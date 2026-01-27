Megsemmisítő üzemmódba kapcsolt Oroszország: kegyetlen pusztulást szabadítottak a kulcsfontosságú ukrán városra az éjszaka

Az Index arról ír, hogy január 27-én éjszaka az orosz hadsereg lecsapott Odesszára. Andrij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetője beszámolója szerint három ember szenvedett sérüléseket, valamint súlyos károk jelentkeztek több épületben.

Elmondása szerint a támadások következtében több többlakásos lakóépület és magánház megrongálódott és kigyulladt.