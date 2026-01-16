Most izzadhat Zelenszkij: saját képviselői lázadtak fel ellene

A Kyiv Independent megírta, hogy „a teljes körű háború kitörése óta azonban a törvényhozás függetlensége, jogkörei és társadalmi támogatottsága látványosan megkopott.” Mint kifejtették, „a képviselők elleni büntetőeljárások szinte mindennapossá váltak”, egy ukrán politikai megfigyelőszervezet vezetője szerint „a legutóbbi választások óta közel hetven parlamenti képviselő ellen emeltek vádat”.

Mindezt úgy, hogy „közben a kormánypárt – amely papíron stabil többséggel rendelkezik – egyre nehezebben tudja biztosítani a szükséges szavazatokat”, ugyanis a Zelenszkij-féle a Nép Szolgája pártnak például két napjába telt, mire két kulcsminisztert meg tudott választatni: „a frakció mindössze a szükséges voksok körülbelül kétharmadát tudta felmutatni.”