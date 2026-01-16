Minden pofon jó helyre megy: Lipcsében csap össze az Antifa és a „Migrantifa”
2026. január 16. 11:13
Áll a bál: több mint ezer rendőrt vezényelnek ki, miután az egyik baloldali csoport demonstrációjára egy másik baloldali szervezet ellentüntetést jelentett be.
2026. január 16. 11:13
Rendkívüli állapotokra készül a német rendőrség Lipcsében: egymással szemben álló baloldali csoportok miatt vezényelnek ki több mint ezer rendőrt a város Connewitz nevű, hírhedten balos városrészébe Január 17-én – írja a Bild.
A konfliktus főszereplői az úgynevezett „migrantifa” hálózathoz sorolt, palesztinpárti szervezetek – köztük a Handala Leipzig, a Palästina Aktionsbündnis Leipzig és az Anarchists for Palestine –, amelyek „Antifa heißt Free Palestine” (Szabad Palesztinát jelent!) jelszóval hirdettek demonstrációt. Velük szemben több baloldali és antifasiszta csoport, köztük Antifa Leipzig és több antiszemitizmus elleni csoportosulás készül ellentüntetni.
A törésvonal az Izrael-Hamasz-háború után mélyült el: míg az egyik oldal nyíltan Izrael-ellenes retorikát használ, addig a másik elhatárolódik az antiszemitizmustól és a terror relativizálásától. A szász Alkotmányvédelmi Hivatal szerint reális veszélye van annak, hogy a demonstrációk erőszakba fordulnak.
A helyzet abszurditását jól mutatja, hogy a rendőrségnek lényegében baloldali aktivistákat kell megvédenie más baloldali aktivistáktól, miközben ugyanazon a napon az RB Leipzig Bundesliga-mérkőzése is zajlik a városban, így még az sem kizárt, hogy a fociszurkolók is tesznek egy kitérőt.
Nyitókép: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP