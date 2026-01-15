Dánia felvette a kesztyűt: Grönlandra vezényelték a hadsereget – vadászgépek és hadihajók indultak a térségbe
Hadgyakorlatokkal és új erők telepítésével fokozza a jelenlétét Dánia Grönlandon az Egyesült Államok növekvő nyomásgyakorlása miatt.
Ezt nem teszi zsebre a francia elnök.
Dmitrij Medvegyev sz orosz biztonsági tanács elnökhelyettese Emmanuel Macron francia elnökön viccelődött legújabb posztjában. Dmitrij Medvegyev bejegyzésében arról írt, hogy habár a „gall kakas” fenyeget, azonban egészen nyilvánvaló, hogy nem fog semmit csinálni Európa, ha Grönlandot elfoglalja az Egyesült Államok.
A francia elnök január 14-én figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megszerzi Grönlandot Dániától, az „példátlan” következmények egész sorát indíthatja el. Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági célokra hivatkozva szerdán ismételten kijelentette, hogy az Egyesült Államok meg akarja szerezni a Dániához tartozó szigetet, és azt hangoztatta, hogy ebben a NATO-nak is támogatnia kellene Washingtont.
A gall kakas kukorékolt, hogy ha Dánia szuverenitását érintenék, a következmények példátlanok lennének. Ó, mit fognak tenni?!”
– tette fel a kérdést a biztonsági tanács elnökhelyettese, némi humorral fűszerezve.
Medvegyev elmondta, hogy a saját véleménye szerint teljesen egyértelmű, hogy sem az amerikai elnököt nem fogja Európa elrabolni, sem pedig atomfegyvereket nem fog bevetni az Egyesült Államok ellen.
Csak összesz*rják a gatyájukat, és feladják Grönlandot. És ez nagyszerű európai precedens lenne”
– hangsúlyozta Medvegyev.
