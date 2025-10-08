Kőkemény támadás: LMBTQ-párti oktatást, egyenjogúsított „szivárványcsaládokat” és egységes genderpárti cenzúrát követel az Európai Bizottság

Brüsszel megnyitja a pénzcsapokat: elképesztő összeggel támogatják a Pride-propagandát
Hadja Lahbib esélyegyenlőségért felelős uniós biztos szerint nem elfogadható azt gondolni, az LMBTQ-embereknek másféle értékeik lennének.
A tizenkét éves Musztafának ajánlotta, és vaskosan magyarozott az EB LMBTQ-stratégiáját bemutató uniós biztos. A dokumentum számos eleme nagyon komoly veszélyt jelent a szólásszabadságra nézve.
A nyilvánossá tett, huszonnégy oldalas LMBTQ-stratégia vaskos megállapításokat és egészen elképesztő előírás-tervezetet tartalmaz, ami totális kontroll alá helyezné az európai unió polgárainak életét és jelentősen csorbítaná a szólásszabadsághoz való jogukat.
Ezt mutatta be sajtótájékoztató keretein belül Hadja Lahbib, a budapesti pride előtti napon Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterrel közös sajtótájékoztatón az LMBTQ-lobbi mellett kiálló uniós biztos.
A sajtótájékoztatónak volt egy személyesnek szánt pillanata, amikor egy Musztafa nevű 12 éves gyerekről beszélt Lahbib, aki annak idején az osztálytársa volt, és mássága miatt megverték az osztálytársai – neki ajánlotta az aztán bemutatott stratégiát.
Amely egyébként meglehetősen elmarasztaló az európai emberekkel szemben. Persze elismeri, hogy az elfogadás növekedett, de a diszkrimináció továbbra is jelentős probléma, ugyanis a Bizottság szerint az anti-gender mozgalmak erősödnek Európában.
Ezért három pillér mentén akarják megreformálni Európát, vagyis védelmet akarnak nyújtani az LMBTQ-embereknek a diszkrimináció és az erőszak ellenében, megerősíteni a társadalmi és gazdasági helyzetüket, és erre partnerségeket kötnének tagállamokkal, civil szervezetekkel és nemzetközi partnerekkel, vagyis: jönne az NGO-k további megerősítése.
A stratégia számos pontja komoly aggodalmakat kelthet, és jelentős túlkapásoknak ágyazhat meg, kötelezővé téve az egyes tagállamokban is a központi narratívának megfelelő gyakorlatokat. Az úgynevezett konverziós terápiák betiltása még élvez némi konszenzust, azonban a továbbiak tényleg problémásak.
Jelesül:
Továbbá köteleznének minden tagállamot arra, hogy elismerje a „szivárványcsaládok” jogait minden tagállamban, és megemlékezésről is rendelkeznének Európában az „LMBTQ-üldöztetések” áldozatairól.
A tagállamoknak közvetlenül is előírnának feladatokat, például az EU minden tagállamát felszólítják, hogy 2027-ig készítsen nemzeti LMBTIQ-akciótervet.
Emellett Magyarország nem csak szóban került elő a pécsi pride kapcsán Lahbib részéről, hanem a dokumentumban is külön nevesítve van, egyébként egyetlen név szerint említett országként. Azt írják, hogy az Európai Bizottság 2022 júliusában az Európai Bíróság elé vitte Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt, mert az „diszkriminálja az embereket szexuális irányultságuk és nemi identitásuk alapján”; itt ismét felsorolják, hogy az EB szerint ez mi mindent sért, s hogy az ezzel kapcsolatos peres eljárás még folyamatban van.
„Európa az LMBTIQ+-személyek nélkül nem lenne Európa. Sokféleség és egyenlőség – ez adja Európa erejét.” – ezt mpedig a HVG-n közölt írásban közölte Lahbib, afféle miheztartás végett.
