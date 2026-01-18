Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói
Simán feladnák a vitatott területeket is, ha ez kell Putyinnak az öldöklés befejezéséhez. Csak senki sem meri kimondani, mert rettegnek Zelenszkijtől.
Nem reklámozták túlságosan azt a rendkívül izgalmas bejelentkezést, amit a Welt veterán tudósítójával, Steffen Schwarzkopf újságíróval készített a lap YouTube-tévécsatornája (és amelyről az ukrán Strana adott hírt).
Eszerint az ukrán parlamentben rengeteg képviselő van, aki már tulajdonképpen bármi áron hajlandó lenne tűzszünetet kötni az oroszokkal, és kész lenyelni a területi veszteségeket is.
Schwarzkopf az ötperces adásban, amikor a műsorvezető arról kérdezte, mennyire áll az ukrán nép Volodimir Zelenszkij elnök mögött abban, hogy mik legyenek a tűzszünet feltételei Moszkvával szemben, közölte:
reggel egy nagyon izgalmas beszélgetést folytatott egy kivételesen befolyásos parlamenti képviselőnővel, aki nem kertelt, és kimondta: tűzszünet kell az oroszokkal, bármi áron.
„Igen, kompromisszumot kell kötnünk, még ha nagyon fájdalmas is. És igen, fel kell adnunk Donbászt. És igen, ez nem az én személyes véleményem, hanem sok parlamenti képviselő és sok ember álláspontja itt.
Mindenáron tűzszünetre van szükségünk, nem számít ennek az ára”
– idézte a politikust a tudósító, hozzátéve: különben a képviselőasszony szerint még hónapokig, akár évekig pusztulhatnak az emberek, és hogy „ez persze nem az, amit Zelenszkij nyilvánosan elmond”. „És most jön a másik izgalmas rész, hogy ezt miért nem mondta el a kamerák előtt: azt mondta nekem, hogy a rettegés klímája miatt a politikai karrierje azonnal véget érne”, ha ezt kimondaná, mert az elnöki hivatal és a titkosszolgálatok nyomást gyakorolnának rá.
„Azt hiszem, ez egy kicsit megmutatja, milyen itt az általános hangulat”
– tette hozzá Schwarzkopf.
Korábban a Washington Post a Volodimir Zelenszkij által bejelentett békemegállapodás tervezetét elemezve arra a következtetésre jutott, hogy Kijev egyébként kész kivonni csapatait Kelet-Ukrajnából.
Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP