01. 25.
vasárnap
háború Háború Ukrajnában TCK Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország ukrán parlament

Lezárult egy korszak Ukrajnában: rájöttek, lehet mégsem kellene alkalmazni a kényszersorozást

2026. január 24. 21:15

Nagy felfedezést tettek az ukrán parlamentben.

2026. január 24. 21:15
null

Az ukrán parlamentben végre egy új törvénytervezettel álltak elő – szúrta ki a Kárpáthír.

A törvénytervezet jelentősen korlátozná a Területi Toborzóközpontok (TCK) munkatársainak a jogköreit.

Az új törvény ugyanis megtiltaná, hogy a hadköteles férfiakat kényszerrel tuszkolják be a mikrobuszokba, annak érdekében, hogy a toborzóközpontokba szállítsák őket.

A TCK a továbbiakban nem nyúlhat emberekhez”

– jelentette ki a törvénytervezet kapcsán az egyik jogász. Amennyiben ezt elfogadja a parlament, akkor onnantól tilos lesz a toborzótiszteknek az utcán megállítaniuk és igazoltatniuk az állampolgárokat.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

