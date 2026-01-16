Ft
01. 16.
péntek
Ördögiek

2026. január 16. 06:20

Elhiszem, hogy zavaró lehet – globalista szemüvegen át – ez a folytonos népszavazósdi, konzultációsdi, most meg petíciósdi.

2026. január 16. 06:20
null
Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Az a helyzet, hogy Magyarország a tegnap bejelentett nemzeti petícióval újfent leckét ad demokráciából a brüsszeli sóhivatalnak (a faroknak) s az őt csóváló mélyállamnak (az ebnek). Az Orbán-kormány újra – sokadjára – kikéri az emberek véleményét egy sorsfordító ügyben. Ezúttal arról, mit szólnak hozzá, hogy Brüsszel az uniós adófizetők vérrel-verejtékkel megkeresett pénzét az Ukrajna nevű banderista bábállam feneketlen aranyfajanszába szivattyúzná.

Ha kevesen írják alá, az is egyfajta jelzés lesz: hogy a magyarok mindenüket szeretnék föláldozni a szovjet kommunista pártfőtitkárok által íróasztalon megrajzolt állam érdekében. Ha meg sokan, az fityisz lesz Ursulának, Webernek és a pénzhatalom többi ágensének, akik épp az unokáink jövőjét zálogosítják el.

Elhiszem, hogy zavaró lehet – globalista szemüvegen át – ez a folytonos népszavazósdi, konzultációsdi, most meg petíciósdi. Tudniillik ez még látványosabbá teszi a különbséget a szuverenisták és az Európa nyakát fojtóhurokkal szorító internáci bürokraták között. Még világosabbá válik, hogy Brüsszel – meg úgy általában: a túlzott jólétbe belehülyült nyugat-európai államok vezetői – milyen magasról és mennyire sugarasan tesznek a démosz, a saját választóik véleményére. Noha a demokrácia a démosz uralma – volt valamikor. Mi maradt ebből a Lajtán túl? Az árulás. Az ottani politikai vezetők megrendelésre, tervszerűen, szisztematikusan elárulják a saját állampolgáraikat.”

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
states-2
2026. január 16. 08:00
Ez tényleg elképesztő, ki hallott már ilyet, hogy állandóan kérdezgetni a népet. A népet nem kérdezgetni kell, hanem hülyíteni. Pojácapeti sem gyűlöl jobban semmit, mint amikor kérdezgetik. Ki hallott már olyat, hogy egy politikust kérdésekkel zargatni. Ha kell majd ő kérdez magától, és válaszol is.
Válasz erre
1
0
belbuda
2026. január 16. 07:26
Tomika,a te pártállamod,meg a demokrácia…🤨
Válasz erre
0
2
Dixtroy
2026. január 16. 07:18
"Magyarország a tegnap bejelentett nemzeti petícióval újfent leckét ad demokráciából a brüsszeli sóhivatalnak (a faroknak) s az őt csóváló mélyállamnak (az ebnek)" Nagy szavak, a mélyállam pont telibe szarja, hogy mit gondolnak az emberek, vagy, hogy mit petíciózgatunk, kurvára nem érdekli őket, majd gazdasági erővel keresztülverik amit akarnak. Orsolya ettől aztán nem fogja hevesebben venni a levegőt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!