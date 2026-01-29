Itt az új Sebestyén József-ügy: szívbeteg, családja szerint többször felmentett kárpátaljai magyart soroztak be az ukránok erőszakkal, meghalt
Reban Zsolt halála számos kérdést felvet.
Az ukrán fegyveres erők felderítő egységének parancsnoka kényszersorozná az Ukrajnában élő külföldi állampolgárokat is.
Kényszersorozná az Ukrajnában tartózkodási engedéllyel élő külföldieket Denisz Jaroszlaveszkij, az ukrán fegyveres erők felderítő egységének parancsnoka – számolt be róla a Strana.today lapra hivatkozva a Kárpáthír. Jaroszlaveszkij újságírók jelenlétében elmondta, hogy nagyjából százezer érintett férfiről lehet szó, akik szerint féléves szerződés keretében kellene harcolniuk Ukrajnáért.
A parancsnok szerint az ötlet már a vezérkar asztalán, és jelenleg „feldolgozás alatt” van, és számos parlamenti képviselő támogatja a kezdeményezést. Jaroszlaveszkij úgy vélekedett, hogy a kiváltságokért cserébe elvárható a helytállás. Kiváltságok alatt üzleti tevékenységre vagy a családalapítás lehetőségére utalt a tábornok.
Ha Ukrajnában akarsz üzletelni, családot alapítani, éttermekbe járni, akkor bizonyítanod kell, hogy nehéz helyzetben meg is véded az országot, az ukránokkal egyenlő mértékben. Ekkor van jogod az állampolgárságra vagy a tartózkodási engedélyre”
– taglalta Jaroszlaveszkij.
A parancsnok a toborzás lehetséges következményeivel kapcsolatban elmondta: ha a hadikiegészítők (TCC) ugyanolyan figyelmet szentelnének a külföldieknek, mint az ukrán állampolgároknak, és ha emiatt az érintettek fele lelépne az országból, azzal sem lenne „semmi baj”.
