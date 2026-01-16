Kiakadt a horvát elnök, mert a szerbek jobb vadászgépeket kaptak Franciaországtól

Milanović azonban visszavágott, hogy a megállapodást „Horvátország háta mögött és Horvátország nemzeti érdekeinek kárára hajtották végre”, és rámutatott, hogy „minden ország elsősorban a saját érdekeivel törődik, beleértve a profitot is”.

Egy horvát diplomata a Politicónak azt nyilatkozta, hogy Milanovićnak igaza volt, és Franciaország rosszul döntött, amikor újabb gépeket adott el Szerbiának, miután egy régebbi modellt rásózott Horvátországra. Egy másik horvát tisztviselő azonban azt mondta, hogy az üzlet jó Zágráb számára, és megjegyezte, hogy a horvát kormány decemberben szándéknyilatkozatot írt alá Párizssal Rafale repülőgépeinek a legújabb F4 szabványra való korszerűsítéséről.

A horvát védelmi minisztérium szerint Milanović államfő megjegyzései „elemi tudatlanságot mutatnak a nemzetközi fegyverkereskedelem működésével kapcsolatban”. Hozzátették: „A nagyhatalmak – az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, az Egyesült Királyság, Oroszország, Kína – évtizedek óta feszült, sőt nyíltan ellenséges kapcsolatokban álló országoknak értékesítenek azonos vagy hasonló fegyvereket” – tette hozzá a minisztérium.

„Az USA egyszerre fegyverzi fel Izraelt és Egyiptomot, Oroszország fegyverzi fel Indiát és Pakisztánt, míg a Nyugat egyidejűleg fegyverzi fel Görögországot és Törökországot. Ez a szabály, nem a kivétel.”

Horvátországban az elnök egyben a hadsereg főparancsnoka is, de a védelmi politika feletti jogkörét megosztja a kormánnyal, amely felelős a költségvetésért és a fegyveres erők napi irányításáért.