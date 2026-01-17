Váratlan jelölt Trump Gázai Békebizottságában: újra szerephez jut Tony Blair

Trump saját kezébe veszi a gyeplőt: óriási lépés lehet ez a tartós béke felé
Trump előreláthatólag a jövő héten jelentheti be a Gázai Békebizottság létrehozását.
A volt brit kormányfő mellett a vejét is delegálja a szervezetbe az amerikai elnök.
Donald Trump a volt brit miniszterelnököt, Tony Blairt és saját vejét, Jared Kushnert is beválasztotta a Gázai Békebizottságba, amely a Fehér Ház szerint az övezetre vonatkozó amerikai béke- és újjáépítési terv végrehajtását felügyeli majd – írta az Al Jazeera.
A Fehér Ház pénteken jelentette be hogy, az alapító végrehajtó tagok között van
A tanács Trump 20 pontos tervének végrehajtását felügyeli, amelynek célja az izraeli–palesztin háború lezárása és a Gázai övezet stabilizálása.
A közlemény szerint a testület feladata lesz többek között az államigazgatás kiépítése, a régiós kapcsolatok kezelése, az újjáépítés, a befektetések bevonzása és a nagy volumenű pénzügyi források mozgósítása. A tanácsban helyet kapott Marc Rowan befektető, Ajay Banga Világbank-elnök és Robert Gabriel amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettes is.
Legendás napként beszéltek a civilek lemészárlásáról.
A Fehér Ház azt is közölte, hogy
Nickolay Mladenov bolgár diplomata, korábbi ENSZ-tisztviselő lesz Gáza főmegbízottja.
Emellett létrejön egy végrehajtó testület is, amely a mindennapi kormányzást segíti majd, élén Ali Shaath-tal, a Palesztin Hatóság korábbi miniszterhelyettesével.
Az amerikai hadsereg részéről Jasper Jeffers vezérőrnagyot nevezték ki a „nemzetközi stabilizációs erő” parancsnokává. Feladatai közé tartozik
A bejelentés napokkal azután történt, hogy Witkoff a második fázis elindításáról beszélt. Az amerikai terv a tűzszünettől a demilitarizáción és technokrata kormányzáson át az újjáépítésig foglalja keretbe a terület jövőjét. Ugyanakkor az Al Jazeera emlékeztet, hogy
Izrael továbbra is támadásokat hajt végre Gázában, és korlátozza a segélyszállítmányokat, megsértve a tűzszünetet.
Blair és Kushner kinevezése miatt már most sok kritika érte Donald Trumpot, és többen is felemlegették a legvitatottabb szereplők korábbi viselt dolgait:
Ashish Prashar, Blair korábbi tanácsadója szerint
Palesztina jövőjéről csak a palesztinok dönthetnek”.
Úgy fogalmazott, hogy a testület tagjainak fő „érdeme” Izrael feltétlen támogatása.
A gázai lakosság körében is nő a bizonytalanság: pénteken izraeli támadásokban ismét civilek haltak meg, miközben Kairóban már a Trump-terv második szakaszára készülő technokrata testület ült össze.
A Hamász nem hajlandó teljesíteni a tűzszünet egyik kulcsfeltételét.
Fotó: Yoan VALAT / POOL / AFP