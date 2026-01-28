Új mozgósítási rendszert vezetnek be Ukrajnába: újra célkeresztbe kerülnek a hadköteles férfiak

Végre eldőlt az ukrajnai háború egyik legkényesebb kérdése: erre már Zelenszkij sem mondhat nemet
Teljesen digitalizálják a rendszert, szigorú felülvizsgálat jön.
Február 1-jétől Ukrajnában jelentősen átalakul a mozgósítási rendszer, és nagyrészt digitalizálódik a folyamat – írta a Kárpáti Igaz Szó. A korábbi papíralapú halasztások és felmentések érvényüket veszítik, helyüket az Rezerv+ mobilalkalmazásban megjelenő aktuális státusz veszi át. A hadkötelesek hátországban maradásának joga ezentúl elsősorban a Rezerv+-ban történő regisztrációtól és a hivatalos jövedelem nagyságától függ.
Februártól országos szintű, nagyszabású ellenőrzés indul minden hadköteles férfi esetében a megújított digitális nyilvántartások alapján.
Mivel a hadiállapotot hivatalosan 2026. május 4-ig meghosszabbították, az állam szigorú szűrőrendszert vezet be: a jövőben minden kedvezményt és mentességet nem papíralapú igazolással vagy pecséttel, hanem kizárólag az alkalmazásban látható aktív („zöld”) státusszal kell bizonyítani. Több ezer olyan munkavállaló, aki nem éri el az új pénzügyi küszöböt, automatikusan a behívási listák elejére kerül.
Február 1-jétől a magánszektorban dolgozók mozgósítás alóli felmentéséhez minimálisan 21 617,50 hrivnya hivatalos havi bruttó bér szükséges.
Ez az összeg az új, 8647 hrivnyás minimálbér és a törvény által előírt 2,5-szörös szorzó szorzataként adódik ki. Ha valaki fizetése akár egyetlen hrivnyával is elmarad ettől, a korábban kapott felmentés automatikusan megszűnik – gyors fellebbezési lehetőség nélkül. A február 1-je utáni időszakban megszűnik az egyszerűsített eljárásrend, a speciális nyilvántartásba vétel határideje visszatér a szokásos 72 órára. A felmentések visszavonása is szigorú ütemezés szerint történik: egy vállalatnál legfeljebb 5 naptári naponként egyszer kerülhet sor ilyen intézkedésre.
A törvény alapján továbbra sem mozgósíthatók:
Az I. vagy II. csoportos fogyatékossággal élő hozzátartozót gondozó személyeknek kötelezően rendelkezniük kell az elmúlt 6 hónapban kiállított, a gondozás tényét igazoló határozattal. Minden érintettnek még február 1. előtt ellenőriznie kell a Rezerv+ alkalmazásban a „zöld státusz” meglétét.
A nyugdíjasok sem mentesülnek automatikusan a katonai nyilvántartás alól
– nekik is meg kell felelniük a digitális rendszer követelményeinek.
Februártól az egészségi állapotra és fogyatékosságra vonatkozó adatok közvetlenül az eHealth elektronikus rendszerből kerülnek át a katonai nyilvántartásokba. Ez lehetővé teszi a fogyatékossággal élőknél a halasztások automatikus meghosszabbítását, ha azok az új mozgósítási szakasz kezdetén lejárnának.
Minden orvosi szakvélemény egyedi vonalkóddal rendelkezik, és a területi toborzóközpontok (TCK) számára 6 vagy 12 hónapig érvényes. A rendszer 30 nappal a halasztás lejárta előtt automatikus értesítést küld az ismételt orvosi vizsgálat szükségességéről. A diagnózisok körülbelül 80 százalékát központosított algoritmus ellenőrzi majd, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi az adatok utólagos, nem hivatalos módosítását.
