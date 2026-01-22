Ft
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
grönland anders vistisen nicu ștefănuță európai parlament egyesült államok trump

Beszóltak Trumpnak az Európai Parlamentben: egyből elcsitították a merész képviselőt (VIDEÓ)

2026. január 22. 10:07

Feszült jelenet zajlott le az Európai Parlamentben, amikor a dán képviselő éles hangnemben bírálta az Egyesült Államok elnökét.

2026. január 22. 10:07
null

Az Európai Parlamentben feszült jelenet zajlott le, amikor Anders Vistisen dán képviselő éles hangnemben bírálta az Egyesült Államok elnökét feltehetően a Grönland körül kialakult dán–amerikai vita kapcsán – számolt be Facebook-oldalán a Brut nevű francia hírportál.

Felszólalásában Vistisen úgy fogalmazott:

Hagy mondjam el ezt úgy, hogy Ön is megértse: Elnök úr, takarodjon!”

A felszólalásra azonnal reagált Nicu Ștefănuță, az Európai Parlament román alelnöke, aki rendreutasította a képviselőt. Ștefănuță hangsúlyozta, hogy bár érthetőek az indulatok, az Európai Parlamentben tilos a káromkodás és a személyeskedő, sértő megfogalmazás.

„Ez ellentétes a parlamenti szabályokkal, függetlenül attól, hogy a képviselő úr vagy mások milyen erősen éreznek az adott kérdésben.

Az ilyen megnyilvánulások elfogadhatatlanok ebben az intézményben” 

– fogalmazott az alelnök, egyértelművé téve, hogy a vita hevessége nem írhatja felül az Európai Parlament működését szabályozó normákat.

Vistisen korábbi kijelentéseit idézte, amelyeket Donald Trump Grönland megszerzésére irányuló terveivel kapcsolatban tett” – magyarázta a francia lap.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
soma100
2026. január 22. 11:48
Off.: Hahó Mandiner ! A szólás és véleményszabadság nem terjed ki arra, hogy fizetett provokátorok gyalázzák a magyarokat és belekössenek a kommentelőkbe! Kérem, hogy a Mandiner szabályzata szerint járjanak el!
Válasz erre
4
0
patikus-3
2026. január 22. 11:27
Jé, a Mandi szerint a román védi meg Európát. Hagy röhögjek föl hangosan!
Válasz erre
1
2
Nagyvakond
2026. január 22. 11:09
Nem kioktatásul, de jó ha helyesen ég bele az emberekbe: Ha Anders Vistisen magyarul beszélt volna, nem azt mondta volna, hogy "hagy mondjam", hanem hogy hadd mondjam.
Válasz erre
1
0
lendvaiildiko
•••
2026. január 22. 11:00 Szerkesztve
Érdekes lenne visszakeresni Dan Jørgensen dán népbiztos szavazatát, amikor az európai népbiztosok tanácsa elkaszálta a Székely Nemzeti Tanács által benyújtott polgári kezdeményezést. A beadvány célja Székelyföld autonómiájának megadása, a csomagban szerte Európából több mint 1,2 millió ember támogatta ezt aláírásával. A népbiztosok tanácsa beállt Nicolae Ceausescu román diktátor mögé. Joszif Visszarionovics Sztálin kényszerítette ki Romániától a Maros-Magyar Autonóm Tartomány felállítását, Nicolae Ceausescu törölte el. A dánok csúfos rabszolgatartók, az inuit nőket kvázi sterilizálták.....
Válasz erre
13
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!