Ft
Ft
0°C
-5°C
Ft
Ft
0°C
-5°C
01. 18.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 18.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij strana welt

Elképesztő hír, ez mindent megváltoztathat: az ukrán politikusok jelentős része már bármi áron tűzszünetet kötne az oroszokkal

2026. január 18. 12:32

Simán feladnák a vitatott területeket is, ha ez kell Putyinnak az öldöklés befejezéséhez. Csak senki sem meri kimondani, mert rettegnek Zelenszkijtől.

2026. január 18. 12:32
null

Nem reklámozták túlságosan azt a rendkívül izgalmas bejelentkezést, amit a Welt veterán tudósítójával, Steffen Schwarzkopf újságíróval készített a lap YouTube-tévécsatornája (és amelyről az ukrán Strana adott hírt).

Eszerint az ukrán parlamentben rengeteg képviselő van, aki már tulajdonképpen bármi áron hajlandó lenne tűzszünetet kötni az oroszokkal, és kész lenyelni a területi veszteségeket is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét
Tovább a cikkhezchevron

Schwarzkopf az ötperces adásban, amikor a műsorvezető arról kérdezte, mennyire áll az ukrán nép Volodimir Zelenszkij elnök mögött abban, hogy mik legyenek a tűzszünet feltételei Moszkvával szemben, közölte: 

reggel egy nagyon izgalmas beszélgetést folytatott egy kivételesen befolyásos parlamenti képviselőnővel, aki nem kertelt, és kimondta: tűzszünet kell az oroszokkal, bármi áron.

„Igen, kompromisszumot kell kötnünk, még ha nagyon fájdalmas is. És igen, fel kell adnunk Donbászt. És igen, ez nem az én személyes véleményem, hanem sok parlamenti képviselő és sok ember álláspontja itt. 

Mindenáron tűzszünetre van szükségünk, nem számít ennek az ára”

– idézte a politikust a tudósító, hozzátéve: különben a képviselőasszony szerint még hónapokig, akár évekig pusztulhatnak az emberek, és hogy „ez persze nem az, amit Zelenszkij nyilvánosan elmond”. „És most jön a másik izgalmas rész, hogy ezt miért nem mondta el a kamerák előtt: azt mondta nekem, hogy a rettegés klímája miatt a politikai karrierje azonnal véget érne”, ha ezt kimondaná, mert az elnöki hivatal és a titkosszolgálatok nyomást gyakorolnának rá.

„Azt hiszem, ez egy kicsit megmutatja, milyen itt az általános hangulat”

– tette hozzá Schwarzkopf.

Korábban a Washington Post a Volodimir Zelenszkij által bejelentett békemegállapodás tervezetét elemezve arra a következtetésre jutott, hogy Kijev egyébként kész kivonni csapatait Kelet-Ukrajnából.

Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. január 18. 14:48
Ursula és Zelenszkij még nem akarja, hogy vége legyen a háborúnak!!!!!
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2026. január 18. 14:44
Félnek Zelenszkijtől a politikusok! Teljes a demokrácia, érettek az uniós csatlakozásra.
Válasz erre
1
0
vakiki
2026. január 18. 14:32
Rettegnek a ripacstól?! A sarokba kell vágni a pökhendi szarzsákot,nem rettegni tőle! Már rég meg kellett volna szabadulni tőle.Meddig hagyják még magukat megvezetni?
Válasz erre
1
0
optimista-2
2026. január 18. 14:03
Zicsi még le akaja fölözni a 900 milliárdot. Tehát haború még 4 évig. Remélem ez idő alatt Ukrajna lakossága 5 millió alá csökken.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!