A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban
Nem kertelt a Mesterterv szakértője.
Viktor Medvedcsuk, a „Másik Ukrajna” mozgalom elnöke szerint Magyar Péter vezetésével a Tisza Párt globális érdekeket szolgáló politikát képviselne.
Viktor Medvedcsuk, a „Másik Ukrajna” mozgalom elnöke szerint a 2026-os magyarországi választások sorsdöntőek lesznek Európa jövője szempontjából.
A Gazeta cikke szerint
Medvedcsuk úgy véli, hogy Magyar Péter vezetésével a Tisza Párt globális érdekeket szolgáló politikát képviselne, ami szerinte katasztrófához vezetne.
Kiemelte Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz szerepét az európai háború megakadályozásában és Magyarország szuverenitásának védelmében Brüsszellel szemben.
