Új mozgósítási rendszert vezetnek be Ukrajnába: újra célkeresztbe kerülnek a hadköteles férfiak

Február 1-jétől Ukrajnában jelentősen átalakul a mozgósítási rendszer, és nagyrészt digitalizálódik a folyamat – írta a Kárpáti Igaz Szó. A korábbi papíralapú halasztások és felmentések érvényüket veszítik, helyüket az Rezerv+ mobilalkalmazásban megjelenő aktuális státusz veszi át. A hadkötelesek hátországban maradásának joga ezentúl elsősorban a Rezerv+-ban történő regisztrációtól és a hivatalos jövedelem nagyságától függ.

Februártól országos szintű, nagyszabású ellenőrzés indul minden hadköteles férfi esetében a megújított digitális nyilvántartások alapján.

Mivel a hadiállapotot hivatalosan 2026. május 4-ig meghosszabbították, az állam szigorú szűrőrendszert vezet be: a jövőben minden kedvezményt és mentességet nem papíralapú igazolással vagy pecséttel, hanem kizárólag az alkalmazásban látható aktív („zöld”) státusszal kell bizonyítani. Több ezer olyan munkavállaló, aki nem éri el az új pénzügyi küszöböt, automatikusan a behívási listák elejére kerül.