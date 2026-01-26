Ft
bloomberg aleksandar vucic magyarország mol orbán viktor

Már a Bloomberg is erről ír: így kerülhet előnybe Orbán Viktor a választási kampány hajrájában

2026. január 26. 10:23

A lap szerint a Mol megállapodása a magyar miniszterelnök számára gazdasági eredményeket és politikai előnyt jelenthet a közelgő választások előtt.

2026. január 26. 10:23
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelentős politikai sikert könyvelhet el a Mol és az orosz Gazprom közötti szerbiai NIS olajfinomító-vásárlási megállapodással – ismeri el a Bloomberg.

A szerző úgy véli, hogy

Aleksandar Vucic szerb elnöknek a magyar vevő stabilitást hozhat, míg Orbán számára ez gazdasági eredményeket és politikai előnyt jelenthet a közelgő választások előtt. 

A cikk megjegyzi, hogy ez a lépés erősíti Magyarország pozícióját a régió energetikai piacán.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
elcapo-2
2026. január 26. 11:50
Ez egyértelmű! Poloska meg megy a levesbe.
Válasz erre
2
0
Kanmacska
2026. január 26. 11:49
A tiszások nagyobbik része fel sem tudja fogni, mit jelent, hogy Magyarország pozíciói erősödnek a térség energetikai piacán. Ez számukra túl bonyolult.
Válasz erre
3
0
Dixtroy
2026. január 26. 11:37
"szantofer 2026. január 26. 11:15 "Orbán számára ez gazdasági eredményeket és politikai előnyt jelenthet" Érted? Nem az ország számára, hanem ORBÁN számára." Érted? A Bloomberg szerzője szerint, nem objektíven.
Válasz erre
4
0
galancza-2
•••
2026. január 26. 11:32 Szerkesztve
poloskás patkányok! Vonyítsatok, visítsatok, nyüszítsetek! OV, Szijjártó elképesztően nagy emberek.Nyilván nem hibátlanok,de megfogalmazhatatlanul jobb emberek az összes ellenzéki patkánynál. A lényeg: ne higgyék el hogy a Fidesz már megnyerte az áprilisi választásokat!És bőven van javítani való a kormányzati kommunikáción, tájékoztatáson!Rengeteg választópolgár nincs tisztában poloskáék aljas gazdasági-ipari-kerskedelmi programjával.Erről nem az választók tehetnek.Az átlagemberek közérthető tájékoztatása minden témában kormányzati feladat.Lehet szidni a választókat,de nem érdemes,mert nem lehet őket leváltani sehol a világon.Viszont ők le tudják szavazataikkal váltani a kormányt.És nincs egyéni politikai-választási felelőssége a szavazáskor az átlagembereknek,mert nem lehet rajtuk számonkérni ha rossz helyre ikszelnek.És akik jó helyre ikszelnek azok is megszívják ha esetleg győz poloska: ezen minden fideszesnek el kéne gondolkodna a közérthető tájlkozatatás érdekében Hajrá Fidesz!
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!