Itt van Amerika ultimátuma: sarokba szorítják Zelenszkijt

2026. január 28. 13:21

Az ukránok ragaszkodnak ehhez a feltételhez – az amerikaiak közölték az árát.

2026. január 28. 13:21
Az Egyesült Államok közölte Ukrajnával, hogy az amerikai biztonsági garanciák megszerzéséhez békeszerződést kell aláírnia Oroszországgal – írja a Reuters.

Ukrajna az amerikai biztonsági garanciákat tekinti a kulcsfontosságú elemnek minden olyan megállapodásban, amely véget vet Oroszország négy éve tartó ukrajnai inváziójának. Az Egyesült Államok a múlt hétvégén Abu-Dzabiban közvetített az ukrán és az orosz küldöttek közötti tárgyaláson, amelyen az amerikai tisztviselők szerint előrelépés történt a megállapodás felé.

A Reuters hangsúlyozza: a Trump-kormány jelezte Ukrajnának, hogy az Egyesült Államok biztonsági garanciái attól függnek, hogy Kijev elfogadja-e a békeszerződést, amely valószínűleg megköveteli tőle, hogy átadja a Donbasz régiót Oroszországnak. A lapnak nyilatkozó forrás azonban azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem mondja meg Ukrajnának, hogy mi legyen a békeszerződésben, és félrevezető azt sugallni, hogy Washington területi engedményeket próbál kikényszeríteni Ukrajnától Oroszország javára.

Az orosz és ukrán tárgyalók vasárnap újra találkoznak Abu-Dzabiban, amelyen valószínűleg amerikai tisztviselők is részt vesznek. Az amerikai küldöttek, Steve Witkoff és Jared Kushner a múlt hétvégi tárgyalások után optimistán nyilatkoztak arról, hogy hamarosan megállapodás születhet.

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Galsó Atya
2026. január 28. 14:28
Szerintem egy 15-20 ezer amerikai békefentartó elférne Kárpátalján is. A határt is ők ellenőriznék. Vereckénél.
Válasz erre
2
0
Hobby024
•••
2026. január 28. 14:22 Szerkesztve
Ez nevetséges! Régóta pofázom és megkaptam már érte a tisza seggnyalót is. Az oroszoknak ez elfogathatatlan. Iszonyatos emberveszteség, szankciók, tömege, hadianyag, repülők, csatahajók, számtalannyi oposz civil és a nyugattól, beleértve az USA-t is hazugsághegyek. Az ukrán társadalom az összeomlás szélén van. Csak hónapok kérdése a kapituláció. A nyugat és az USA tartja őket életben. Az illegitim náci elnöke, meg egy uniós és NATO tagállamot fenyeget. Az EU reakcióján nem csodálkozom. Mindíg fontosabb volt neki Ukrajna, de nehogy Trump szövetsége maga alá temesse az országot. Ukrajna életveszély számunkra és nem biztos , hogy Mo. van annyira fontos, hogy megvédjen tőle a nagy barát.
Válasz erre
2
0
orokkuruc-2
2026. január 28. 13:55
Hogy csak Donbasz? Az már elbasz! Zselé, ha nem iparkodik, már csak ilyen szöveget lát, hogy "2026. xy.vz. -ig elfoglalt területek, egyébként a Fekete tenger partjától 100 km mélységig". Osztán magyarázkodhat nulandnak, hogy milófasszal szállítják a gabonát a Blackrock földekről!
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
•••
2026. január 28. 13:38 Szerkesztve
Sok sarok lett már tavaly óta, kicsit únom is. A Nato-val támogatom, aztán meg sarokba akarom szorítani..... Nem járható út.....
Válasz erre
1
0
