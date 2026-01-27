Végleg elengedték Zelenszkij kezét – bármikor robbanhat a korrupciós atombomba Ukrajnában
Emberek kerültek a romok alá.
Az Index arról ír, hogy január 27-én éjszaka az orosz hadsereg lecsapott Odesszára. Andrij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetője beszámolója szerint három ember szenvedett sérüléseket, valamint súlyos károk jelentkeztek több épületben.
Elmondása szerint a támadások következtében több többlakásos lakóépület és magánház megrongálódott és kigyulladt.
„A katasztrófavédelem munkatársai több embert mentettek ki a lezárt helyiségekből.
Sok lakost evakuáltak”
– mondta a tisztviselő. Hangsúlyozta, hogy a legkritikusabb helyzet a Hadzsibej kerület egyik helyszínén alakult ki, ahol egy lakóépület egy része megsemmisült.
„Előzetes információk szerint
emberek lehetnek a romok alatt. A kutató-mentő munkálatok egy percre sem állnak le.
A helyszíneken minden sürgősségi szolgálat és operatív törzs dolgozik. Az információk pontosítása folyamatban van” – tette hozzá Liszak.
