Váratlan jelölt Trump Gázai Békebizottságában: újra szerephez jut Tony Blair

Emellett létrejön egy végrehajtó testület is, amely a mindennapi kormányzást segíti majd, élén Ali Shaath-tal, a Palesztin Hatóság korábbi miniszterhelyettesével.

Az amerikai hadsereg részéről Jasper Jeffers vezérőrnagyot nevezték ki a „nemzetközi stabilizációs erő” parancsnokává. Feladatai közé tartozik

a biztonság,

a humanitárius segélyek eljuttatása és

a „teljes demilitarizáció” elősegítése.

A bejelentés napokkal azután történt, hogy Witkoff a második fázis elindításáról beszélt. Az amerikai terv a tűzszünettől a demilitarizáción és technokrata kormányzáson át az újjáépítésig foglalja keretbe a terület jövőjét. Ugyanakkor az Al Jazeera emlékeztet, hogy