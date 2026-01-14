A Bezzegrománia-lufi után a Bezzeglengyelország-lufi is látványosan kipukkadt

Kezdjük a legfontosabb mítosszal: a lengyel mérettel. Donald Tusk előszeretettel kürtöli világgá, hogy Lengyelország már a világ húsz legnagyobb gazdasága közé tartozik. Balcerowicz erre csak egy fanyar mosollyal válaszol: ez puszta „túlzott propaganda”. Szerinte Varsó nem azért nagy, mert olyan hatékony, hanem egyszerűen azért, mert sokan lakják. A méret nem minőség, a statisztika pedig nem helyettesíti a strukturális reformokat.

Folytassuk a legfájdalmasabb ponttal: a költségvetéssel. Miközben itthon minden tizedszázaléknyi hiánytúllépésnél államcsődöt vizionál a baloldal, Balcerowicz rámutat, hogy Lengyelországban a költségvetési hiány elérte a 7 százalékot. Ez – a professzort idézve – a legmagasabb a fejlett országok között. „Nagyon rossz” – ítélkezik a mester, és hozzáteszi: ez a hiány nem a háborús védekezésre, hanem féktelen szociális osztogatásra megy el. Sőt, Balcerowicz szerint ebben a tekintetben – kapaszkodjanak meg a „szakértő” urak –

Magyarország jobb helyzetben van, mint a lengyel barátaink.

De mi a helyzet a szárnyaló növekedéssel? Balcerowicz itt is kegyetlenül őszinte. Szerinte a lengyel GDP-adatokat az elmúlt években nem a zseniális reformok vagy a brüsszeli szélirány pörgette fel, hanem egy prózaibb tényező: az egymillió ukrán munkavállaló beáramlása. A professzor számításai szerint az ukránok nélkül a lengyel GDP kerek 7 százalékkal lenne alacsonyabb. Ez nem strukturális siker, hanem egy egyszeri demográfiai injekció, ami épp most fogy el, hiszen újabb milliók már nem érkeznek, a meglévők pedig – remélhetőleg – egyszer hazatérnek újjáépíteni országukat. Mi marad utána?