01. 29.
csütörtök
01. 29.
csütörtök
Halálba küldené a magyarokat Zelenszkij tábornoka: kényszersorozást emlegetett (VIDEÓ)

2026. január 29. 10:08

Az ukrán fegyveres erők felderítő egységének parancsnoka kényszersorozná az Ukrajnában élő külföldi állampolgárokat is.

2026. január 29. 10:08
Kényszersorozná az Ukrajnában tartózkodási engedéllyel élő külföldieket Denisz Jaroszlaveszkij, az ukrán fegyveres erők felderítő egységének parancsnoka – számolt be róla a Strana.today lapra hivatkozva a Kárpáthír. Jaroszlaveszkij újságírók jelenlétében elmondta, hogy nagyjából százezer érintett férfiről lehet szó, akik szerint féléves szerződés keretében kellene harcolniuk Ukrajnáért.

A parancsnok szerint az ötlet már a vezérkar asztalán, és jelenleg „feldolgozás alatt” van, és számos parlamenti képviselő támogatja a kezdeményezést. Jaroszlaveszkij úgy vélekedett, hogy a kiváltságokért cserébe elvárható a helytállás. Kiváltságok alatt üzleti tevékenységre vagy a családalapítás lehetőségére utalt a tábornok.

Ha Ukrajnában akarsz üzletelni, családot alapítani, éttermekbe járni, akkor bizonyítanod kell, hogy nehéz helyzetben meg is véded az országot, az ukránokkal egyenlő mértékben. Ekkor van jogod az állampolgárságra vagy a tartózkodási engedélyre”

 – taglalta Jaroszlaveszkij. 

A parancsnok a toborzás lehetséges következményeivel kapcsolatban elmondta: ha a hadikiegészítők (TCC) ugyanolyan figyelmet szentelnének a külföldieknek, mint az ukrán állampolgároknak, és ha emiatt az érintettek fele lelépne az országból, azzal sem lenne „semmi baj”.

Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

