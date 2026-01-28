Itt van Amerika ultimátuma: sarokba szorítják Zelenszkijt

Az Egyesült Államok közölte Ukrajnával, hogy az amerikai biztonsági garanciák megszerzéséhez békeszerződést kell aláírnia Oroszországgal – írja a Reuters.

Ukrajna az amerikai biztonsági garanciákat tekinti a kulcsfontosságú elemnek minden olyan megállapodásban, amely véget vet Oroszország négy éve tartó ukrajnai inváziójának. Az Egyesült Államok a múlt hétvégén Abu-Dzabiban közvetített az ukrán és az orosz küldöttek közötti tárgyaláson, amelyen az amerikai tisztviselők szerint előrelépés történt a megállapodás felé.