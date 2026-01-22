Megfagyott a levegő Davosban: olyat mondott Trump embere, hogy erre Putyin és Zelenszkij is felkapja a fejét

A különmegbízott, aki Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner társaságában a tervek szerint még a nap folyamán Moszkvába látogat, ahol várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egyeztet majd az ukrajnai háború lezárásáról.

A különmegbízott előző nap a sajtónak azt mondta, hogy Moszkva kérte a találkozót.

Witkoff és Kushner december elején már találkozott Putyinnal az orosz fővárosban, hogy bemutassák nekik az immár csaknem négy éve zajló háború lezárására kidolgozott javaslatokat.

A két diplomata ezt követően Abu-Dzabiba, az Egyesült Arab Emírségek fővárosába utazik, ahol, mint Witkoff elmondta, a megbeszélések „katonai munkacsoportok” bevonásával folytatódnak.

Eközben, ugyancsak csütörtökön, Donald Trump Davosban egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, aki az ukrán elnöki hivatal tájékoztatása szerint már elindult a svájci városba.