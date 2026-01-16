Elszakadt a cérna Lengyelországban: ők sem fogják hagyni, hogy Magyarországgal packázzanak Von der Leyenék

Kidőltek a csontvázak a szekrényből: nem titkolják tovább Brüsszelben, Orbán Viktor eltávolítását tervezik
Orbán-ellenes puccsot terveztek.
„Éppen ezért van szükségük a magyaroknak a mi szolidaritásunkra” – jelentette ki a korábbi lengyel miniszterelnök-helyettes.
A Mandiner is beszámolt róla pénteken, hogy kiszivárgott dokumentumok szerint Benedek Márton, az Európai Bizottság volt magyar tisztviselője 2019-ben titkos stratégiát dolgozott ki Orbán Viktor miniszterelnök eltávolítására, egy ellenzéki koordinációs fórum létrehozásával. Azonban más módszerrel is a magyar kormány ellen dolgozik Brüsszel, többek között az uniós források szándékos visszatartásával. Ezt azonban már a lengyelek is nagyon jól látják.
Brüsszel visszatartja a Magyarországnak szánt pénzeszközöket, hogy manipulálja a választók döntéseit és eltávolítsa a hatalomból Orbán Viktort”
– írta X-oldalán Beata Szydło. „A »demokrácia« kifejezést rendszeresen használó Európai Bizottság gyakran maga sérti meg a demokratikus normákat. Maga is fenyegetéssé válik az európai demokráciára nézve.
Magyarországgal szemben ugyanazokat a módszereket alkalmazza, amelyeket már Lengyelországban is kipróbált, hogy Varsóban Brüsszelnek engedelmes kormányt segítsen hatalomra jutni.
Ezen módszerek közé tartozik a pénzügyi zsarolás, a képmutatás és a hazugság. Éppen ezért van szükségük a magyaroknak a mi szolidaritásunkra, ugyanis joguk van ahhoz, hogy külső nyomás nélkül dönthessenek a választásokon” – fogalmazott a korábbi lengyel miniszterelnök-helyettes.
