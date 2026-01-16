Kiakadt a horvát elnök, mert a szerbek jobb vadászgépeket kaptak Franciaországtól

Ukrajna támogatásának kritikusa nyerte a horvátországi elnökválasztást
Majdnem első körben végleges győzelmet aratott Zoran Milanovic.
Horvátországnak használt, Szerbiának új vadászgépeket adtak el a franciák.
Zoran Milanović horvát elnök bírálta Franciaországot, amiért Zágrábnak használt vadászgépeket adott el, miközben Szerbia vadonatúj vadászgépeket vásárolhatott a franciáktól – írja a Politico.
„Hülyének nézünk ki” – jelentette ki a minap Milanović –,
„mert a franciák új Rafalékat adnak el a szerbeknek, és használtakat nekünk.”
Zágráb 2021-ben véglegesített egy kormányközi megállapodást Párizsral légierőjének modernizálásáról egy tucat Rafale vadászgép megvásárlásával, amelyek értéke 999 millió euró. Az utolsó repülőgépeket, amelyeket Franciaország saját flottájából szereztek be, tavaly áprilisban szállították le, felváltva Horvátország elavult, szovjet korabeli MiG-21-es flottáját.
2024 augusztusában ugyanakkor Szerbia megállapodást írt alá 12 darab, frissen a gyárból leszállított Rafale repülőgép megvásárlásáról a francia Dassault Aviation gyártótól.
Ez a tranzakció feldühítette a horvát elnököt. Horvátország az 1990-es években harcolt Szerbiával a Jugoszlávia felbomlását követő véres háborúkban. Bár a két ország kapcsolatai azóta jelentősen javultak, a NATO-n kívüli Szerbia szoros kapcsolatai Moszkvával aggodalomra adnak okot Zágráb számára, amely 2009-ben csatlakozott az atlanti szövetséghez, majd 2013-ban az EU-hoz.
Szerbia EU-jelöltsége nagyrészt elakadt, Belgrád a múlt hónapban elállt egy brüsszeli nyugat-balkáni csúcstalálkozótól. Marta Kos bővítési biztos novemberben felszólította Szerbiát, hogy „sürgősen fordítsa meg a szólásszabadság terén tapasztalható visszaesést”.
Benjamin Haddad, a francia Európa-ügyi miniszterhelyettes, aki hétfőn Zágrábban tartózkodott, hogy a védelmi együttműködésről tárgyaljon, megvédte a Szerbiával kötött szerződést, mondván:
Horvátországnak örülnie kellene annak, hogy Belgrád „fokozatosan megszabadul az Oroszországtól való függőségtől, és erősíti kapcsolatait a nyugati országokkal”.
Milanović azonban visszavágott, hogy a megállapodást „Horvátország háta mögött és Horvátország nemzeti érdekeinek kárára hajtották végre”, és rámutatott, hogy „minden ország elsősorban a saját érdekeivel törődik, beleértve a profitot is”.
Egy horvát diplomata a Politicónak azt nyilatkozta, hogy Milanovićnak igaza volt, és Franciaország rosszul döntött, amikor újabb gépeket adott el Szerbiának, miután egy régebbi modellt rásózott Horvátországra. Egy másik horvát tisztviselő azonban azt mondta, hogy az üzlet jó Zágráb számára, és megjegyezte, hogy a horvát kormány decemberben szándéknyilatkozatot írt alá Párizssal Rafale repülőgépeinek a legújabb F4 szabványra való korszerűsítéséről.
A horvát védelmi minisztérium szerint Milanović államfő megjegyzései „elemi tudatlanságot mutatnak a nemzetközi fegyverkereskedelem működésével kapcsolatban”. Hozzátették: „A nagyhatalmak – az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, az Egyesült Királyság, Oroszország, Kína – évtizedek óta feszült, sőt nyíltan ellenséges kapcsolatokban álló országoknak értékesítenek azonos vagy hasonló fegyvereket” – tette hozzá a minisztérium.
„Az USA egyszerre fegyverzi fel Izraelt és Egyiptomot, Oroszország fegyverzi fel Indiát és Pakisztánt, míg a Nyugat egyidejűleg fegyverzi fel Görögországot és Törökországot. Ez a szabály, nem a kivétel.”
Horvátországban az elnök egyben a hadsereg főparancsnoka is, de a védelmi politika feletti jogkörét megosztja a kormánnyal, amely felelős a költségvetésért és a fegyveres erők napi irányításáért.
