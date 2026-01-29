És tényleg megcsinálták, gratulálunk: Brüsszelben gendersemleges vécét kaptak a diákok

A miniszter beszámolt arról is, hogy a tavalyi parlamenti vitát követően érezhetően megnőtt az online gyűlöletbeszéd. Ennek ellensúlyozására minisztériuma programot indított a respect.lu nevű, a radikalizmus ellen fellépő szervezettel közösen, amely a közösségi médiában folytatott tájékoztató kampányt is magában foglalja.
Backes kijelentette:
nem igaz, hogy LMBTI-aktivistákat erőltetnének rá az iskolákra, és hangsúlyozta, hogy a LMBTI-szervezetek kizárólag az intézmények kifejezett kérésére tartanak foglalkozásokat az oktatási intézményben.
A beszámolók szerint az infrastrukturális átalakítások mellett új képzési programokat is kidolgoztak pedagógusok számára. A CePAS pszichoszociális iskolatámogató központ emellett – emlékeztetett az RTL.lu hírportál – útmutatót dolgozott ki „a nemek sokszínűségéről” a középiskolák számára. Nathalie Keipes, a szervezet igazgatója szerint a dokumentum gyakorlati iránymutatást ad a pedagógusoknak és az iskolaigazgatóknak arra, hogyan kezeljék a diszkriminációt, miként integrálják a sokszínűséget a tantervbe, és hogyan tanúsítsanak empatikus hozzáállást a transznemű fiatalok iránt.
A tantervbe az érvényben lévő szabályozás szerint hét társadalmi témát is be kell építeni a hagyományos tantárgyakon belül, köztük a demokratikus állampolgárságot, a médiatudatosságot, valamint a szexuális és párkapcsolati nevelést.