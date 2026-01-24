Lezárult egy korszak Ukrajnában: rájöttek, lehet mégsem kellene alkalmazni a kényszersorozást

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: fülét-farkát behúzta, és már a békére vágyik
Most már csak jó híreket tudott közölni az ukrán elnök.
Nagy felfedezést tettek az ukrán parlamentben.
Az ukrán parlamentben végre egy új törvénytervezettel álltak elő – szúrta ki a Kárpáthír.
A törvénytervezet jelentősen korlátozná a Területi Toborzóközpontok (TCK) munkatársainak a jogköreit.
Az új törvény ugyanis megtiltaná, hogy a hadköteles férfiakat kényszerrel tuszkolják be a mikrobuszokba, annak érdekében, hogy a toborzóközpontokba szállítsák őket.
A TCK a továbbiakban nem nyúlhat emberekhez”
– jelentette ki a törvénytervezet kapcsán az egyik jogász. Amennyiben ezt elfogadja a parlament, akkor onnantól tilos lesz a toborzótiszteknek az utcán megállítaniuk és igazoltatniuk az állampolgárokat.
Ezt is ajánljuk a témában
Most már csak jó híreket tudott közölni az ukrán elnök.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„Kijev hatalmas ellenséges támadás alatt áll” – mondta Vitalij Klicsko.
Most már csak jó híreket tudott közölni az ukrán elnök.
Mindenkit választás elé állított a magyar külügyminiszter.