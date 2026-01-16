Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború nép szolgája kyiv independent frakció ukrajna

Most izzadhat Zelenszkij: saját képviselői lázadtak fel ellene

2026. január 16. 11:08

Drámai a helyzet, még az ukránok is megírták: Zelenszkij számára a parlament jelentheti talán a legnagyobb veszélyt.

2026. január 16. 11:08
null

A Kyiv Independent megírta, hogy „a teljes körű háború kitörése óta azonban a törvényhozás függetlensége, jogkörei és társadalmi támogatottsága látványosan megkopott.” Mint kifejtették, „a képviselők elleni büntetőeljárások szinte mindennapossá váltak”, egy ukrán politikai megfigyelőszervezet vezetője szerint „a legutóbbi választások óta közel hetven parlamenti képviselő ellen emeltek vádat”. 

Mindezt úgy, hogy „közben a kormánypárt – amely papíron stabil többséggel rendelkezik – egyre nehezebben tudja biztosítani a szükséges szavazatokat”, ugyanis a Zelenszkij-féle a Nép Szolgája pártnak például két napjába telt, mire két kulcsminisztert meg tudott választatni: „a frakció mindössze a szükséges voksok körülbelül kétharmadát tudta felmutatni.” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Egyes képviselők belefáradtak az önkényességbe”

 – nyilatkozta a Kyiv Independentnek Volodimir Arijev, az ellenzéki Európai Szolidaritás képviselője.

Felemlegette a lap ennek kapcsán, hogy bár Ukrajna formálisan parlamentáris–elnöki köztársaság, Zelenszkij vezetése alatt „a hatalom egyre inkább az elnöki hivatalban összpontosul”.

Bajok az energiaügyi miniszteri poszt körül

A Kyiv Independent megírta, hogy Zelenszkij nehezen tudott jelöltet állítani az energiaügyi miniszteri posztra, mégpedig – a lapnak nyilatkozó képviselők szerint – azért, mert 

a lehetséges jelöltek a folyamatban lévő korrupciós vizsgálatok miatt nem szívesen vállalták a feladatot.”

Zelenszkij pedig egy szép lépéssel át is lépett a parlamentjén, s gyakorlatilag úgy nevezte ki Denisz Smihalt védelmi miniszternek, Mihajlo Fedorovot pedig egy másik kulcspozícióra, hogy azokat a parlament még hivatalosan nem hagyta jóvá.

Rohamosan fogy Zelenszkij hátországa

Egy ilyen horderejű döntés elfogadásához legalább 226 szavazatra van szükség. A 2019-es választások után Zelenszkij pártja még alkotmányozó többséggel, 254 mandátummal rendelkezett. Az évek során azonban egyre nehezebbé vált a kellő számú szavazat összegyűjtése, a háború kitörése óta pedig több képviselő lemondott vagy kilépett a frakcióból.

Így Zelenszkij pártjának bár hivatalosan 229 mandátuma van, a nem kis eufemizmussal „gyakori hiányzásoknak” nevezett elégedetlenségi hullám miatt nincsen meg a tényleges többsége.

A háború kezdete óta Zelenszkijék sokszor nem elvi alapon szerveződő frakciókra, hanem üzleti érdekek mentén együttműködő csoportokra, a feloszlatott oroszbarát Ellenzéki Platform maradványaira, illetve alkalmanként a korábban erős Batkivscsina pártra támaszkodott a döntések átviteléhez, a cikk szerint.

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal január 14-én nyilvánosságra hozott hangfelvételei állítólag azt mutatják, hogy Timosenko arra utasította képviselőit: ne támogassák az új miniszteri kinevezéseket, hosszabb távon pedig „döntsék meg a többséget”. Timosenko tagadta a vádakat.

Egy képviselő pedig arról beszélt a lapnak, hogy Jermak menesztése óta lazább a fegyelem, és a frakció tagjai nem mindig szavaznak automatikusan az elnök akarata szerint. 

Bár továbbra is figyelembe veszik Zelenszkij kívánságait, a támogatás „már nem félelemből fakad”.

Nyitókép: Petros Karadjias / POOL / AFP

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2026. január 16. 11:34
Háború kívül, háború belül. Háború kívül, MERT háború belül. A napok Ukrajnában pedig szépen lassan peregnek, míg le nem áldoznak - végleg...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!