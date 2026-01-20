Új szelek fújnak a nagyvilágban: Trump elismerte, meghívta Putyint a béketanácsba – hivatalos

Putyint is meghívta Trump a gázai Béke Tanácsba
Az amerikai elnök Orbán Viktort is meghívta a tanácsba.
Kezd visszarendeződni a kizökkent valóság.
Elismerte Donald Trump amerikai elnök, hogy meghívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a gázai tűzszünetet és békekötést felügyelő béketanácsba – írja a Portfolio.
Hozzáteszik: a meghívóról először a Kreml számolt be, hétfő éjjel az Air Force One fedélzetén Donald Trump elnök is megerősítette ennek tényét.
Az orosz elnök még nem fogadta el Trump felkérését,
tudjuk meg.
Hangsúlyozzák, hogy
a gázai „béketanács” egy amerikai irányítású nemzetközi testület lesz, feladata a tűzszünet betartatása,
béke visszaállítása a gázai övezetben.
Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP