Az a baj ezzel a megállapodással, hogy az EU-ukrán megállapodással együtt úgy nyitják meg az uniós piacokat, hogy közben csökkentik a gazdák támogatását. A gazdáknak kevesebb pénzből kell majd versenyezniük a világ legnagyobb agrárcégeivel.

Magyar Péter azt is állította, hogy a fideszes képviselők nincsenek jelen a Mercosur-megállapodás elleni strasbourgi tüntetésen, ami egyszerű hazugság. Ezzel szemben tény, hogy a tüntetésen egy külön részt szenteltek az EP-képviselők színpadi felszólalásainak. A Tisza elnöke a beállított fotókon és a FB-élőzésen kívül arra már nem vette a bátorságot, hogy ott is felszólaljon. Abszurd is lett volna, ha közben Weber úr a parlamenti épület biztonságában arról regél, hogy miért is jó a megállapodás.

Én viszont felszólaltam, a tiszások a környéken sem voltak, korábban csináltak magukról egy beállított csoportképet, majd szépen elillantak.

Ennél jóval fontosabb, hogy hétfőn együttes ülést tartott az EP mezőgazdasági és költségvetési bizottsága. Leginkább az agrártámogatások csökkentéséről volt szó. A reptéri pózolós fotóra a Tisza elnökének volt ideje, de az ülésen egyáltalán nem vett részt.

Jöjjön a brutális tény: Magyar Péter 372 napja nem szólalt fel a saját szakbizottsága ülésein. Sem a Mercosur ügyéről, sem akármi másról. Ez több, mint egy év!