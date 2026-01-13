„Traiasca Ceausescu!” – Mégis mi folyik Romániában?

Nagyváradon kinéztem a vonatból – nem volt könnyű lehúzni a befagyott ablakot –, hátha látok valami érdekeset. A városnév helyén (vagy mellette?) a piros-sárga-kék trikolórok között „Traiasca Romania!” felirat. (Ezek a szövegek a legváratlanabb helyeken bukkantak elő; egyszer az erdei kiránduláson egy turistaeligazítónak vélt táblán ez állt: „Ceausescu te iubim noi padurea o pazim.”; nem tudok románul, így őrizte meg a szöveget az emlékezetem, ha hibás, az a közel negyven év távlatával magyarázható. Olyasmit jelent, hogy „Ceausescu, szeretünk, az erdőket megvédjük.”)

Kolozsvárra érkezve az ottani ismerősöknek előkerestük a hátizsák mélyére, szendvicsek és pólók közé ügyesen elrejtett csempészárut, a felvágottakat, kávét, sajtot, gyógyszert. Elmentünk a közeli élelmiszerboltba, ahol a polcokon néhány ízlésesen elrendezett konzerven kívül nem nagyon akadt más, de az útlevélre adtak – ha jól emlékszem – félliter olajat és talán egy kiló cukrot, amiért vendéglátóink roppant hálásak voltak. Ők kenyeret (de milyen kenyeret, te jó ég!) jegyre kaptak, csakúgy, mint húst, amiért viszont még hosszú sorokat is ki kellett állni.

A könyvesboltokban Ceausescu és felesége könyvei foglalták el a kirakatok nagy részét. A napi két-három órányi tévéműsorban a párt direktíváin kívül mást nemigen mutattak.

A hajdani Kolozsmonostor helyére épült végtelen blokkházak egyikében szilvesztereztünk, a központi fűtés olyan gyengén működött, hogy a házigazdák a konyhában, a gáztűzhely rózsáit begyújtva melegedtek. Busszal mentünk oda a Széchenyi térről (a magyarok így emlegették a Piata Mihai Viteazult), amit úgy megtömtek a derék utazni vágyók, hogy a dermesztő hidegben is csak nyitott ajtóval tudott elindulni, lépcsőjén az emberek egymásba kapaszkodva próbálták túlélni a következő megállóig tartó szakaszt.

Ehhez képest állítólag „több ezer videó terjed olyan üzenetekkel, mint hogy Ceaușescu adósságmentesen hagyta hátra az országot, Románia független és szuverén volt”. Valóban, a polgárok vérén, verítékén, a nadrágszíjak végtelen meghúzásán és a szájak beragasztásán keresztül visszafizettek mindent, és