Amerikai jelentés: megdöbbentő méretű emberveszteség rajzolódik ki az orosz hadseregnél

Az orosz–ukrán háború immár közel négy éve tart, miközben Oroszország és Ukrajna egyaránt titokban tartja a hadseregét érintő veszteségek pontos adatait. Ennek ellenére időről időre megjelennek olyan elemzések, amelyek a konfliktus valódi emberi árát próbálják számszerűsíteni.

A Der Spiegel beszámolója szerint amerikai szakértők számításai alapján az orosz hadsereg a háború kezdete óta mintegy 1,2 millió katonát veszíthetett el sebesülés vagy halál következtében. A jelentés a washingtoni Center for Strategic and International Studies (CSIS) elemzésére hivatkozik, amely szerint 2022 februárja óta körülbelül 325 ezer orosz katona vesztette életét.