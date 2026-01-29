Lebukott Magyar Péter lakájmédiája: a Politico rántotta le a leplet a hazugságról

Magyar Péter lakájmédiája ismét bizonyította, mennyire hajlamos a túlzásokra – számolt be róla a Magyar Nemzet. A lap észrevette, hogy a Kontroll csütörtökön megjelent cikke azt állítja: Svédország fontolgatja a 7. cikk előterjesztését Magyarország ellen, mert szerintük Orbán Viktor és kormánya továbbra is akadályozza az Európai Tanács döntéshozatalát.

Az időzítésre azonban szerintük nagyon figyelni kell, hiszen a kampányidőszakban nem szeretnének mártírt faragni a magyar kormányfőből.