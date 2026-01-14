Ft
01. 14.
szerda
rosztovi terület dróntámadás rakéta orosz-ukrán háború légvédelmi rakéta ukrajna

Putyinék saját légvédelmi rakétája boríthatta lángba az orosz várost – Ukrajna kétségbeesve védekezik

2026. január 14. 07:45

Mi lesz ebből?

2026. január 14. 07:45
null

A Reuters arról ír, hogy egy éjszakai ukrán dróntámadás két tüzet okozott egy ipari létesítményben, négy ember megsérült és lakóépületeket rongált meg a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu kikötővárosban. A The Kyiv Independent ugyanakkor úgy tudja, hogy ugyan valóban 

 

dróntámadást indított Ukrajna az orosz kikötőváros ellen, azonban az egyik lakóépületet ért találatot egy orosz légvédelmi rakéta okozta. 

A lap szerint a drónok által eltalált létesítmény egy festékbevonógyár lehet.

Jurij Szljusar, az oroszországi Rosztovi terület kormányzója elmondta, hogy 

négy ember, köztük egy négyéves gyermek sérült meg, amikor a lelőtt drónok törmelékei megrongálták lakásaikat.

 Tájékoztatása szerint minden sérültet kórházba vittek, arról azonban nem adott információt, hogy melyik ipari létesítményt érte a találat, írják.

Nyitókép: X

 

mr-nem-semmi: "Oroszország végül is, jogilag, de facto, be kell látni, agressziót hajtott végre Ukrajna ellen..." Asher ben Nathan, izraeli nagykövet arra a kérdésre, hogy ki indította el a 6 napos háborút (1967): „Teljesen lényegtelen, hogy ki adta le az első lövést. Az számít, hogy mi előzte meg az első lövéseket.” Niccolò Machiavelli, 1469 – 1527 "Nem az uszítja a gonoszt, aki először fog fegyvert, hanem az, aki rákényszeríti." –
Teljesen mindegy, és felesleges lázadni érte, hogy mit, és hogy tálalnak az újságírók..! A folyamatot, az évek óta tartó folyamatot kell látni, és a képlet egyszerűvé válik! Ez a háború (IS!) a zsidóság világháborúja! Ez mindenki számára világossá válhatott, mikor a harcok kezdetén a zsidó Zelenszkij, a zsidó stábjával, felhívással a világ zsidóságához fordult, harcuk felvállalásáért, ami meg is történt..! A történelmi párhuzam, azonosság, nem sok jót vetít elénk..! 1933-ban, Hitler demokratikus megválasztása kapcsán, a zsidóság azonnal hadat üzent Németországnak, melyet világraszóló, hisztériáig fokozott szankciókkal és bojkottal támasztottak alá, melyet aztán, visszaélve meghatározó politikai befolyásukkal, a németek elleni háborúk sorozatával váltottak fel! Előbb a spanyol polgárháború, majd Lengyelország következett az áldozati listájukon.., majd stb, stb...! -a németek sárba-taposásáig, embertelen megalázásáig! -úgy, nagyjából!, sejthetők a bekövetkező események! -bár tévedhetnék!
Oroszország végül is, jogilag, de facto, be kell látni, agressziót hajtott végre Ukrajna ellen. Úgyhogy ha az ukránok viszont támadnak, akkor azért nem kéne panaszkodni. Ugyanakkor ha az ukránok nem támadnák örökké a front mögötti orosz területeket, akkor Kijevben is meleg lenne a lakásokban, és nem csak az aranybudis lakosztályokban, kastélyokban. Az ukrajnai lakosság szenvedésével nem igazán törődnek az oroszok, még kevésbé az ukrán vezetőség tagjai, de a legkevésbé a pökhendi nyugati, örökös bajkeverők.
Kyyyjivbin most is légiriadó van, csak szólok. Meddig feszegetik még a pofonfát a hohólok? alerts.in.ua/
