Volt lengyel miniszter vágott oda Magyar Péternek: nem akárkihez hasonlította a Tisza Pártot

Kimondták: Magyarország vereséget mért Donald Tuskra
Zbigniew Bogucki szerint szégyen, hogy a korábbi igazságügyi miniszternek menekülnie kell.
„Ugyanazok a jelszavak. Ugyanaz a brüsszeli háttértámogatás. És ugyanazok az üres ígéretek.”
Hosszú Facebook-poszttal jelentkezett Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes. A Magyarországon menedékjogot kapó, az Igazságosság Alap kapcsán körözött ellenzéki képviselő komoly kritikákat fogalmazott meg a Tusk-kormányról.
Romanowski azt írja, a Brüsszel nyomására és zsarolásával Lengyelországra erőltetett baloldali vezetés a korábbi konzervatív kormány gazdasági eredményeiből él, miközben folyamatosan ássa alá a lengyel nemzeti fejlődés hosszú távú alapjait.
Lengyelország történetének legnagyobb költségvetési hiányával küzd, miközben újra megindult a közpénzek külföldre áramlása. A politikus szerint
a szervezett pénzügyi bűnözés, különösen az áfacsalási körhinták, ismét milliárdokat szivattyúznak ki a lengyel gazdaságból”
– írja. Hozzátette, hogy mindeközben a kormány nem teljesítette azokat az alapvető gazdasági és adópolitikai vállalásokat, amelyek a hangosan reklámozott „100 ígéret 100 nap alatt” program középpontjában álltak.
A volt igazságügyminiszter-helyettes emlékeztetett, hogy Tusk legfontosabb adóígéretei a mai napig teljesítetlenek:
— sorolta posztjában.
A bejegyzés végén Romanowski a magyaroknak is üzent :
Mindeközben Magyar Péter — a Tusk-féle politika magyar megfelelője — saját programjának bemutatására készül. Ugyanazok a jelszavak. Ugyanaz a brüsszeli háttértámogatás. És ugyanazok az üres ígéretek.”
