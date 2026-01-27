Ft
végítélet végítélet órája atomtudósok tudományos és biztonsági tanácsa tudósok

Közelebb vagyunk a világvégéhez, mint valaha: előrébb állították a „Végítélet Óráját"

2026. január 27. 22:05

Nukleáris fenyegetés, klímaváltozás és geopolitikai feszültségek – a tudósok azonnali cselekvést követelnek.

2026. január 27. 22:05
null

Idén januárban az Atomtudósok Tudományos és Biztonsági Tanácsa egyetlen lépésben 4 másodperccel állította előrébb a Végítélet Óráját, így az most már csupán 85 másodpercre van a világvégét jelképező „éjféltől” – írja a Washington Post. Tavaly az óra előreállítása mindössze 1 másodpercre rúgott, míg tavalyelőtt nem történt változás. Érdekesség, hogy 2023-ban, az Ukrajna elleni orosz támadást követő első „óraállításnál” egyszerre 10 másodpercet léptették előre, 100-ról 90-re. 

„A Végítélet Órája üzenete nem is lehetne egyértelműbb: a globális katasztrófa veszélyei nőnek, az együttműködés gyengül, miközben az idő fogy. A változás nemcsak szükséges, de lehetséges is, ám a világ közösségének gyors cselekvést kell követelnie vezetőitől” – olvasható a döntésről kiadott közleményben. 

A tudósok szerint a nukleáris fenyegetés mellett az éghajlatváltozás és a forradalmi technológiák, például a mesterséges intelligencia, mellett egy új aggasztó jelenség is megjelent: a „nacionalista autokráciák” térnyerése világszerte. A tanács tagjai hangsúlyozzák, hogy „legnagyobb kihívásainkhoz nemzetközi bizalomra és együttműködésre van szükség”. 

Az óra állását az Atomtudósok Tanácsa minden év elején határozza meg, a döntés előtt pedig konzultál a támogató testületével, amelyben nyolc Nobel-díjas is helyet kap. A tanácsot azok a Manhattan-projekt veteránjai alapították, akik az első atombombák megalkotásában is részt vettek. A Végítélet Órája kezdetben a nukleáris fegyverek által jelentett kockázatokra fókuszált: 1947-es debütálásakor a mutató hét perccel éjfél előtt állt, míg a világvégétől legtávolabb, 1991-ben, a hidegháború lezárultával, 17 percre voltunk az éjféltől.

Az óramutató visszafordulhat

Az óra kritikusai megkérdőjelezték a metaforikus időmérő fel- és letekerésének hasznosságát. Egy 2015-ös esszéjében az Oxfordi Egyetem kutatója azt írta, hogy a munka inkább a működtetők „erős sürgősségérzetét” tükrözi, mintsem a „tényleges kockázat” mérőszáma.

Bell azt mondta, hogy

a világvége órájának célja nem a jövő előrejelzése, hanem az, hogy ébresztőként szolgáljon a most hatalmon lévők számára.

Fontos megjegyezni, hogy az óra nem jósolja meg a jövőt” – mondta. „Megvilágítja a jelenlegi valóságunkat. Az óra már korábban is visszafordult, és most is megteheti.”

Fotó: SAUL LOEB / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. január 27. 23:29
" Szabó Franciska feszülős ruhában edzett és ezzel mindenkit megvett – videó Origo "
Válasz erre
0
0
logoff-mihaly
2026. január 27. 23:24
Nukleáris fenyegetés, klímaváltozás, Von der Leyen, Weber... Sok a végzetes veszélyforrás. Az idei első világvége jóslat? Józsi! Tedd hátra a budi mellé, a Lichthófba! Megint erre jártak a jehovisták.
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. január 27. 23:22
a Világháború már elmúlt, most a Világvége gyön ....
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 27. 22:11
Trump azalatt csinál még 89 békét, vagy előre pörgeti 88 másodperccel.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!