01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország magyar péter magyarországon brüsszel magyar

Volt lengyel miniszter vágott oda Magyar Péternek: nem akárkihez hasonlította a Tisza Pártot

2026. január 15. 15:02

„Ugyanazok a jelszavak. Ugyanaz a brüsszeli háttértámogatás. És ugyanazok az üres ígéretek.”

2026. január 15. 15:02
null

Hosszú Facebook-poszttal jelentkezett Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes. A Magyarországon menedékjogot kapó, az Igazságosság Alap kapcsán körözött ellenzéki képviselő komoly kritikákat fogalmazott meg a Tusk-kormányról.

Romanowski azt írja, a Brüsszel nyomására és zsarolásával Lengyelországra erőltetett baloldali vezetés a korábbi konzervatív kormány gazdasági eredményeiből él, miközben folyamatosan ássa alá a lengyel nemzeti fejlődés hosszú távú alapjait.

Lengyelország történetének legnagyobb költségvetési hiányával küzd, miközben újra megindult a közpénzek külföldre áramlása. A politikus szerint 

a szervezett pénzügyi bűnözés, különösen az áfacsalási körhinták, ismét milliárdokat szivattyúznak ki a lengyel gazdaságból”

– írja. Hozzátette, hogy mindeközben a kormány nem teljesítette azokat az alapvető gazdasági és adópolitikai vállalásokat, amelyek a hangosan reklámozott „100 ígéret 100 nap alatt” program középpontjában álltak.

A volt igazságügyminiszter-helyettes emlékeztetett, hogy Tusk legfontosabb adóígéretei a mai napig teljesítetlenek:

  • Az adómentességi jövedelemhatár 60 000 zlotyra (kb. 14 000 euró) emelése — a kampány egyik fő ígérete — nem valósult meg. Tusk legutóbbi nyilatkozataiban elismeri, hogy ez az ígéret puszta kampányfogás volt, és valódi adócsökkentésre nincs politikai szándék.
  • A megtakarításokat és befektetéseket terhelő tőkejövedelem adó eltörlése — sokszor megígérte, máig nem teljesítette.
  • Átfogó társadalmi adócsökkentés — a beígért csökkentésekből semmi nem valósult meg, ezzel szemben a háztartások terhei tovább nőttek. 
  • 2026 januárjától a Brüsszelhez igazodó, globalista kormány újabb megszorításokat kényszerít a lengyel családokra.
  • Azt ígérték, hogy olcsóbb lesz az élet. Drágább lett. A tb-járulék 2026-ban nő, egyeseknek akár egyharmadával, ami havonta több tízezer forintnyi zlotyval csökkenti a lengyel családok jövedelmét.
  • Az elektromos energia nem luxuscikk, hanem alapvető szükséglet.
    Ennek ellenére a Tusk-kormány ismét emeli az energiaárakat. 2026-ra három áramáremelést terveznek, és már januártól minden háztartás többet fizet, fogyasztástól függetlenül, mivel a rendszerkapacitás díját 50 százalékkal megemelik.
  • Az üzemanyagnak jelentősen olcsóbbnak kellett volna lennie.
    Ehelyett megemelték az üzemanyag-terheket. Az eredmény: drágább tankolás, növekvő megélhetési költségek.
    Így néz ki valójában a Tusk-kormányzás.
  • A maximális ingatlanadó-kulcsok emelése is napirendre került az önkormányzatoknál. Ez súlyosan érinti a lakástulajdonosokat, a családokat és a vállalkozásokat egyaránt 

— sorolta posztjában.  

A bejegyzés végén Romanowski a magyaroknak is üzent :

Mindeközben Magyar Péter — a Tusk-féle politika magyar megfelelője — saját programjának bemutatására készül. Ugyanazok a jelszavak. Ugyanaz a brüsszeli háttértámogatás. És ugyanazok az üres ígéretek.”

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 15. 15:54
Érdekel valakit ez az elítélt bűnöző? Eközben Tusk vezette lengyelek nagyon jól nyomják. Az országuk fejlődik, hadsereget erősítik, nem fosnak maguk alá az oroszoktól és megfelelően állnak a nemzetáruló tolvaj Orbánhoz.
gyaloggos
2026. január 15. 15:22
MAGYAR PÉTERRŐL pedig még egyszer: A FIDESZ-ben találták őt ki, ez egészen bizonyos . Azt nem tudom, egyelőre - KIK, és milyen céllal. AZ ORIGO szempontjából az nem játszik, hogy pl. WEBER is veregeti a vállát, így utólag. DE! KORÁBBAN nem is hallottak róla, azt sem tudták, hogy a világon van. KIZÁRT, hogy ők találták ki, meg!
gyaloggos
2026. január 15. 15:17
MÁR csak röhögni lehet ezen! ELÍTÉLIK hazájában, MAGYARORSZÁGON mentelmi jogot kap, és osztja az észt!
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 15. 15:09
Szóval korrupcióval elítélt bűnözőnek mi mentőövet dobunk és már tőle idézgetünk. Mindig van lejjebb, ezt a Fidesz napról napra bizonyítja. A Tiszát pedig azért támadják a pedofideszesek, mert az Európai Unióhoz és a NATO-hoz kötődő szövetségi rendszerben gondolkodik és szolidáris egy honvédő háborút vívó szomszédos országgal. Hálisten takarodtok hamarosan.
