„Az újságírás nem véleményipar. Nem érzelmi ventilátor, nem politikai aktivizmus és nem morális önkifejezés. Az újságírás elsődleges kötelezettsége a valóság pontos, ellenőrizhető és arányos bemutatása – különösen akkor, amikor emberéletekről, válsághelyzetekről és állami felelősségről esik szó. E kötelezettség megsértése nem »véleménykülönbség«, hanem szakmai hiba, súlyosabb esetben etikai vétség.

Parászka Boróka Iránnal kapcsolatos posztja (2026. január 14.) – minden látszólagos empátiája ellenére – tankönyvi példája annak, hogyan válik az újságírás hangulatkeltéssé, amikor a szerző feltételezésekből tényeket gyárt, majd ezeket politikai kontextusba ágyazva terjeszti. Parászka nem többet állít, mint hogy 150 magyar állampolgár Iránban az életéért küzd, miközben a magyar külügyi szolgálat semmit sem tesz az érdekükben. Ezek itt súlyos, bizonyítatlan tényállítások, amelyek pánikkeltésre alkalmasak. Parászka Boróka semmilyen konkrét információval nem rendelkezett. Nem ismerte az érintettek számát, nem tudott egyetlen konkrét magyar állampolgár helyzetéről sem, nem rendelkezett helyszíni információval, nem ellenőrizte a közlekedési és kiutazási lehetőségeket. Ennek ellenére tényként közölte, hogy 150 magyar »az életéért küzd«. Ez sajtóetikai szempontból védhetetlen. Egy újságíró nem engedheti meg magának, hogy feltételezett hozzátartozói üzenetekre hivatkozva kollektív életveszélyt állítson.