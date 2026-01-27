Ft
andrij liszak orosz-ukrán háború Odessza ukrajna oroszország

Megsemmisítő üzemmódba kapcsolt Oroszország: kegyetlen pusztulást szabadítottak a kulcsfontosságú ukrán városra az éjszaka

2026. január 27. 07:06

Emberek kerültek a romok alá.

2026. január 27. 07:06
null

Az Index arról ír, hogy január 27-én éjszaka az orosz hadsereg lecsapott Odesszára. Andrij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetője beszámolója szerint három ember szenvedett sérüléseket, valamint súlyos károk jelentkeztek több épületben.

Elmondása szerint a támadások következtében több többlakásos lakóépület és magánház megrongálódott és kigyulladt.

„A katasztrófavédelem munkatársai több embert mentettek ki a lezárt helyiségekből. 

Sok lakost evakuáltak” 

– mondta a tisztviselő. Hangsúlyozta, hogy a legkritikusabb helyzet a Hadzsibej kerület egyik helyszínén alakult ki, ahol egy lakóépület egy része megsemmisült.

„Előzetes információk szerint 

emberek lehetnek a romok alatt. A kutató-mentő munkálatok egy percre sem állnak le.

 A helyszíneken minden sürgősségi szolgálat és operatív törzs dolgozik. Az információk pontosítása folyamatban van” – tette hozzá Liszak.

Nyitókép: X

 

