Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború zelenszkij tisza párt magyar péter viktor medvedcsuk másik ukrajna magyarország európa ukrajna

Zelenszkij ellenfele kitálalt: katasztrófához vezetne, ha ez megtörténik Magyarországon

2026. január 27. 09:53

Viktor Medvedcsuk, a „Másik Ukrajna” mozgalom elnöke szerint Magyar Péter vezetésével a Tisza Párt globális érdekeket szolgáló politikát képviselne.

2026. január 27. 09:53
null

Viktor Medvedcsuk, a „Másik Ukrajna” mozgalom elnöke szerint a 2026-os magyarországi választások sorsdöntőek lesznek Európa jövője szempontjából. 

A Gazeta cikke szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Medvedcsuk úgy véli, hogy Magyar Péter vezetésével a Tisza Párt globális érdekeket szolgáló politikát képviselne, ami szerinte katasztrófához vezetne.

Kiemelte Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz szerepét az európai háború megakadályozásában és Magyarország szuverenitásának védelmében Brüsszellel szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzkeptiKUSS
2026. január 27. 11:11
Első, második vh-gyújtópont Németország, mert kimaradtak a totális gyarmatosításból. Hitler is az "élettérért" folytatott háborút. Most három német van besózva, kicsit másképp, de valójában ugyanezért. /befolyás, hatalom, uralom/ Szerintem nem sokat tévedek.
Válasz erre
0
0
egyszeri
2026. január 27. 11:02
A tiszások önellentmondásban vannak sok mindenben többek közt ami Ukrajnát illeti abban is. Ha választási győzelmük esetén leállítanák az orosz energiahordozók importját, akkor főleg Ukrajna járna rosszul az innen oda továbbított áram, gáz és üzemanyagok kiesése miatt. Ez a tantusz még nem esett le az ukránoknak és a Tiszának se.
Válasz erre
1
0
sozlib_abschaum
2026. január 27. 10:45
Magyarország (sajnos) megint megmenti az elmebeteg nyugatot, majd meglátjuk hogyan hálálják meg!
Válasz erre
0
0
LevEDIa
2026. január 27. 10:42
Sajnos, igaza van, mivel úgy tűnik, túl kevesen vagyunk, akik ki merik nyitni a szájukat. A tagállamok vezetőinek többsége "megvett" politikus - esély sincs arra, hogy ne ezen érdekek mentén politizáljanak. Ha megszűnik az akadály, a globalista erők végleg bedarálják Európát.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!