Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Steve Witkoff béke Gázai övezet béketerv Donald Trump Izrael Tony Blair Jared Kushner Marco Rubio Egyesült Államok

Váratlan jelölt Trump Gázai Békebizottságában: újra szerephez jut Tony Blair

2026. január 17. 10:41

A volt brit kormányfő mellett a vejét is delegálja a szervezetbe az amerikai elnök.

2026. január 17. 10:41
null

Donald Trump a volt brit miniszterelnököt, Tony Blairt és saját vejét, Jared Kushnert is beválasztotta a Gázai Békebizottságba, amely a Fehér Ház szerint az övezetre vonatkozó amerikai béke- és újjáépítési terv végrehajtását felügyeli majd – írta az Al Jazeera.

Ezt is ajánljuk a témában

A Fehér Ház pénteken jelentette be hogy, az alapító végrehajtó tagok között van

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron
  • Tony Blair volt brit kormányfő,
  • Jared Kushner,
  • Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és
  • Steve Witkoff közel-keleti különmegbízott.

A tanács Trump 20 pontos tervének végrehajtását felügyeli, amelynek célja az izraeli–palesztin háború lezárása és a Gázai övezet stabilizálása.

A közlemény szerint a testület feladata lesz többek között az államigazgatás kiépítése, a régiós kapcsolatok kezelése, az újjáépítés, a befektetések bevonzása és a nagy volumenű pénzügyi források mozgósítása. A tanácsban helyet kapott Marc Rowan befektető, Ajay Banga Világbank-elnök és Robert Gabriel amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettes is.

Ezt is ajánljuk a témában

A Fehér Ház azt is közölte, hogy

Nickolay Mladenov bolgár diplomata, korábbi ENSZ-tisztviselő lesz Gáza főmegbízottja.

Emellett létrejön egy végrehajtó testület is, amely a mindennapi kormányzást segíti majd, élén Ali Shaath-tal, a Palesztin Hatóság korábbi miniszterhelyettesével.

Az amerikai hadsereg részéről Jasper Jeffers vezérőrnagyot nevezték ki a „nemzetközi stabilizációs erő” parancsnokává. Feladatai közé tartozik

  • a biztonság,
  • a humanitárius segélyek eljuttatása és
  • a „teljes demilitarizáció” elősegítése.

A bejelentés napokkal azután történt, hogy Witkoff a második fázis elindításáról beszélt. Az amerikai terv a tűzszünettől a demilitarizáción és technokrata kormányzáson át az újjáépítésig foglalja keretbe a terület jövőjét. Ugyanakkor az Al Jazeera emlékeztet, hogy

Izrael továbbra is támadásokat hajt végre Gázában, és korlátozza a segélyszállítmányokat, megsértve a tűzszünetet.

Kritikák özöne

Blair és Kushner kinevezése miatt már most sok kritika érte Donald Trumpot, és többen is felemlegették a legvitatottabb szereplők korábbi viselt dolgait:

  • Blair Irak 2003-as lerohanásának egyik fő európai támogatója és értelmi szerzője volt,
  • Kushner pedig korábban azt mondta, a palesztinok képtelenek az önkormányzásra, és Gázát „nagyon értékes tengerparti ingatlannak” nevezte.

Ashish Prashar, Blair korábbi tanácsadója szerint

Palesztina jövőjéről csak a palesztinok dönthetnek”.

Úgy fogalmazott, hogy a testület tagjainak fő „érdeme” Izrael feltétlen támogatása.

A gázai lakosság körében is nő a bizonytalanság: pénteken izraeli támadásokban ismét civilek haltak meg, miközben Kairóban már a Trump-terv második szakaszára készülő technokrata testület ült össze.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Yoan VALAT / POOL / AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2026. január 17. 13:32
Akkor most ugye felvetődik a kérdés miért akar majd a NATO és nyugat békefenntartó lenni Ukrajnában is. Hát pont azért amiért ez Balir is lesz...
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. január 17. 13:30
Látszik, hogy a sorosfélék ellen komolyan nem akar tenni Trump sem.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 17. 13:08
>>nuevoreynuevaley 2026. január 17. 12:17 Tony emblematikus hatterhatalmi figura, imadjuk<< A páholyod meg mindig a hátsó sorba ültet téged a gyűléseiteken?
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 17. 13:07
Gázában mennyi most a lángos? Nem akarnak a magyar celebek ott nyaralni?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!