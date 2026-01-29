Amerikai jelentés: megdöbbentő méretű emberveszteség rajzolódik ki az orosz hadseregnél

Ismét osztottak-szoroztak a brit katonai hírszerzők: szerintük ennyi orosz esett már el a fronton
Az új helyzetértékelés szerint, már több mint 350 ezer, összességében már több mint egy millió orosz katona esett el az ukrán fronton.
A háború kezdete óta mindkét fél titokban tartja saját emberveszteségeit, a nyilvánosság elé csak becslések kerülnek. Egy friss elemzés szerint azonban Oroszország embervesztesége olyan mértéket érhetett el, amelyre a második világháború óta nem volt példa.
Az orosz–ukrán háború immár közel négy éve tart, miközben Oroszország és Ukrajna egyaránt titokban tartja a hadseregét érintő veszteségek pontos adatait. Ennek ellenére időről időre megjelennek olyan elemzések, amelyek a konfliktus valódi emberi árát próbálják számszerűsíteni.
A Der Spiegel beszámolója szerint amerikai szakértők számításai alapján az orosz hadsereg a háború kezdete óta mintegy 1,2 millió katonát veszíthetett el sebesülés vagy halál következtében. A jelentés a washingtoni Center for Strategic and International Studies (CSIS) elemzésére hivatkozik, amely szerint 2022 februárja óta körülbelül 325 ezer orosz katona vesztette életét.
A CSIS adatai szerint Ukrajna oldalán a veszteségek 500–600 ezer főre tehetők, közülük 100–140 ezer halálos áldozattal. A jelentés szerzői hangsúlyozták, hogy számításaikat katonai forrásokra, titkosszolgálati információkra és több ország kormányzati adataira alapozták. Moszkva ugyanakkor elutasítja az ilyen jellegű becslések hitelességét. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ szerint kijelentette:
az ilyen jelentésekben szereplő számokat nem lehet megbízhatónak tekinteni, mivel kizárólag az orosz védelmi minisztérium jogosult hivatalos adatokat közölni az orosz veszteségekről.
A Der Spiegel által ismertetett amerikai számítások ugyanakkor egybevágnak az ukrán vezérkar korábbi közléseivel, amelyek szerint 1,23 millió orosz katona halt meg vagy sebesült meg a háború kezdete óta. Ezek az adatok részben lehallgatott orosz rádióforgalomra támaszkodnak, részleteikben azonban nem ellenőrizhetők. Független források is igyekeznek feltérképezni a haláleseteket.
A BBC és a Mediazona közös adatgyűjtése januárban 165 661 igazoltan elesett orosz katonát tartott nyilván, ugyanakkor mindkét szerkesztőség hangsúlyozta, hogy a lista biztosan hiányos.
A jelentés szerint, ha a harcok jelenlegi intenzitása fennmarad, a két fél összesített vesztesége már áprilisban meghaladhatja a kétmillió főt. A CSIS elemzői úgy fogalmaztak:
A második világháború óta egyetlen háborúban sem szenvedett el nagyhatalom ilyen mértékű veszteséget és halálozási számot.
