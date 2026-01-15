Dmitrij Medvegyev sz orosz biztonsági tanács elnökhelyettese Emmanuel Macron francia elnökön viccelődött legújabb posztjában. Dmitrij Medvegyev bejegyzésében arról írt, hogy habár a „gall kakas” fenyeget, azonban egészen nyilvánvaló, hogy nem fog semmit csinálni Európa, ha Grönlandot elfoglalja az Egyesült Államok.

A francia elnök január 14-én figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megszerzi Grönlandot Dániától, az „példátlan” következmények egész sorát indíthatja el. Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági célokra hivatkozva szerdán ismételten kijelentette, hogy az Egyesült Államok meg akarja szerezni a Dániához tartozó szigetet, és azt hangoztatta, hogy ebben a NATO-nak is támogatnia kellene Washingtont.