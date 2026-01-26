Már a Bloomberg is erről ír: így kerülhet előnybe Orbán Viktor a választási kampány hajrájában

A Mol letarolja a Balkánt: Boszniától Romániáig terjeszkednek, miután megszerzik a NIS többségi tulajdonát
Hatalmas üzletet kötött a Mol: piacvezető lesz Szerbiában, a most megkötött előzetes megállapodás szerint.
A lap szerint a Mol megállapodása a magyar miniszterelnök számára gazdasági eredményeket és politikai előnyt jelenthet a közelgő választások előtt.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelentős politikai sikert könyvelhet el a Mol és az orosz Gazprom közötti szerbiai NIS olajfinomító-vásárlási megállapodással – ismeri el a Bloomberg.
A szerző úgy véli, hogy
Aleksandar Vucic szerb elnöknek a magyar vevő stabilitást hozhat, míg Orbán számára ez gazdasági eredményeket és politikai előnyt jelenthet a közelgő választások előtt.
A cikk megjegyzi, hogy ez a lépés erősíti Magyarország pozícióját a régió energetikai piacán.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.