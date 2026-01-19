Újra összecsap Nawrocki és Tusk: normakontrollra küldte a költségvetést a lengyel elnök

A lengyel elnök aláírta a 2026-os költségvetési törvényt, de egyebek között a magas költségvetési hiány és az államadósság miatt utólagos normakontrollra küldte az alkotmánybírósághoz. Ezt Karol Nawrocki hétfőn közölte a közösségi médiában közzétett videóüzenetében.

Aláírom a költségvetést, hogy megvédjem az állam stabilitását, és egyúttal az alkotmánybírósághoz irányítom, hogy megvédjem Lengyelország jövőjét”

– fogalmazott Nawrocki. Az elnök a többi között a magas költségvetési hiányt bírálta a törvényben, valamint az óriási államadósságot is. A költségvetési törvény maximum 271,7 milliárd zloty (24,8 ezer milliárd forint) hiányt irányoz elő, ami a GDP 6,5 százalékának felel meg. Az államadósság a törvény szerint a GDP 53,8 százalékát tenné ki. Nawrocki azonban – utalva a lengyel pénzügyminiszter korábbi kijelentésére – arra figyelmeztetett, hogy az államadósság valójában a GDP akár 60 százalékát is elérheti, ami alkotmánysértő lenne