva késlelteti a békemegállapodás aláírását – számolt be a Kárpát Hír.

Ezt is ajánljuk a témában

Azt is elmondta, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok érdekei megegyeznek: mindkét ország le akarja már zárni ezt a háborút. Sőt, rá is licitált az amerikai elnökre, amikor kijelentette:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

„Összességében világos, hogy az Egyesült Államok holnap akarja befejezni a háborút. Mi viszont meg akarjuk tenni ezt már ma.”

A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk már korábban védelmébe vette Zelenszkijt. X-oldalán azt írta: „Oroszország utasította vissza az Egyesült Államok által kidolgozott béketervet, nem pedig Zelenszkij. Az orosz válasz csupán további rakétatámadások voltak az ukrán városok ellen. Éppen ezért az egyetlen megoldás Oroszország elleni nyomás erősítése. És ezt ti is pontosan tudjátok.”

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában


 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsocc44
2026. január 17. 12:02
csalodtamafideszben 2026. január 17. 11:08 2022 késő nyár, emlékszel? Tudod Isztambul, akkor vége lehetett volna. De az ukranok nem írták alá! A feltételek összehasonlíthatatlanul jobbak voltak. De olyan vagy, mint az aranyhal => 2 mp memória…
Válasz erre
4
0
clark
2026. január 17. 11:35
"csalodtamafideszben 2026. január 17. 12:08 „Összességében világos, hogy az Egyesült Államok holnap akarja befejezni a háborút. Mi viszont meg akarjuk tenni ezt már ma.” Zelenszkijnek igaza van. " Igen. Látszik, hogy a csávó egy komédiás.
Válasz erre
4
0
bodosoldier-2
2026. január 17. 11:35
28 pontból 20 lett.Ezt kellett volna elfogadni? Oroszország vonuljon ki minden elfoglalt területről,fizessen jóvátételt.Putyin ne menjen Hágába?)))) Amúgy folytasd zselé!Legalább addig,amig az oroszok el nem vágnak a tengeri kijárattól
Válasz erre
5
0
bondavary
•••
2026. január 17. 11:27 Szerkesztve
Zelenszkij kénytelen lesz elfogadni, hogy Ukrajna megfizeti az árát annak, hogy az ukrán vezetők provokációkkal vállalták a proxy szerepet, eszközzé tették országukat az USA-brit páros és velük az EU orosz ellenes terveihez.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!