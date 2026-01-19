Ft
lengyelország donald tusk karol nawrocki

Újra összecsap Nawrocki és Tusk: normakontrollra küldte a költségvetést a lengyel elnök

2026. január 19. 21:58

Az államfő szerint a kormány több helyen is megsértette az alkotmányt a költségvetés megtervezésekor.

2026. január 19. 21:58
null

A lengyel elnök aláírta a 2026-os költségvetési törvényt, de egyebek között a magas költségvetési hiány és az államadósság miatt utólagos normakontrollra küldte az alkotmánybírósághoz. Ezt Karol Nawrocki hétfőn közölte a közösségi médiában közzétett videóüzenetében.

Aláírom a költségvetést, hogy megvédjem az állam stabilitását, és egyúttal az alkotmánybírósághoz irányítom, hogy megvédjem Lengyelország jövőjét”

– fogalmazott Nawrocki. Az elnök a többi között a magas költségvetési hiányt bírálta a törvényben, valamint az óriási államadósságot is. A költségvetési törvény maximum 271,7 milliárd zloty (24,8 ezer milliárd forint) hiányt irányoz elő, ami a GDP 6,5 százalékának felel meg. Az államadósság a törvény szerint a GDP 53,8 százalékát tenné ki. Nawrocki azonban – utalva a lengyel pénzügyminiszter korábbi kijelentésére – arra figyelmeztetett, hogy az államadósság valójában a GDP akár 60 százalékát is elérheti, ami alkotmánysértő lenne

 Az elnök emellett szorgalmazta az egészségügyre szánt költségvetési kiadások növelését. A védelmi kiadásokról elmondta: a költségvetés „nem valósítja meg a biztonsági garanciákat”, „sok bejelentés ellenére nem biztosítja a GDP 5 százalékát” erre a célra. 

A lengyel parlament január 9-én szavazta meg a költségvetési törvényt. Az államfő a költségvetést nem vétózhatja meg. Az alkotmánybíróságtól viszont akár előzetes normakontrollt is kérhet, ami a testület döntéséig bizonyos költségvetési kiadások korlátozásával járna. Nawrocki most nem élt ezzel a lehetőséggel.

A költségvetési törvény az államfői indítványtól függetlenül hatályba lép, de az alkotmánybíróság utólag hatályon kívül helyezheti a vitatott előírásokat.

A Donald Tusk vezette kormány viszont kétségbe vonja a taláros testület működésének törvényességét, és nem ismeri el az alkotmánybírósági végzéseket.

(MTI)

Nyitókép forrása: NurPhoto via AFP

***

 

