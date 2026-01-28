Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
mozgósítás orosz-ukrán háború ukrajna

Új mozgósítási rendszert vezetnek be Ukrajnába: újra célkeresztbe kerülnek a hadköteles férfiak

2026. január 28. 21:18

Teljesen digitalizálják a rendszert, szigorú felülvizsgálat jön.

2026. január 28. 21:18
null

Február 1-jétől Ukrajnában jelentősen átalakul a mozgósítási rendszer, és nagyrészt digitalizálódik a folyamat – írta a Kárpáti Igaz Szó. A korábbi papíralapú halasztások és felmentések érvényüket veszítik, helyüket az Rezerv+ mobilalkalmazásban megjelenő aktuális státusz veszi át. A hadkötelesek hátországban maradásának joga ezentúl elsősorban a Rezerv+-ban történő regisztrációtól és a hivatalos jövedelem nagyságától függ.

Februártól országos szintű, nagyszabású ellenőrzés indul minden hadköteles férfi esetében a megújított digitális nyilvántartások alapján.

Mivel a hadiállapotot hivatalosan 2026. május 4-ig meghosszabbították, az állam szigorú szűrőrendszert vezet be: a jövőben minden kedvezményt és mentességet nem papíralapú igazolással vagy pecséttel, hanem kizárólag az alkalmazásban látható aktív („zöld”) státusszal kell bizonyítani. Több ezer olyan munkavállaló, aki nem éri el az új pénzügyi küszöböt, automatikusan a behívási listák elejére kerül.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Február 1-jétől a magánszektorban dolgozók mozgósítás alóli felmentéséhez minimálisan 21 617,50 hrivnya hivatalos havi bruttó bér szükséges.

Ez az összeg az új, 8647 hrivnyás minimálbér és a törvény által előírt 2,5-szörös szorzó szorzataként adódik ki. Ha valaki fizetése akár egyetlen hrivnyával is elmarad ettől, a korábban kapott felmentés automatikusan megszűnik – gyors fellebbezési lehetőség nélkül. A február 1-je utáni időszakban megszűnik az egyszerűsített eljárásrend, a speciális nyilvántartásba vétel határideje visszatér a szokásos 72 órára. A felmentések visszavonása is szigorú ütemezés szerint történik: egy vállalatnál legfeljebb 5 naptári naponként egyszer kerülhet sor ilyen intézkedésre.

Kik maradhatnak továbbra is mentesítve?

A törvény alapján továbbra sem mozgósíthatók: 

  • a 25 év alatti vagy 60 év feletti férfiak (ők eleve nem számítanak hadkötelesnek),
  • azok a szülők, akiknek három vagy több gyermekük van érvényes házasságban, és adataik teljesen szinkronizáltak az anyakönyvi nyilvántartással,
  • a nappali tagozatos hallgatók, akik az előzőnél magasabb képzési szinten folytatják tanulmányaikat,
  • az oktatók, akiknek terhelése meghaladja a 0,75 álláshelyet.

Az I. vagy II. csoportos fogyatékossággal élő hozzátartozót gondozó személyeknek kötelezően rendelkezniük kell az elmúlt 6 hónapban kiállított, a gondozás tényét igazoló határozattal. Minden érintettnek még február 1. előtt ellenőriznie kell a Rezerv+ alkalmazásban a „zöld státusz” meglétét.

A nyugdíjasok sem mentesülnek automatikusan a katonai nyilvántartás alól

– nekik is meg kell felelniük a digitális rendszer követelményeinek.

Februártól az egészségi állapotra és fogyatékosságra vonatkozó adatok közvetlenül az eHealth elektronikus rendszerből kerülnek át a katonai nyilvántartásokba. Ez lehetővé teszi a fogyatékossággal élőknél a halasztások automatikus meghosszabbítását, ha azok az új mozgósítási szakasz kezdetén lejárnának.

Minden orvosi szakvélemény egyedi vonalkóddal rendelkezik, és a területi toborzóközpontok (TCK) számára 6 vagy 12 hónapig érvényes. A rendszer 30 nappal a halasztás lejárta előtt automatikus értesítést küld az ismételt orvosi vizsgálat szükségességéről. A diagnózisok körülbelül 80 százalékát központosított algoritmus ellenőrzi majd, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi az adatok utólagos, nem hivatalos módosítását.

Nyitókép forrása: Sergei GAPON / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Almassy
2026. január 28. 22:16
Mindjárt érthető a tiszavilág app adatainak lenyúlása. A Tiszásoknak is jön a Rezerv+...
Válasz erre
3
0
anna23
2026. január 28. 22:11
Lányt keresel egy éjszakára💋? Üdvözlünk - XMEET.CLUB
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 28. 22:05
Ha, az EU-ban népszavazást tartanának Ukrajna felvételéről, akkor Ukrajnát biztosan nem vennék fel az EU-a.
Válasz erre
3
0
akitiosz
2026. január 28. 21:30
Hoppá UkrajnábaN! Ehhez az újsághoz összeszedték a főváros és környéke fél- vagy egészen képzetlen hébereit. Egy egész magyarországi megyében sincsenek összesen annyian, mint csak ennél az újságnál egyedül. A dolgozók képzetlenségéhez és trehány munkájához társul a vezetők igénytelensége. Ezzel a módszerrel garantált a Mandiner színvonaltalanság.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!