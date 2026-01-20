Ft
J D Vance dánia grönland világgazdasági fórum egyesült államok donald trump Marco Rubio

Trump kitűzte az amerikai zászlót Grönlandra: a világbiztonság a jelszó, egyre valószínűbb a területfoglalás!

2026. január 20. 08:18

Az amerikai elnök Floridában nyilvánította ki az újságíróknak az Egyesült Államok egyértelmű szándékát.

2026. január 20. 08:18
null

Donald Trump amerikai elnök úgy véli, Dánia nem tudja megvédeni a szigetcsoportot, hiába tartozik az jogilag a Dán Királyság alá. A Sky News beszámolója alapján Trump most újságíróknak vázolta Floridában az Egyesült Államok tervét. Az Index közben arról ír, hogy az elnök személyesen vesz részt a davosi Világgazdasági Fórumon, ahol téma lesz Grönland sorsa is.

Az amerikai elnök 

fantasztikusnak nevezte a dán embereket, 

ám úgy gondolja, a többségük nem járt Grönlandon. Kijelentette, a küldetést minél hamarabb le kell zárni. 

Meg kell szereznünk! Ezt meg kell tenniük! Dánia nem képes megvédeni”

 – mondta Donald Trump.

A közösségi oldalán arról számolt be, hogy a témában egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral, akivel személyesen találkozik Svájcban. 

A szigetcsoportot Trump nemzet- és világbiztonságilag is fontosnak nevezte.

Később egy olyan képet tett közzé, melyen Donald Trump J.D. Vance alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel teszi le az Egyesült Államok lobogóját Grönlandon, elképzelése szerint 2026-ban – írja az Index.

Nyitókép: truthsocial.com

canadian-deplorable
•••
2026. január 20. 15:24
Bár Trump részéről egészen iszonyatos propaganda folyik, a republikánus körökből is egyre többen ítélik el a terület rablást. Nem támogatják, hogy Trump erővel területet vegyen el a szövetségeseitől. Trump ebbe bele fog bukni. Már most kongatják a vészharangokat, hogy a novemberi időközi választásokon nagy republikánus bukta lesz. Ha a demokraták elfoglalják a kongresszust és szenátust, Trumpot azonnal el fogják távolítani. Dicstelenül fog a Fehér Házból távozni.
Ekrü123
2026. január 20. 14:58
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. január 20. 13:39 "Úgy megvédi Grönlandot, mint Orbán és Selmeczi Gabika, kiflicsücsök bárónő a magánnyugdíjakat. "- A magánnyugdíjadat nem Orbánnak hanem neked kellett volna megvédened, elvégre a tied, hisz MAGÁN. Ha annyira jó volt miért nem maradtál benne? Megtehetted volna, nem volt kötelező visszalépni....
Oldalkosár
2026. január 20. 14:20
Grönland annektálását az amerikai választók túlnyomó többsége nem támogatja. A tavaly bevezetett védővámok terhei is a hazai lakosságon csapódnak le. Trump mindeddig nem tudott letenni az asztalra a középosztályt segítő olyan átfogó, szociális, családtámogató programot, mint ami itthon a Fidesznek sikerült. Ha a Republikánus Párt megnyeri a félidős választásokat, az egyedül amiatt lesz, mert a középosztály nem feledte el, hogy a Demokraták kormányon szarba vették és wokeszarságokkal tömködték őket, és még képesek mérlegelni. De ez a következő elnökválasztás idejére a kiábrándulás növekedésével párhuzamosan kevés lehet.
nempolitizalok-0
•••
2026. január 20. 13:51
A dánoknak rendesen kijut. Grönland elvesztése mellett, ráadásul az itteni libsik - Poloska üdvöskéjének (Bódis Kriszta) vezetésével, ellopták a dánok által cigányok integrálására küldött pénz nagyobb részét, vagy 1.4 milliárd Ft-ot. A cigányok pedig kiakadtak. Mielőtt a szájszagúak nekem esnének, Tisza-szimpatizáns cigány vezetőkről van szó. Azért az is elég tájékozatkan, aki libsiknak, bolsiknak pénzeket küld. Az idióta dán nem a magyar államnak adta a pénzeket, hanem Bódiséknak. Akik el is lopták. Ez itt nem újság, a libsi és a bolsi lop, bőven van tapasztalat, de a dánoknak ez valamiért új.
