Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
diszkrimináció Európai Bíróság cenzúra Magyarország lmbtq Európai Bizottság

Kőkemény támadás: LMBTQ-párti oktatást, egyenjogúsított „szivárványcsaládokat” és egységes genderpárti cenzúrát követel az Európai Bizottság

2025. október 08. 11:52

A tizenkét éves Musztafának ajánlotta, és vaskosan magyarozott az EB LMBTQ-stratégiáját bemutató uniós biztos. A dokumentum számos eleme nagyon komoly veszélyt jelent a szólásszabadságra nézve.

2025. október 08. 11:52
null

A nyilvánossá tett, huszonnégy oldalas LMBTQ-stratégia vaskos megállapításokat és egészen elképesztő előírás-tervezetet tartalmaz, ami totális kontroll alá helyezné az európai unió polgárainak életét és jelentősen csorbítaná a szólásszabadsághoz való jogukat. 

Ezt mutatta be sajtótájékoztató keretein belül Hadja Lahbib, a budapesti pride előtti napon Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterrel közös sajtótájékoztatón az LMBTQ-lobbi mellett kiálló uniós biztos.

Ezt is ajánljuk a témában

A sajtótájékoztatónak volt egy személyesnek szánt pillanata, amikor egy Musztafa nevű 12 éves gyerekről beszélt Lahbib, aki annak idején az osztálytársa volt, és mássága miatt megverték az osztálytársai – neki ajánlotta az aztán bemutatott stratégiát.

Amely egyébként meglehetősen elmarasztaló az európai emberekkel szemben. Persze elismeri, hogy az elfogadás növekedett, de a diszkrimináció továbbra is jelentős probléma, ugyanis a Bizottság szerint az anti-gender mozgalmak erősödnek Európában.

Ezért három pillér mentén akarják megreformálni Európát, vagyis védelmet akarnak nyújtani az LMBTQ-embereknek a diszkrimináció és az erőszak ellenében, megerősíteni a társadalmi és gazdasági helyzetüket, és erre partnerségeket kötnének tagállamokkal, civil szervezetekkel és nemzetközi partnerekkel, vagyis: jönne az NGO-k további megerősítése.

A stratégia számos pontja komoly aggodalmakat kelthet, és jelentős túlkapásoknak ágyazhat meg, kötelezővé téve az egyes tagállamokban is a központi narratívának megfelelő gyakorlatokat. Az úgynevezett konverziós terápiák betiltása még élvez némi konszenzust, azonban a továbbiak tényleg problémásak.

Jelesül:

  • egységesíteni akarják a gyűlölet-bűncselekmények és online gyűlöletbeszéd jogi szabályozását az egész EU-ban
  • akciótervet akarnak készíteni 2026-ig a kibertámadások és zaklatás ellen
  • tovább akarják javítani az LMBTQ-menedékkérők védelmét
  • támogatni akarják az LMBTQ-befogadó iskolákat és egészségügyi intézményeket

Továbbá köteleznének minden tagállamot arra, hogy elismerje a „szivárványcsaládok” jogait minden tagállamban, és megemlékezésről is rendelkeznének Európában az „LMBTQ-üldöztetések” áldozatairól.

A tagállamoknak közvetlenül is előírnának feladatokat, például az EU minden tagállamát felszólítják, hogy 2027-ig készítsen nemzeti LMBTIQ-akciótervet.

Emellett Magyarország nem csak szóban került elő a pécsi pride kapcsán Lahbib részéről, hanem a dokumentumban is külön nevesítve van, egyébként egyetlen név szerint említett országként. Azt írják, hogy az Európai Bizottság 2022 júliusában az Európai Bíróság elé vitte Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt, mert az „diszkriminálja az embereket szexuális irányultságuk és nemi identitásuk alapján”; itt ismét felsorolják, hogy az EB szerint ez mi mindent sért, s hogy az ezzel kapcsolatos peres eljárás még folyamatban van.

„Európa az LMBTIQ+-személyek nélkül nem lenne Európa. Sokféleség és egyenlőség – ez adja Európa erejét.” – ezt mpedig a HVG-n közölt írásban közölte Lahbib, afféle miheztartás végett.

 

Nyitóképünk illusztráció, azon nem Hadja Lahbib, az Európai Bizottság egyenlőségért,
humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős tagja szerepel. 
Forrás: Ferenc Isza / AFP

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. október 08. 12:29
Ettől hogy nő a profit ???
Válasz erre
0
0
namégmitnem
2025. október 08. 12:27
Követeljen, de máshol. Például demokráciát - Ukrajnában vagy közrendet, közbztonságot francia, német, svéd és dán városokban. Ha kedve tartja, tüntessen is érte.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. október 08. 12:27
"tovább akarják javítani az LMBTQ-menedékkérők védelmét" Innentől minden migri LGBTQWERTY menedékkérő lesz. Allah nevében... :-))
Válasz erre
0
0
coyote-0
2025. október 08. 12:07
Ennek mi köze a tőke, a munkaerő és az áruk szabad áramlásához, ami egyébként az Európai Unió létrehozásának az oka. Az egész Európai Parlamentet fel kellene számolni, a Bizottságot meg visszavezetni az eredeti feladatához, kezdve Leyen lesittelésével.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!