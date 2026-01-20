Trump kitűzte az amerikai zászlót Grönlandra: a világbiztonság a jelszó, egyre valószínűbb a területfoglalás!

Új szelek fújnak a nagyvilágban: Trump elismerte, meghívta Putyint a béketanácsba – hivatalos
Kezd visszarendeződni a kizökkent valóság.
Az amerikai elnök Floridában nyilvánította ki az újságíróknak az Egyesült Államok egyértelmű szándékát.
Donald Trump amerikai elnök úgy véli, Dánia nem tudja megvédeni a szigetcsoportot, hiába tartozik az jogilag a Dán Királyság alá. A Sky News beszámolója alapján Trump most újságíróknak vázolta Floridában az Egyesült Államok tervét. Az Index közben arról ír, hogy az elnök személyesen vesz részt a davosi Világgazdasági Fórumon, ahol téma lesz Grönland sorsa is.
Az amerikai elnök
fantasztikusnak nevezte a dán embereket,
ám úgy gondolja, a többségük nem járt Grönlandon. Kijelentette, a küldetést minél hamarabb le kell zárni.
Meg kell szereznünk! Ezt meg kell tenniük! Dánia nem képes megvédeni”
– mondta Donald Trump.
A közösségi oldalán arról számolt be, hogy a témában egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral, akivel személyesen találkozik Svájcban.
A szigetcsoportot Trump nemzet- és világbiztonságilag is fontosnak nevezte.
Később egy olyan képet tett közzé, melyen Donald Trump J.D. Vance alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel teszi le az Egyesült Államok lobogóját Grönlandon, elképzelése szerint 2026-ban – írja az Index.
Nyitókép: truthsocial.com