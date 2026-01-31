Ft
osztrák szabadságpárt ursula von der leyen bécsben ausztria orbán viktor

Félelem és rettegés uralkodott el Brüsszelben: Orbán Viktor szövetségese már Bécset is bevette! (VIDEÓ)

2026. január 31. 16:22

Orbán Viktor szövetségese, az Osztrák Szabadságpárt nemcsak Ausztria vidéki területein, hanem már a nagyon erős baloldali hagyománnyal rendelkező Bécsben is az élen áll. Brüsszelben nagyon nem örülnek ennek az eredménynek.

2026. január 31. 16:22
null
Kovács András
Kovács András

Továbbra is jelentős fölénnyel vezet a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) Ausztriában. A különféle intézetek 15-20 százalékpontos előnyt mérnek az FPÖ-nek. Ami igazán érdekes, hogy egy friss elemzés szerint már Bécsben is az első helyen áll az FPÖ. Az osztrák fővárosban hosszú évtizedek óta mindig a szociáldemokraták (SPÖ) végeztek az első helyen, de ha ma lenne voksolás, akkor az FPÖ és az SPÖ 25,9-25,9 százalékot érnek el. 

Már Bécsben is az élen áll az FPÖ

Jól látszik, hogy az osztrák fővárosban még jelentős baloldali többség van, de a jobboldal lényegesen erősebb, mint a korábbi években. Pár bécsi kerületet leszámítva egyébként minden járásban az FPÖ nyerne Ausztriában. 

Ausztriában tarol az FPÖ

Hosszú évek óta Orbán Viktor egyik legszorosabb szövetségese az Osztrák Szabadságpárt a nemzetközi színtéren. 

Nyitókép: Olivier HOSLET / POOL / AFP

 

Unknown
2026. január 31. 17:20
Sajnos mindenütt vannak buták Euroában és nem állnak egységesen a patrióta párthoz .Igy elég ha két három párt koalícióba lép és marad minden változatlanul .Míg túl nem szaporodnak a muszlimok és kalifátust kiáltanak ki .Na akkor lőttek minden pártnak ,mert SARIA tőrvények ketté osztják muszlim-nem muszlimra az országot. Nem muszlimnak megszűnnek a jogaik .
tapir32
2026. január 31. 17:19
A szolidaritás nem azt jelenti, hogy hülye emberek hülye döntéseinek következményeit másokra lehet hárítani. Nincs vészhelyzet és nincs katasztrófa a migránsbarát államokban, tehát nincs miért szolidaritani.
regi-nyarakon21
2026. január 31. 17:16
Hajrá Patrióták!
krokodilgenya
2026. január 31. 17:11
A libafos zöld genyák ilyen erősek? Gondolom mind iszonyat ronda zsákruhás tépett lilahajú, entellektüel szemüvegkeretes obéz transzlábasfejű retardált.
