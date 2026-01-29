Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai tanács magyar péter magyarország svédország kontroll orbán viktor

Lebukott Magyar Péter lakájmédiája: a Politico rántotta le a leplet a hazugságról

2026. január 29. 15:31

Ismét túlzó állításokkal próbált politikai hangulatot kelteni Magyar Péterhez köthető médiavilág: a Kontroll szerint Svédország már a 7. cikkely előterjesztését fontolgatja Magyarország ellen, ám a Politico gyorsan cáfolta a félrevezető értelmezést.

2026. január 29. 15:31
null

Magyar Péter lakájmédiája ismét bizonyította, mennyire hajlamos a túlzásokra – számolt be róla a Magyar Nemzet. A lap észrevette, hogy a Kontroll csütörtökön megjelent cikke azt állítja: Svédország fontolgatja a 7. cikk előterjesztését Magyarország ellen, mert szerintük Orbán Viktor és kormánya továbbra is akadályozza az Európai Tanács döntéshozatalát. 

Az időzítésre azonban szerintük nagyon figyelni kell, hiszen a kampányidőszakban nem szeretnének mártírt faragni a magyar kormányfőből.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Az EU az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 7. cikkét alkalmazhatja abban az esetben, ha az EU alapját képező értékek – köztük a demokrácia és az alapvető jogok – súlyosan sérülnek. E cikk lehetővé teszi az uniós tagsággal járó jogok – köztük a Tanácsban és az Európai Tanácsban gyakorolható szavazati jogok – felfüggesztését abban az esetben, ha valamely ország súlyosan és tartósan megsérti az unió alapját képező elveket.

A Magyar Nemzet idézte a Kontroll szó szerinti írását:

„Jessica Rosencrantz svéd uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn, az Általános Ügyek Tanácsának ülése mellett több kétoldalú megbeszélést is tartott, hogy lendületet adjon annak a kezdeményezésnek, amely élesítené a 7. cikkely alkalmazását Magyarország ellen – írja a Politico a hírlevelében.”

A lap szerint a kezdeményezés lényege a szankció támogatottságának felmérése, arra a forgatókönyvre, ha Fidesz-kormány maradna Magyarországon.

A Politico hírlevélben reagált az esetre

A Politico azonban gyorsan helyre tette a félrevezető állításokat: 

a hírlevelükben világossá tették, hogy az Egyesült Államok már tervezi, hogy 15 százalékos vámot vet ki az uniós árukra, így bármilyen transzatlanti feszültség eszkalációja ezenkívül jelentkezhet.

Hozzátettek, hogy a svéd EU-ügyekért felelős miniszter nem folytatott kétoldalú megbeszéléseket Magyarországról az Általános Ügyek Tanácsa ülésének keretében.

Nyitókép forrása: Attila Kisbenedek/AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. január 29. 16:44
A gyűlöletnek az agyra gyakorolt hatását vizsgálták a Népszava, a Telex, a Hvg, és a 444 szerzőinél. Az előzetes eredmények előre vetítik a lesújtó végeredményt, a súlyos strukturális károsodást és a szellemi leépülést.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. január 29. 16:24
Hazudik a Kontroll, hazudik a Kontroll!
Válasz erre
0
0
madre79
2026. január 29. 16:22
A svédek is elmennek a p...ba! Eladták az országukat és most másokon köszörülik a nyelvüket!
Válasz erre
0
0
Himiko
•••
2026. január 29. 16:06 Szerkesztve
más, a napokban megjelent Mandineres cikk, melyben Ukrajna elismer egy vadászgépük lelövését 2 év után. Mindig kétséggel fogadom, mikor Ukrajna elismer valamilyen veszteséget, mi okból teszi 2 év után? Nem kellett sokat keresgélnem: 2026. Január 27, egy SU-35S 213km-es távolságból leszedett egy Ukrán MIG-29-est. Nagy sikernek számít, mivel hasonló példákat nem sokat lehet felsorolni. A vadászgépek légvédelmi rakétáinak hatótávolsága média által megreklámozott adatok, bevetésükre valójában közvetlen légi harcban szokott sor kerülni (légi-légi). Ízlelgessük kicsit: velem együtt utazik a gépembe épített radar, kb 1 Mach sebességgel az ellenég is repül kb 1Mach sebességgel a rakéta 200 km-ert tesz meg és ebből a távolságból méri folyamatosan a radar az ellenséget és küldi a rakétának a lehetséges röppálya adatokat. Szerintem ezt a hírt akarták ellensúlyozni azzal, hogy 2 éves dolgot elismernek (erről beszéljenek az olvasók), mikor nem volt semmi szükségük rá elméletileg.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!