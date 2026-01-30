Váratlan fordulat Romániában: csúfos lejtmenetben vannak, jobb lett volna Orbánt követni

Petrișor Peiu, az AUR szenátusi frakcióvezetője élesen bírálja a Román Nemzeti Bank (BNR) vezetését, különösen Mugur Isărescu kormányzót és Valentin Lazea vezető közgazdászt, amiért szerinte a BNR feladta intézményi semlegességét és a Bolojan-kormány politikai érdekeit szolgálja – írja az Agerpres.

Peiu szerint az euró bevezetése nem lenne előnyös Romániának: példaként említi Magyarországot, amely saját valutáját megtartva jelentős gazdasági növekedést ért el.

Úgy véli, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök euró bevezetésére vonatkozó tervei inkább Bulgária szintjére süllyesztenék Romániát, mintsem Csehország vagy Lengyelország fejlődési útját követnék.