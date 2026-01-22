Von der Leyen bedobta az atomot: „erősebb, függetlenebb” Európát ígért, és továbbra sem mond le Ukrajna feltétlen támogatásáról

Egyre vékonyabb a jég, de Von der Leyen ismét megmenekült: az Európai Parlament a negyedik bizalmatlansági indítványt is leszavazta
Vajon meddig zárnak még össze mögötte, miközben folyamatosan nő a népszerűtlensége?
Az Európai Bizottság elnöke a világrend „visszafordíthatatlan átalakulásáról”, Grönland szuverenitásáról, Zelenszkijék további dotálásáról és a Mercosur-megállapodás előnyeiről tartott beszédet.
Az Európai Tanács decemberi ülését értékelő parlamenti vitában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke január 22-én átfogó geopolitikai helyzetképet vázolt fel. A beszédre azután került sor, hogy az Európai Parlament többsége elutasította a Patrióták Európáért pártcsalád által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt a Bizottsággal és annak elnökével szemben.
Von der Leyen szerint a világ olyan korszakba lépett, ahol a változás nemcsak „földrengésszerű”, hanem tartós is.
Ma egy olyan világban élünk, amelyet a nyers erő határoz meg, legyen az gazdasági, katonai, technológiai vagy geopolitikai”
– fogalmazott, hozzátéve: Európának „a világot olyannak kell látnia, amilyen most”.
A Bizottság elnöke ebből azt a következtetést vonta le, hogy Európának fel kell gyorsítania a „függetlenség” felé vezető útját:
Az egyre inkább törvények nélkülivé váló világban Európának saját hatalmi eszközökre van szüksége”
– fejtegette, ezek közé sorolva
A beszéd egyik központi eleme a grönlandi helyzet volt. Von der Leyen – aki tegnap kínosan ügyelt rá, hogy ne kelljen találkoznia és személyesen egyeztetnie a kérdésről Donald Trump amerikai elnökkel – leszögezte:
Grönland nem csupán stratégiai terület vagy nyersanyagokban gazdag föld, hanem egy szabad és szuverén nép otthona. Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak dönthetnek.”
A hozzáférés nem kötött időkorláthoz.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az EU és az Egyesült Államok „egyetért az Északi-sarkvidék biztonságának fontosságában”, főként a NATO keretein belül. Az azóta egyébként visszavont amerikai vámfenyegetéseket ezzel összefüggésben „egyszerűen helytelennek” nevezte, figyelmeztetve: egy szövetségesek közötti spirál „ellenfeleinket bátorítaná”.
A brüsszeli sajtó sem érti, miért menekült el a lehetőség elől a Bizottság közleményekben és szavakban oly bátor elnöke.
Von der Leyen bejelentette, hogy a Bizottság külön csomagot készít az arktiszi biztonság erősítésére, amelynek egyik pillére „masszív európai beruházási hullám” lenne Grönlandon, a helyi gazdaság és infrastruktúra fejlesztésére (egyes vélemények szerint az Egyesült Államoknak épp ez volt a célja a provokatív fellépésével – a szerk.). Emellett az európai védelmi kiadások egy részét az „Arktiszra felkészített eszközökre” fordítanák.
Ukrajna ügyében a Bizottság elnöke hangsúlyozta:
Európa biztonsága és függetlensége azon múlik, mi történik Ukrajnában.”
Emlékeztetett arra, hogy az Európai Tanács legutóbb 90 milliárd euró közös forrást hagyott jóvá Kijev támogatására.
Nem Putyin és nem is Kína, hanem valami egészen más.
Ez a 90 milliárd euró az elkötelezettségünk és szolidaritásunk bizonyítéka, és Ukrajna mellett állunk, amíg igazságos és tartós béke nem születik”
– fogalmazott Ursula von der Leyen, szavait pedig egyedül itt követte mérsékelt taps az Európai Néppárt és a mainstream frakciók soraiból.
A gazdasági fejezetben Von der Leyen védelmébe vette a Mercosur-megállapodást, amelyet „történelmi jelentőségűnek” nevezett. Állítása szerint az egyezmény biztosítja az uniós ipar nyersanyag-ellátását, és „óriási előnyöket” hoz az európai vállalatoknak. Az autóipar esetében például az export „20 milliárd euróval, vagyis 200 százalékkal” nőhetne. Hozzátette:
a Bizottság „erős védőmechanizmusokat” épített be az agrárágazat védelmére, reagálva a gazdák aggodalmaira.
Beszédét azzal zárta:
Ez a globális átalakulás veszélyekkel teli, de Európának még gyorsabban kell változnia, hogy saját jövőjét biztosítsa.”
Szerinte a cél elérhető, „ha közösen cselekszünk”.
Megszavazták a vitatott szabadkereskedelmi egyezmény megtámadását.
***
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP