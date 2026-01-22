Ft
Von der Leyen bedobta az atomot: „erősebb, függetlenebb" Európát ígért, és továbbra sem mond le Ukrajna feltétlen támogatásáról

2026. január 22. 17:03

Az Európai Bizottság elnöke a világrend „visszafordíthatatlan átalakulásáról”, Grönland szuverenitásáról, Zelenszkijék további dotálásáról és a Mercosur-megállapodás előnyeiről tartott beszédet.

2026. január 22. 17:03
null

Az Európai Tanács decemberi ülését értékelő parlamenti vitában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke január 22-én átfogó geopolitikai helyzetképet vázolt fel. A beszédre azután került sor, hogy az Európai Parlament többsége elutasította a Patrióták Európáért pártcsalád által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt a Bizottsággal és annak elnökével szemben.

Von der Leyen szerint a világ olyan korszakba lépett, ahol a változás nemcsak „földrengésszerű”, hanem tartós is.

Ma egy olyan világban élünk, amelyet a nyers erő határoz meg, legyen az gazdasági, katonai, technológiai vagy geopolitikai”

– fogalmazott, hozzátéve: Európának „a világot olyannak kell látnia, amilyen most”.

A Bizottság elnöke ebből azt a következtetést vonta le, hogy Európának fel kell gyorsítania a „függetlenség” felé vezető útját:

Az egyre inkább törvények nélkülivé váló világban Európának saját hatalmi eszközökre van szüksége”

– fejtegette, ezek közé sorolva

  • az erős gazdaságot,
  • a versenyképes ipart,
  • az innovációt,
  • a társadalmi kohéziót és
  • a „valós önvédelmi képességet”.

A beszéd egyik központi eleme a grönlandi helyzet volt. Von der Leyen – aki tegnap kínosan ügyelt rá, hogy ne kelljen találkoznia és személyesen egyeztetnie a kérdésről Donald Trump amerikai elnökkel – leszögezte:

Grönland nem csupán stratégiai terület vagy nyersanyagokban gazdag föld, hanem egy szabad és szuverén nép otthona. Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak dönthetnek.”

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az EU és az Egyesült Államok „egyetért az Északi-sarkvidék biztonságának fontosságában”, főként a NATO keretein belül. Az azóta egyébként visszavont amerikai vámfenyegetéseket ezzel összefüggésben „egyszerűen helytelennek” nevezte, figyelmeztetve: egy szövetségesek közötti spirál „ellenfeleinket bátorítaná”.

Von der Leyen bejelentette, hogy a Bizottság külön csomagot készít az arktiszi biztonság erősítésére, amelynek egyik pillére „masszív európai beruházási hullám” lenne Grönlandon, a helyi gazdaság és infrastruktúra fejlesztésére (egyes vélemények szerint az Egyesült Államoknak épp ez volt a célja a provokatív fellépésével – a szerk.). Emellett az európai védelmi kiadások egy részét az „Arktiszra felkészített eszközökre” fordítanák.

Ukrajna ügyében a Bizottság elnöke hangsúlyozta:

Európa biztonsága és függetlensége azon múlik, mi történik Ukrajnában.”

Emlékeztetett arra, hogy az Európai Tanács legutóbb 90 milliárd euró közös forrást hagyott jóvá Kijev támogatására.

Ez a 90 milliárd euró az elkötelezettségünk és szolidaritásunk bizonyítéka, és Ukrajna mellett állunk, amíg igazságos és tartós béke nem születik”

– fogalmazott Ursula von der Leyen, szavait pedig egyedül itt követte mérsékelt taps az Európai Néppárt és a mainstream frakciók soraiból.

A gazdasági fejezetben Von der Leyen védelmébe vette a Mercosur-megállapodást, amelyet „történelmi jelentőségűnek” nevezett. Állítása szerint az egyezmény biztosítja az uniós ipar nyersanyag-ellátását, és „óriási előnyöket” hoz az európai vállalatoknak. Az autóipar esetében például az export „20 milliárd euróval, vagyis 200 százalékkal” nőhetne. Hozzátette:

a Bizottság „erős védőmechanizmusokat” épített be az agrárágazat védelmére, reagálva a gazdák aggodalmaira.

Beszédét azzal zárta:

Ez a globális átalakulás veszélyekkel teli, de Európának még gyorsabban kell változnia, hogy saját jövőjét biztosítsa.”

Szerinte a cél elérhető, „ha közösen cselekszünk”.

***

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

