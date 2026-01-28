Itt van Amerika ultimátuma: sarokba szorítják Zelenszkijt

A Reuters hangsúlyozza: a Trump-kormány jelezte Ukrajnának, hogy az Egyesült Államok biztonsági garanciái attól függnek, hogy Kijev elfogadja-e a békeszerződést, amely valószínűleg megköveteli tőle, hogy átadja a Donbasz régiót Oroszországnak. A lapnak nyilatkozó forrás azonban azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem mondja meg Ukrajnának, hogy mi legyen a békeszerződésben, és félrevezető azt sugallni, hogy Washington területi engedményeket próbál kikényszeríteni Ukrajnától Oroszország javára.
Az orosz és ukrán tárgyalók vasárnap újra találkoznak Abu-Dzabiban, amelyen valószínűleg amerikai tisztviselők is részt vesznek. Az amerikai küldöttek, Steve Witkoff és Jared Kushner a múlt hétvégi tárgyalások után optimistán nyilatkoztak arról, hogy hamarosan megállapodás születhet.