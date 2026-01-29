Lebukott Magyar Péter lakájmédiája: a Politico rántotta le a leplet a hazugságról

Van egy titka a magyar választásnak: ezzel söpörheti be a Fidesz a magabiztos győzelmet
A kormánypártoknak van egy versenyelőnye, amiben mindenkit megelőz.
Ismét túlzó állításokkal próbált politikai hangulatot kelteni Magyar Péterhez köthető médiavilág: a Kontroll szerint Svédország már a 7. cikkely előterjesztését fontolgatja Magyarország ellen, ám a Politico gyorsan cáfolta a félrevezető értelmezést.
Magyar Péter lakájmédiája ismét bizonyította, mennyire hajlamos a túlzásokra – számolt be róla a Magyar Nemzet. A lap észrevette, hogy a Kontroll csütörtökön megjelent cikke azt állítja: Svédország fontolgatja a 7. cikk előterjesztését Magyarország ellen, mert szerintük Orbán Viktor és kormánya továbbra is akadályozza az Európai Tanács döntéshozatalát.
Az időzítésre azonban szerintük nagyon figyelni kell, hiszen a kampányidőszakban nem szeretnének mártírt faragni a magyar kormányfőből.
Az EU az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 7. cikkét alkalmazhatja abban az esetben, ha az EU alapját képező értékek – köztük a demokrácia és az alapvető jogok – súlyosan sérülnek. E cikk lehetővé teszi az uniós tagsággal járó jogok – köztük a Tanácsban és az Európai Tanácsban gyakorolható szavazati jogok – felfüggesztését abban az esetben, ha valamely ország súlyosan és tartósan megsérti az unió alapját képező elveket.
A Magyar Nemzet idézte a Kontroll szó szerinti írását:
„Jessica Rosencrantz svéd uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn, az Általános Ügyek Tanácsának ülése mellett több kétoldalú megbeszélést is tartott, hogy lendületet adjon annak a kezdeményezésnek, amely élesítené a 7. cikkely alkalmazását Magyarország ellen – írja a Politico a hírlevelében.”
A lap szerint a kezdeményezés lényege a szankció támogatottságának felmérése, arra a forgatókönyvre, ha Fidesz-kormány maradna Magyarországon.
A Politico azonban gyorsan helyre tette a félrevezető állításokat:
a hírlevelükben világossá tették, hogy az Egyesült Államok már tervezi, hogy 15 százalékos vámot vet ki az uniós árukra, így bármilyen transzatlanti feszültség eszkalációja ezenkívül jelentkezhet.
Hozzátettek, hogy a svéd EU-ügyekért felelős miniszter nem folytatott kétoldalú megbeszéléseket Magyarországról az Általános Ügyek Tanácsa ülésének keretében.
