Putyinék saját légvédelmi rakétája boríthatta lángba az orosz várost – Ukrajna kétségbeesve védekezik

A Reuters arról ír, hogy egy éjszakai ukrán dróntámadás két tüzet okozott egy ipari létesítményben, négy ember megsérült és lakóépületeket rongált meg a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu kikötővárosban. A The Kyiv Independent ugyanakkor úgy tudja, hogy ugyan valóban
dróntámadást indított Ukrajna az orosz kikötőváros ellen, azonban az egyik lakóépületet ért találatot egy orosz légvédelmi rakéta okozta.
A lap szerint a drónok által eltalált létesítmény egy festékbevonógyár lehet.
Jurij Szljusar, az oroszországi Rosztovi terület kormányzója elmondta, hogy
négy ember, köztük egy négyéves gyermek sérült meg, amikor a lelőtt drónok törmelékei megrongálták lakásaikat.
Tájékoztatása szerint minden sérültet kórházba vittek, arról azonban nem adott információt, hogy melyik ipari létesítményt érte a találat, írják.
