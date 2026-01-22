Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
steve witkoff világgazdasági fórum orosz-ukrán háború

Megfagyott a levegő Davosban: olyat mondott Trump embere, hogy erre Putyin és Zelenszkij is felkapja a fejét

2026. január 22. 10:40

Jelentős előrelépés történt az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokban – hangoztatta Steve Witkoff.

2026. január 22. 10:40
null

Jelentős előrelépés történt az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokban, a feleknek már csak egyetlen pontban kell megegyezniük – jelentette be csütörtökön Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja.

„Azt hiszem, már csak egyetlen pontot kell rendezni, amelynek több verziójáról tárgyaltunk már, tehát ez azt jelenti, hogy megoldható. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

Ha mindkét oldal szeretné megoldani, megoldjuk”

– fogalmazott Witkoff a svájci Davosban rendezett Világgazdasági Fórum margóján.

A különmegbízott, aki Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner társaságában a tervek szerint még a nap folyamán Moszkvába látogat, ahol várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egyeztet majd az ukrajnai háború lezárásáról.

A különmegbízott előző nap a sajtónak azt mondta, hogy Moszkva kérte a találkozót.

Witkoff és Kushner december elején már találkozott Putyinnal az orosz fővárosban, hogy bemutassák nekik az immár csaknem négy éve zajló háború lezárására kidolgozott javaslatokat.

A két diplomata ezt követően Abu-Dzabiba, az Egyesült Arab Emírségek fővárosába utazik, ahol, mint Witkoff elmondta, a megbeszélések „katonai munkacsoportok” bevonásával folytatódnak.

Eközben, ugyancsak csütörtökön, Donald Trump Davosban egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, aki az ukrán elnöki hivatal tájékoztatása szerint már elindult a svájci városba.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. január 22. 11:47
Na jó, de arról az egy pontról az ukrán alkotmány szerint senki sem tárgyalhat.
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2026. január 22. 11:39
Mandiner, te állat... A tébolyult CÍMADÁSAITOK józanul ELVISELHETETLENEK. Fizikai fájdalmat okoz végiggörgetni a mandiner cínoldalát.
Válasz erre
1
1
tibeti
2026. január 22. 11:25
Bohóckodás minden béketervezkedés! Mindent Putyin fog eldönteni, mert egyértelműen őnyerte meg ezt a Különleges Hadműveletet. A totál vesztes fél nem szokott feltételeket szabni. Hahahaha! Ennyi. További jó bohóckodást!
Válasz erre
4
2
bondavary
•••
2026. január 22. 11:12 Szerkesztve
Érdekes lesz majd, ha az európaiak nem akarnak tudomásul venni egy orosz-amerikai megegyezést, és további háborúra kötelezik Zelenszkijt. Igen, kötelezik, mert aki függő helyzetben van, attól nem kérnek, attól követelnek.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!