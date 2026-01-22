Von der Leyen bedobta az atomot: „erősebb, függetlenebb” Európát ígért, és továbbra sem mond le Ukrajna feltétlen támogatásáról

Von der Leyen bejelentette, hogy a Bizottság külön csomagot készít az arktiszi biztonság erősítésére, amelynek egyik pillére „masszív európai beruházási hullám” lenne Grönlandon, a helyi gazdaság és infrastruktúra fejlesztésére (egyes vélemények szerint az Egyesült Államoknak épp ez volt a célja a provokatív fellépésével – a szerk.). Emellett az európai védelmi kiadások egy részét az „Arktiszra felkészített eszközökre” fordítanák.

Ukrajna ügyében a Bizottság elnöke hangsúlyozta:

Európa biztonsága és függetlensége azon múlik, mi történik Ukrajnában.”

Emlékeztetett arra, hogy az Európai Tanács legutóbb 90 milliárd euró közös forrást hagyott jóvá Kijev támogatására.