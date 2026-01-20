Új szelek fújnak a nagyvilágban: Trump elismerte, meghívta Putyint a béketanácsba – hivatalos

Elismerte Donald Trump amerikai elnök, hogy meghívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a gázai tűzszünetet és békekötést felügyelő béketanácsba – írja a Portfolio.

Hozzáteszik: a meghívóról először a Kreml számolt be, hétfő éjjel az Air Force One fedélzetén Donald Trump elnök is megerősítette ennek tényét.