01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság Ilie Bolojan Magyarország forint euró Orbán Viktor Románia

Váratlan fordulat Romániában: csúfos lejtmenetben vannak, jobb lett volna Orbánt követni

2026. január 30. 10:08

Meg is fogadtak egy tanácsot.

2026. január 30. 10:08
null

Petrișor Peiu, az AUR szenátusi frakcióvezetője élesen bírálja a Román Nemzeti Bank (BNR) vezetését, különösen Mugur Isărescu kormányzót és Valentin Lazea vezető közgazdászt, amiért szerinte a BNR feladta intézményi semlegességét és a Bolojan-kormány politikai érdekeit szolgálja – írja az Agerpres.

Peiu szerint az euró bevezetése nem lenne előnyös Romániának: példaként említi Magyarországot, amely saját valutáját megtartva jelentős gazdasági növekedést ért el.

Úgy véli, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök euró bevezetésére vonatkozó tervei inkább Bulgária szintjére süllyesztenék Romániát, mintsem Csehország vagy Lengyelország fejlődési útját követnék.

Ezt is ajánljuk a témában

 

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

angeleye
2026. január 30. 11:51
Jó reggelt! Tetszettek volna időben átállni. Vagy talpborotvát exportálni - mint igazi románikum.
nuevoreynuevaley
2026. január 30. 11:25
"példaként említi Magyarországot, amely saját valutáját megtartva jelentős gazdasági növekedést ért el" 2025ben pl. 0,3%-ot lapozzunk
Búvár Kund
2026. január 30. 10:50
Legkésőbb a háború után Ukrajna bedönti az eurot. Nem győzik majd nyomtatni, és egyszerűen elinflálódik. Nekünk erre is készen kell állnunk. Minden háborút infláció követ, amelyik ilyen hatalmas pusztítással jár. Az eurozóna meg nyakig benne van a háborúban.
salátás
2026. január 30. 10:20
összedől zsola czigányputrija :(((
