„Az a helyzet, hogy Magyarország a tegnap bejelentett nemzeti petícióval újfent leckét ad demokráciából a brüsszeli sóhivatalnak (a faroknak) s az őt csóváló mélyállamnak (az ebnek). Az Orbán-kormány újra – sokadjára – kikéri az emberek véleményét egy sorsfordító ügyben. Ezúttal arról, mit szólnak hozzá, hogy Brüsszel az uniós adófizetők vérrel-verejtékkel megkeresett pénzét az Ukrajna nevű banderista bábállam feneketlen aranyfajanszába szivattyúzná.

Ha kevesen írják alá, az is egyfajta jelzés lesz: hogy a magyarok mindenüket szeretnék föláldozni a szovjet kommunista pártfőtitkárok által íróasztalon megrajzolt állam érdekében. Ha meg sokan, az fityisz lesz Ursulának, Webernek és a pénzhatalom többi ágensének, akik épp az unokáink jövőjét zálogosítják el.