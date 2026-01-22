Beszóltak Trumpnak az Európai Parlamentben: egyből elcsitították a merész képviselőt (VIDEÓ)

Szépen helyretették az EP magyarellenes képviselőit: akárhányszor rendeznek is vitát Magyarországról, ők akkor is a saját útjukat járják (VIDEÓ)
A harmincötödik vitában sincs már semmi újdonság.
Feszült jelenet zajlott le az Európai Parlamentben, amikor a dán képviselő éles hangnemben bírálta az Egyesült Államok elnökét.
Az Európai Parlamentben feszült jelenet zajlott le, amikor Anders Vistisen dán képviselő éles hangnemben bírálta az Egyesült Államok elnökét feltehetően a Grönland körül kialakult dán–amerikai vita kapcsán – számolt be Facebook-oldalán a Brut nevű francia hírportál.
Felszólalásában Vistisen úgy fogalmazott:
Hagy mondjam el ezt úgy, hogy Ön is megértse: Elnök úr, takarodjon!”
A felszólalásra azonnal reagált Nicu Ștefănuță, az Európai Parlament román alelnöke, aki rendreutasította a képviselőt. Ștefănuță hangsúlyozta, hogy bár érthetőek az indulatok, az Európai Parlamentben tilos a káromkodás és a személyeskedő, sértő megfogalmazás.
„Ez ellentétes a parlamenti szabályokkal, függetlenül attól, hogy a képviselő úr vagy mások milyen erősen éreznek az adott kérdésben.
Az ilyen megnyilvánulások elfogadhatatlanok ebben az intézményben”
– fogalmazott az alelnök, egyértelművé téve, hogy a vita hevessége nem írhatja felül az Európai Parlament működését szabályozó normákat.
„Vistisen korábbi kijelentéseit idézte, amelyeket Donald Trump Grönland megszerzésére irányuló terveivel kapcsolatban tett” – magyarázta a francia lap.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP