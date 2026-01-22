„Nem tudom nem kéjes örömmel nézni azt, amit a nyugat-európai establishment kap most Trumptól. Csodálatos látvány, ahogy lefagy az a fensőbbséges vigyor az arcukról, amivel minket igyekeztek lenézni és leckéztetni. Ilyen a Gondviselés természete.

Apropó, egytől tízig mennyire szigetelődik ma el a Orbán?”