Egyre vékonyabb a jég, de Von der Leyen ismét megmenekült: az Európai Parlament a negyedik bizalmatlansági indítványt is leszavazta

Az Európai Parlament képviselői nem szavazták meg az Európai Bizottság elleni bizalmatlansági indítványról szóló határozati javaslatom, amelyet a Patrióták kezdeményeztek. A szavazáson 565 képviselő vett részt, akik közül 165-en a javaslat mellet, 390-en ellene szavaztak. Tíz képviselő tartózkodott. A javaslat elfogadásához a szavazatok kétharmadára lett volna szükség.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, az Európai Parlament csütörtökön szavazott a Patrióták által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról Ursula von der Leyennel szemben. Magyar Péter csütörtök reggel Facebookon jelentette be, hogy a Tisza Párt képviselői nem vesznek részt a voksoláson, annak ellenére, hogy a Néppárt kedden elfogadott szabályozása értelmében szankciókkal büntetik azokat, akik támogatják a bizalmatlansági indítványt, vagy nyomós ok nélkül tartózkodnak a szavazástól.