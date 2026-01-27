Közelebb vagyunk a világvégéhez, mint valaha: előrébb állították a „Végítélet Óráját"

Idén januárban az Atomtudósok Tudományos és Biztonsági Tanácsa egyetlen lépésben 4 másodperccel állította előrébb a Végítélet Óráját, így az most már csupán 85 másodpercre van a világvégét jelképező „éjféltől” – írja a Washington Post. Tavaly az óra előreállítása mindössze 1 másodpercre rúgott, míg tavalyelőtt nem történt változás. Érdekesség, hogy 2023-ban, az Ukrajna elleni orosz támadást követő első „óraállításnál” egyszerre 10 másodpercet léptették előre, 100-ról 90-re.

„A Végítélet Órája üzenete nem is lehetne egyértelműbb: a globális katasztrófa veszélyei nőnek, az együttműködés gyengül, miközben az idő fogy. A változás nemcsak szükséges, de lehetséges is, ám a világ közösségének gyors cselekvést kell követelnie vezetőitől” – olvasható a döntésről kiadott közleményben.