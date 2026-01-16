Minden pofon jó helyre megy: Lipcsében csap össze az Antifa és a „Migrantifa”

Rendkívüli állapotokra készül a német rendőrség Lipcsében: egymással szemben álló baloldali csoportok miatt vezényelnek ki több mint ezer rendőrt a város Connewitz nevű, hírhedten balos városrészébe Január 17-én – írja a Bild.

A konfliktus főszereplői az úgynevezett „migrantifa” hálózathoz sorolt, palesztinpárti szervezetek – köztük a Handala Leipzig, a Palästina Aktionsbündnis Leipzig és az Anarchists for Palestine –, amelyek „Antifa heißt Free Palestine” (Szabad Palesztinát jelent!) jelszóval hirdettek demonstrációt. Velük szemben több baloldali és antifasiszta csoport, köztük Antifa Leipzig és több antiszemitizmus elleni csoportosulás készül ellentüntetni.