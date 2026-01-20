Ft
vlagyimir putyin kreml air force one tűzszünet gáza donald trump

Új szelek fújnak a nagyvilágban: Trump elismerte, meghívta Putyint a béketanácsba – hivatalos

2026. január 20. 07:38

Kezd visszarendeződni a kizökkent valóság.

2026. január 20. 07:38
null

Elismerte Donald Trump amerikai elnök, hogy meghívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a gázai tűzszünetet és békekötést felügyelő béketanácsba – írja a Portfolio.

Hozzáteszik: a meghívóról először a Kreml számolt be, hétfő éjjel az Air Force One fedélzetén Donald Trump elnök is megerősítette ennek tényét.

Az orosz elnök még nem fogadta el Trump felkérését, 

tudjuk meg. 

Hangsúlyozzák, hogy 

a gázai „béketanács” egy amerikai irányítású nemzetközi testület lesz, feladata a tűzszünet betartatása,

 béke visszaállítása a gázai övezetben.

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 20. 11:00
okos dontes
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2026. január 20. 09:51 Szerkesztve
Óceánia most épp Eurázsiával van jóban.
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. január 20. 08:24
Akkor mégse Budapesten lesz a nagy találkozó, ráadásul még fizethetjük is a terembérletet.
Válasz erre
0
8
gyzoltan-2
2026. január 20. 08:22
"Az orosz elnök még nem fogadta el Trump felkérését," Jó, jó, de hol vannak a kínaiak?! Trump nagy kombinátor, csak kissé szertelen... Terve akár sikeres is lehet, ha az oroszokat meghívja, a kínaiakat meg nem, ez akár feszültséget is kiválthat Kína és Oroszország között..! Szóval ügyes, Trump ügyeske! Az elmúlt időszakban is ezt az eljárást művelte..! A "húzd meg, ereszd meg" taktikáját, próbálkozva..! -hol Kína, hol Oroszország felé gesztust gyakorolva... -de ne szaladjon el velünk a ló..! Minden bizonnyal nem rám vár a feladat, hogy ezer karakterben leplezzem le, tárjam fel Trump törekvéseit, rejtett szándékait..! -csak szurkálom a ködöt...
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!