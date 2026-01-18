Elképesztő hír, ez mindent megváltoztathat: az ukrán politikusok jelentős része már bármi áron tűzszünetet kötne az oroszokkal

„Igen, kompromisszumot kell kötnünk, még ha nagyon fájdalmas is. És igen, fel kell adnunk Donbászt. És igen, ez nem az én személyes véleményem, hanem sok parlamenti képviselő és sok ember álláspontja itt.

Mindenáron tűzszünetre van szükségünk, nem számít ennek az ára”

– idézte a politikust a tudósító, hozzátéve: különben a képviselőasszony szerint még hónapokig, akár évekig pusztulhatnak az emberek, és hogy „ez persze nem az, amit Zelenszkij nyilvánosan elmond”. „És most jön a másik izgalmas rész, hogy ezt miért nem mondta el a kamerák előtt: azt mondta nekem, hogy a rettegés klímája miatt a politikai karrierje azonnal véget érne”, ha ezt kimondaná, mert az elnöki hivatal és a titkosszolgálatok nyomást gyakorolnának rá.

„Azt hiszem, ez egy kicsit megmutatja, milyen itt az általános hangulat”

– tette hozzá Schwarzkopf.