01. 21.
szerda
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tragikus jákli mónika szlovákia paraméter autóbaleset élet

Tragikus autóbaleset: magyar influenszer vesztette életét Szlovákiában

2026. január 21. 09:56

Darabjaira tört a luxusautó.

2026. január 21. 09:56
null

Autóbaleset történt Szlovákiában a 63-as főúton, amelyben a Maybach vezetője, Jákli Mónika, az ismert fitneszmodell és influenszer életét vesztette – számol be a Paraméter.

Mint írják, egy Maybach tartott Nagymegyer felé, lehajtott az úttestről, és a fák közé rohant. Az autó vélhetően nagy sebességgel haladt, mivel az ütközés következtében több darabra szakadt, és teljesen szétroncsolódott, majd ki is gyulladt – erősítette meg a lap érdeklődésére Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka.

Nyitókép: Pixabay

mandala-3
•••
2026. január 21. 14:14 Szerkesztve
Ilyenkor készítenek drogtesztet??? Fogadjunk hogy............ Bár úriember a biztosra nem fogad.
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. január 21. 11:54
Sose hallottam róla, igaz nem is nézek Retek Klubot, még elvétve sem.
Válasz erre
4
1
gullwing
2026. január 21. 11:47
Szomorú... Őt is autót is sajnálom.
Válasz erre
3
0
astra04
•••
2026. január 21. 11:32 Szerkesztve
Luxusautó... Ment mint a barom. Az a szerencse, hogy nem ölt meg tisztességes, szabályosan közlekedőt! Jogsija volt vajon egyáltalán?
Válasz erre
9
1
