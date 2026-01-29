Ft
01. 29.
csütörtök
lmbti luxemburg téma iskola

És tényleg megcsinálták, gratulálunk: Brüsszelben gendersemleges vécét kaptak a diákok

2026. január 29. 13:05

Az új iskolai épületekben a mosdókat nem különítik el nemek szerint, a helyiségeket egyszerűen WC felirattal jelölik majd.

2026. január 29. 13:05
null

Luxemburgban a jövőben gendersemleges mosdókat alakítanak ki az újonnan épülő iskolákban – közölték a luxemburgi oktatási minisztérium vezető tisztviselői a parlament család- és oktatási bizottságának ülésén a törvényhozás honlapján is olvasható összefoglaló szerint.

Az új iskolai épületekben a mosdókat nem különítik el nemek szerint, a helyiségeket egyszerűen WC felirattal jelölik majd – idézte az ülésen elhangzottakat a Luxembourg Times című napilap. 

Az új koncepció részeként önálló zuhanyfülkéket is kialakítanak annak érdekében, hogy „elkerüljék a megbélyegzést”.

A minisztérium szerint ez a kialakítás a jövőben minden új iskolai beruházásra érvényes lesz.

Miután az elmúlt évben az LMBTI-témák iskolai jelenlétéről szóló, egymással ellentétes petíciók heves parlamenti vitát váltottak ki, a nemek közötti egyenlőségért felelős miniszter a mostani bizottsági ülésen megerősítette elkötelezettségét a befogadó oktatás mellett. Yuriko Backes emlékeztetett arra, hogy 

a petíciók egyikében az LMBTI-témák eltávolítását sürgették az iskolákból, míg a másikkal éppen hogy erőteljesebb helyet követeltek ezeknek az oktatásban.

 Mindkét kezdeményezéshez rövid idő alatt összegyűjtötték a szükséges aláírásokat, és ez 2025 elején parlamenti vitához vezetett.

Backes azt mondta, hogy az LMBTI-közösséghez tartozó emberek a luxemburgi társadalom és az iskolai mindennapok részét képezik, így „magától értetődő, hogy a velük kapcsolatos a témákat továbbra is be kell illeszteni az iskoláinkban zajló folyamatokba”. Kijelentette, hogy az emberi jogokat az osztálytermekben is tiszteletben kell tartani.

A miniszter beszámolt arról is, hogy a tavalyi parlamenti vitát követően érezhetően megnőtt az online gyűlöletbeszéd. Ennek ellensúlyozására minisztériuma programot indított a respect.lu nevű, a radikalizmus ellen fellépő szervezettel közösen, amely a közösségi médiában folytatott tájékoztató kampányt is magában foglalja.

Backes kijelentette: 

nem igaz, hogy LMBTI-aktivistákat erőltetnének rá az iskolákra, és hangsúlyozta, hogy a LMBTI-szervezetek kizárólag az intézmények kifejezett kérésére tartanak foglalkozásokat az oktatási intézményben.

A beszámolók szerint az infrastrukturális átalakítások mellett új képzési programokat is kidolgoztak pedagógusok számára. A CePAS pszichoszociális iskolatámogató központ emellett – emlékeztetett az RTL.lu hírportál – útmutatót dolgozott ki „a nemek sokszínűségéről” a középiskolák számára. Nathalie Keipes, a szervezet igazgatója szerint a dokumentum gyakorlati iránymutatást ad a pedagógusoknak és az iskolaigazgatóknak arra, hogyan kezeljék a diszkriminációt, miként integrálják a sokszínűséget a tantervbe, és hogyan tanúsítsanak empatikus hozzáállást a transznemű fiatalok iránt.

A tantervbe az érvényben lévő szabályozás szerint hét társadalmi témát is be kell építeni a hagyományos tantárgyakon belül, köztük a demokratikus állampolgárságot, a médiatudatosságot, valamint a szexuális és párkapcsolati nevelést.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Olivier MORIN / AFP

 

