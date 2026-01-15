Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
emmanuel macron dmitrij medvegyev grönland egyesült államok

Porig alázták Macront az oroszok: azt is elárulták, milyen forgatókönyvvel számolnak

2026. január 15. 06:33

Ezt nem teszi zsebre a francia elnök.

2026. január 15. 06:33
null

Dmitrij Medvegyev sz orosz biztonsági tanács elnökhelyettese Emmanuel Macron francia elnökön viccelődött legújabb posztjában. Dmitrij Medvegyev bejegyzésében arról írt, hogy habár a „gall kakas” fenyeget, azonban egészen nyilvánvaló, hogy nem fog semmit csinálni Európa, ha Grönlandot elfoglalja az Egyesült Államok.

A francia elnök január 14-én figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megszerzi Grönlandot Dániától, az „példátlan” következmények egész sorát indíthatja el. Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági célokra hivatkozva szerdán ismételten kijelentette, hogy az Egyesült Államok meg akarja szerezni a Dániához tartozó szigetet, és azt hangoztatta, hogy ebben a NATO-nak is támogatnia kellene Washingtont.

A gall kakas kukorékolt, hogy ha Dánia szuverenitását érintenék, a következmények példátlanok lennének. Ó, mit fognak tenni?!” 

– tette fel a kérdést a biztonsági tanács elnökhelyettese, némi humorral fűszerezve.

Medvegyev elmondta, hogy a saját véleménye szerint teljesen egyértelmű, hogy sem az amerikai elnököt nem fogja Európa elrabolni, sem pedig atomfegyvereket nem fog bevetni az Egyesült Államok ellen. 

Csak összesz*rják a gatyájukat, és feladják Grönlandot. És ez nagyszerű európai precedens lenne”

 – hangsúlyozta Medvegyev. 

 

Nyitókép forrása: Gonzalo Fuentes / POOL / AFP

 

 

patikus-3
2026. január 15. 08:07 Szerkesztve
Csak összesz*rják a gatyájukat, és feladják Grönlandot. És ez nagyszerű európai precedens lenne. Viktorka ezen mar túl van. Gatyáját napok óta a cselédek mossák. Mert mi nem leszünk német gyarmat, de azért az inuitok földje legyen csak amerikai gyarmat, ugye?! Morál csak a kereszténységben és az iszlámban van. Mindenütt másutt bobó majmok dirigálnak.
nitsahon
2026. január 15. 07:38
Köhög a BOLHA/Micro Napoleon...
indaniso
2026. január 15. 07:27
Várjuk meg amíg Kallas kettőt toppant. Trump meg fog rettenni
borsos-2
2026. január 15. 07:15
Erősebb kutya eszik. Jelen esetben kakast!
