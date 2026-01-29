Ft
emberveszteség halálos áldozat orosz-ukrán háború Oroszország orosz katonák

Amerikai jelentés: megdöbbentő méretű emberveszteség rajzolódik ki az orosz hadseregnél

2026. január 29. 18:07

A háború kezdete óta mindkét fél titokban tartja saját emberveszteségeit, a nyilvánosság elé csak becslések kerülnek. Egy friss elemzés szerint azonban Oroszország embervesztesége olyan mértéket érhetett el, amelyre a második világháború óta nem volt példa.

2026. január 29. 18:07
null

Az orosz–ukrán háború immár közel négy éve tart, miközben Oroszország és Ukrajna egyaránt titokban tartja a hadseregét érintő veszteségek pontos adatait. Ennek ellenére időről időre megjelennek olyan elemzések, amelyek a konfliktus valódi emberi árát próbálják számszerűsíteni.

A Der Spiegel beszámolója szerint amerikai szakértők számításai alapján az orosz hadsereg a háború kezdete óta mintegy 1,2 millió katonát veszíthetett el sebesülés vagy halál következtében. A jelentés a washingtoni Center for Strategic and International Studies (CSIS) elemzésére hivatkozik, amely szerint 2022 februárja óta körülbelül 325 ezer orosz katona vesztette életét.

Oroszország vitatja a számokat

A CSIS adatai szerint Ukrajna oldalán a veszteségek 500–600 ezer főre tehetők, közülük 100–140 ezer halálos áldozattal. A jelentés szerzői hangsúlyozták, hogy számításaikat katonai forrásokra, titkosszolgálati információkra és több ország kormányzati adataira alapozták. Moszkva ugyanakkor elutasítja az ilyen jellegű becslések hitelességét. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ szerint kijelentette: 

az ilyen jelentésekben szereplő számokat nem lehet megbízhatónak tekinteni, mivel kizárólag az orosz védelmi minisztérium jogosult hivatalos adatokat közölni az orosz veszteségekről.

A Der Spiegel által ismertetett amerikai számítások ugyanakkor egybevágnak az ukrán vezérkar korábbi közléseivel, amelyek szerint 1,23 millió orosz katona halt meg vagy sebesült meg a háború kezdete óta. Ezek az adatok részben lehallgatott orosz rádióforgalomra támaszkodnak, részleteikben azonban nem ellenőrizhetők. Független források is igyekeznek feltérképezni a haláleseteket

A BBC és a Mediazona közös adatgyűjtése januárban 165 661 igazoltan elesett orosz katonát tartott nyilván, ugyanakkor mindkét szerkesztőség hangsúlyozta, hogy a lista biztosan hiányos.

A jelentés szerint, ha a harcok jelenlegi intenzitása fennmarad, a két fél összesített vesztesége már áprilisban meghaladhatja a kétmillió főt. A CSIS elemzői úgy fogalmaztak:

A második világháború óta egyetlen háborúban sem szenvedett el nagyhatalom ilyen mértékű veszteséget és halálozási számot.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

hexahelicene
2026. január 29. 19:01
"amerikai szakértők számításai alapján az orosz hadsereg a háború kezdete óta mintegy 1,2 millió katonát veszíthetett el sebesülés vagy halál következtében.' BAROMSÁG. Nyugati dezinformáció. Amúgy 2024-ben már arról beszéltek szakértők, hogy az ukrán veszteség 1,5 - 1,8 millió. Ami azt jelenti hogy 2026-ra 2+ millió ukránnáci pusztul meg.
akitiosz
2026. január 29. 18:53
Ugyan honnan tudnák az amerikai "elemzők" jobban? Aki elhiszi, hogy Oroszország több mint kétszer annyi katonát veszített, mint Ukrajna ... ő egyéb naivságra is képes.
survivor
2026. január 29. 18:44
Hat persze. Az EGESZ orosz haderő halott v.sebesült....A 140 M emberből 70 M ferfi ( hímnemű ) Ha csak minden 10 ferfi lenne katona, az 7 M fő. Legyen minden 20. Az 3,5 M fő..
girafi
•••
2026. január 29. 18:40 Szerkesztve
Ha így lett volna, akkor Oroszországban már legalább négy mozgósításnak kellett volna lennie, hogy ezt a veszteséget pótolják. De csak egy volt a háború kezdete óta. Ez hazugság. Az ukrán veszteség sokszorosa az oroszénak. Az orosz veszteségek pedig minimálisak és a háború kezdete óta csak egyre nyílik az olló. Ez csak a valós helyzet ellenkezőkét próbálja elhitetni. Ennek a fordítottja az igaz. Közel 2 milliós ukrán veszteség és 150 ezres orosz veszteség.
