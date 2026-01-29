És tényleg megcsinálták, gratulálunk: Brüsszelben gendersemleges vécét kaptak a diákok

Luxemburgban a jövőben gendersemleges mosdókat alakítanak ki az újonnan épülő iskolákban – közölték a luxemburgi oktatási minisztérium vezető tisztviselői a parlament család- és oktatási bizottságának ülésén a törvényhozás honlapján is olvasható összefoglaló szerint.

Az új iskolai épületekben a mosdókat nem különítik el nemek szerint, a helyiségeket egyszerűen WC felirattal jelölik majd – idézte az ülésen elhangzottakat a Luxembourg Times című napilap.