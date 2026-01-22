Egyre vékonyabb a jég, de Von der Leyen ismét megmenekült: az Európai Parlament a negyedik bizalmatlansági indítványt is leszavazta
2026. január 22. 12:45
Vajon meddig zárnak még össze mögötte, miközben folyamatosan nő a népszerűtlensége?
2026. január 22. 12:45
Az Európai Parlament képviselői nem szavazták meg az Európai Bizottság elleni bizalmatlansági indítványról szóló határozati javaslatom, amelyet a Patrióták kezdeményeztek. A szavazáson 565 képviselő vett részt, akik közül 165-en a javaslat mellet, 390-en ellene szavaztak. Tíz képviselő tartózkodott. A javaslat elfogadásához a szavazatok kétharmadára lett volna szükség.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, az Európai Parlament csütörtökön szavazott a Patrióták által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról Ursula von der Leyennel szemben. Magyar Péter csütörtök reggel Facebookon jelentette be, hogy a Tisza Párt képviselői nem vesznek részt a voksoláson, annak ellenére, hogy a Néppárt kedden elfogadott szabályozása értelmében szankciókkal büntetik azokat, akik támogatják a bizalmatlansági indítványt, vagy nyomós ok nélkül tartózkodnak a szavazástól.
A Tisza képviselői nem vesznek részt a szavazáson az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványról, ezzel a Mercosur-megállapodást támogatják.
Egy éven belül ez már a negyedik bizalmatlansági indítvány Von der Leyennel szemben. Legutóbb, októberben saját frakciója, a Néppárt megmentette a bukástól, de már akkor is többen voltak, akik nem szavaztak bizalmat a Bizottságnak.