Kőkemény támadás: LMBTQ-párti oktatást, egyenjogúsított „szivárványcsaládokat” és egységes genderpárti cenzúrát követel az Európai Bizottság

A tagállamoknak közvetlenül is előírnának feladatokat, például az EU minden tagállamát felszólítják, hogy 2027-ig készítsen nemzeti LMBTIQ-akciótervet.

Emellett Magyarország nem csak szóban került elő a pécsi pride kapcsán Lahbib részéről, hanem a dokumentumban is külön nevesítve van, egyébként egyetlen név szerint említett országként. Azt írják, hogy az Európai Bizottság 2022 júliusában az Európai Bíróság elé vitte Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt, mert az „diszkriminálja az embereket szexuális irányultságuk és nemi identitásuk alapján”; itt ismét felsorolják, hogy az EB szerint ez mi mindent sért, s hogy az ezzel kapcsolatos peres eljárás még folyamatban van.

„Európa az LMBTIQ+-személyek nélkül nem lenne Európa. Sokféleség és egyenlőség – ez adja Európa erejét.” – ezt mpedig a HVG-n közölt írásban közölte Lahbib, afféle miheztartás végett.

Nyitóképünk illusztráció, azon nem Hadja Lahbib, az Európai Bizottság egyenlőségért,

humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős tagja szerepel.

Forrás: Ferenc Isza / AFP