Elszakadt a cérna Lengyelországban: ők sem fogják hagyni, hogy Magyarországgal packázzanak Von der Leyenék

A Mandiner is beszámolt róla pénteken, hogy kiszivárgott dokumentumok szerint Benedek Márton, az Európai Bizottság volt magyar tisztviselője 2019-ben titkos stratégiát dolgozott ki Orbán Viktor miniszterelnök eltávolítására, egy ellenzéki koordinációs fórum létrehozásával. Azonban más módszerrel is a magyar kormány ellen dolgozik Brüsszel, többek között az uniós források szándékos visszatartásával. Ezt azonban már a lengyelek is nagyon jól látják.

Brüsszel visszatartja a Magyarországnak szánt pénzeszközöket, hogy manipulálja a választók döntéseit és eltávolítsa a hatalomból Orbán Viktort”

– írta X-oldalán Beata Szydło. „A »demokrácia« kifejezést rendszeresen használó Európai Bizottság gyakran maga sérti meg a demokratikus normákat. Maga is fenyegetéssé válik az európai demokráciára nézve.