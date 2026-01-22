Ft
01. 22.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Béketanács nyugat trump Európai Unió

Nem tudom nem kéjes örömmel nézni azt, amit a nyugat-európai establishment kap most Trumptól

2026. január 22. 13:43

Csodálatos látvány, ahogy lefagy az a fensőbbséges vigyor az arcukról.

2026. január 22. 13:43
null
Megadja Gábor
Megadja Gábor
„Nem tudom nem kéjes örömmel nézni azt, amit a nyugat-európai establishment kap most Trumptól. Csodálatos látvány, ahogy lefagy az a fensőbbséges vigyor az arcukról, amivel minket igyekeztek lenézni és leckéztetni. Ilyen a Gondviselés természete. 

Apropó, egytől tízig mennyire szigetelődik ma el a Orbán?”

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dixtroy
2026. január 22. 16:12
"Csodálatos látvány, ahogy lefagy az a fensőbbséges vigyor az arcukról, amivel minket igyekeztek lenézni és leckéztetni." Akárhogy is nézzük, 1920.-ban Anglia az usa és a franciák majdnem a világ fele felett diszponáltak, és francia ötlet szerint vágták körbe Magyarországot, mint a kiscicát a kifestőkönyvben, pedig akkor is vesztettek, hogy Jaltába már meg se hívják őket, sőt a 2.vht amcsi megszállással fejezték be, akár a németek (fele). Azért az önérzetet megtamponálták azzal, hogy a győztes oldalon fejezték be a háborút! Aztán jöttek a ygarmati függetlenedések, Algéria, olajválság, a gloire elpárolgott, már csak az maradt, hogy milyen hatalmas barátunk az usa és mi vagyunk a modern nyugat. És ennek is sikerült a seggére verni, teljesen rossz ütemben nyalnak és feszülnek be az usának, már senkit sem nyűgöz le a nyugati kultúra, gender, blm meg szar gangsztarap? Eh. És ezek után nyilvánosan megszégyenülni, hogy tekintély sincs.. megérdemelték, de mi lesz helyettük? Iszlám?
masikhozzaszolo
2026. január 22. 15:42
Keresném a videót, vagy nyilatkozatot, szöveget, ahogy ez a fagyási sérülés készül. Miben nyilvánul meg? Kanapé, vagy Macron kiküldése, hosszú asztal-rövid asztal?
akitiosz
2026. január 22. 15:40
Az ilyen kéjelgés a dolga a fészbukkolónak. Ez a munkája.
zsocc44
2026. január 22. 15:24
Oldalkosár 2026. január 22. 14:25 • Szerkesztve Na sötét gyalog, tátott szájjal a penis dzsungelben igaz? A demokraták Szerbia, Irak es még egy jó pár állam carrá bombázása? Amúgy demokratikusan, liberálisan… Grönland BAZ+! 50 ezres lakosság, akiket dánok a tudtukon kívül sterilizált, gyarmatként kezelt stb… te tényleg ennyire hülye vagy?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!