Zelenszkij ellenfele kitálalt: katasztrófához vezetne, ha ez megtörténik Magyarországon

Kijevben már a választási csalást emlegetik: lelepleződött a brutális terv, amivel minden magyar családtól 1,2 millió forintot vennének el

Nyílt sisakos támadás indult a magyar szuverenitás ellen: lerántották a leplet arról, hogy az ukrán vezetés már nem is titkolja beavatkozási szándékát a tavaszi választásokba.