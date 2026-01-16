Mintha mi sem történt volna: teljes nyugalommal folytatta a hólapátolást az a nő, akit majdnem felrobbantott egy orosz drón (VIDEÓ)

Most izzadhat Zelenszkij: saját képviselői lázadtak fel ellene
Drámai a helyzet, még az ukránok is megírták: Zelenszkij számára a parlament jelentheti talán a legnagyobb veszélyt.
Az önkormányzati alkalmazottól mindössze néhány méterre csapódott be egy orosz drón az ukrajnai Lvivben.
Zavartalanul lapátolta tovább a havat az az önkormányzati alkalmazott, akitől mindössze néhány méterre csapódott be egy orosz drón csütörtökön az ukrajnai Lvivben – számolt be a Kyiv Independent.
A közösségi oldalakon gyorsan terjedő videófelvételeken jól látható, ahogy egy emlékmű közelében dolgozó nő mellett a földbe csapódik egy pilóta nélküli eszköz. A robbanás során a drón egyik, lángokban álló darabja közvetlenül a dolgozó közelében landolt.
Az önkormányzati dolgozó ezután egy pillanatra megtorpan, majd kissé arrébb lépett és minden további hezitálás nélkül folytatja a járda megtisztítását a hótól.
Az esetet követően Andrij Szadovij, Lviv polgármestere is megszólalt. Közösségi oldalán azt írta: a robbanás következtében több környező épületben, köztük egy egyetemi kollégiumban is betörtek az ablakok, ugyanakkor.
