01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
lviv orosz-ukrán háború drón

Mintha mi sem történt volna: teljes nyugalommal folytatta a hólapátolást az a nő, akit majdnem felrobbantott egy orosz drón (VIDEÓ)

2026. január 16. 13:42

Az önkormányzati alkalmazottól mindössze néhány méterre csapódott be egy orosz drón az ukrajnai Lvivben.

2026. január 16. 13:42
null

Zavartalanul lapátolta tovább a havat az az önkormányzati alkalmazott, akitől mindössze néhány méterre csapódott be egy orosz drón csütörtökön az ukrajnai Lvivben – számolt be a Kyiv Independent.

A közösségi oldalakon gyorsan terjedő videófelvételeken jól látható, ahogy egy emlékmű közelében dolgozó nő mellett a földbe csapódik egy pilóta nélküli eszköz. A robbanás során a drón egyik, lángokban álló darabja közvetlenül a dolgozó közelében landolt. 

Az önkormányzati dolgozó ezután egy pillanatra megtorpan, majd kissé arrébb lépett és minden további hezitálás nélkül folytatja a járda megtisztítását a hótól.

Az esetet követően Andrij Szadovij, Lviv polgármestere is megszólalt. Közösségi oldalán azt írta: a robbanás következtében több környező épületben, köztük egy egyetemi kollégiumban is betörtek az ablakok, ugyanakkor.

Nyitókép: képernyőkép / The Kyiv Independent

