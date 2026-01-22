Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
patrióták bizalmatlansági indítvány európai parlament

Egyre vékonyabb a jég, de Von der Leyen ismét megmenekült: az Európai Parlament a negyedik bizalmatlansági indítványt is leszavazta

2026. január 22. 12:45

Vajon meddig zárnak még össze mögötte, miközben folyamatosan nő a népszerűtlensége?

2026. január 22. 12:45
null

Az Európai Parlament képviselői nem szavazták meg az Európai Bizottság elleni bizalmatlansági indítványról szóló határozati javaslatom, amelyet a Patrióták kezdeményeztek. A szavazáson 565 képviselő vett részt, akik közül 165-en a javaslat mellet, 390-en ellene szavaztak. Tíz képviselő tartózkodott. A javaslat elfogadásához a szavazatok kétharmadára lett volna szükség.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, az Európai Parlament csütörtökön szavazott a Patrióták által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról Ursula von der Leyennel szemben. Magyar Péter csütörtök reggel Facebookon jelentette be, hogy a Tisza Párt képviselői nem vesznek részt a voksoláson, annak ellenére, hogy a Néppárt kedden elfogadott szabályozása értelmében szankciókkal büntetik azokat, akik támogatják a bizalmatlansági indítványt, vagy nyomós ok nélkül tartózkodnak a szavazástól.

Ezt is ajánljuk a témában

Egy éven belül ez már a negyedik bizalmatlansági indítvány Von der Leyennel szemben. Legutóbb, októberben saját frakciója, a Néppárt megmentette a bukástól, de már akkor is többen voltak, akik nem szavaztak bizalmat a Bizottságnak.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 56 komment

Csigorin
2026. január 22. 15:43
amig a "parlamentben" ezek a babok ulnek, addig ugyse szavazzak le a venasszonyt, hagyja nekik hogy ok is lopjanak kicsit
nuevoreynuevaley
2026. január 22. 15:00
Orbant megint lapatra tettek
Burdisgarage
•••
2026. január 22. 14:42 Szerkesztve
Ez azért jó, mert mindenki tisztában lesz vele, hogy árulók gyülekezete ez a gittegylet.
makapaka2
2026. január 22. 14:34
A boszit egyelőre nem engedik megbukni, még nem okozott elég kárt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!