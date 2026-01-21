Tragikus autóbaleset: magyar influenszer vesztette életét Szlovákiában

Autóbaleset történt Szlovákiában a 63-as főúton, amelyben a Maybach vezetője, Jákli Mónika, az ismert fitneszmodell és influenszer életét vesztette – számol be a Paraméter.

Mint írják, egy Maybach tartott Nagymegyer felé, lehajtott az úttestről, és a fák közé rohant. Az autó vélhetően nagy sebességgel haladt, mivel az ütközés következtében több darabra szakadt, és teljesen szétroncsolódott, majd ki is gyulladt – erősítette meg a lap érdeklődésére Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka.