01. 17.
szombat
Brüsszel Beata Szydło Lengyelország Magyarország Ursula von der Leyen jobboldal Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió választás

Elszakadt a cérna Lengyelországban: ők sem fogják hagyni, hogy Magyarországgal packázzanak Von der Leyenék

2026. január 16. 23:01

„Éppen ezért van szükségük a magyaroknak a mi szolidaritásunkra” – jelentette ki a korábbi lengyel miniszterelnök-helyettes.

2026. január 16. 23:01
A Mandiner is beszámolt róla pénteken, hogy kiszivárgott dokumentumok szerint Benedek Márton, az Európai Bizottság volt magyar tisztviselője 2019-ben titkos stratégiát dolgozott ki Orbán Viktor miniszterelnök eltávolítására, egy ellenzéki koordinációs fórum létrehozásával. Azonban más módszerrel is a magyar kormány ellen dolgozik Brüsszel, többek között az uniós források szándékos visszatartásával. Ezt azonban már a lengyelek is nagyon jól látják.

Brüsszel visszatartja a Magyarországnak szánt pénzeszközöket, hogy manipulálja a választók döntéseit és eltávolítsa a hatalomból Orbán Viktort”

– írta X-oldalán Beata Szydło. „A »demokrácia« kifejezést rendszeresen használó Európai Bizottság gyakran maga sérti meg a demokratikus normákat. Maga is fenyegetéssé válik az európai demokráciára nézve.

Magyarországgal szemben ugyanazokat a módszereket alkalmazza, amelyeket már Lengyelországban is kipróbált, hogy Varsóban Brüsszelnek engedelmes kormányt segítsen hatalomra jutni.

Ezen módszerek közé tartozik a pénzügyi zsarolás, a képmutatás és a hazugság. Éppen ezért van szükségük a magyaroknak a mi szolidaritásunkra, ugyanis joguk van ahhoz, hogy külső nyomás nélkül dönthessenek a választásokon” – fogalmazott a korábbi lengyel miniszterelnök-helyettes.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: JOHN THYS / AFP

Összesen 3 komment

survivor
2026. január 16. 23:49 Szerkesztve
szochalál Még nem. Ha az lenne, nem lenne internet... Huss ! Lekapcsolnák.
survivor
2026. január 16. 23:47
Summa summarum: Orbannal vagy ő nelküle az EU szet fog esni Nélküle gykrsabban: ő egy utolsó racionalis fék Európaban. Ha veszít: HUN beall Ursula melle. Poloska 18 eves fia ( IS) megy a frontra. Es a drogos " mocskos fadiszezők" is.
socialismo-e-muerte
2026. január 16. 23:26 Szerkesztve
Kommentelők figyelmébe: Nem véletlen a bulvár címadások sorozata. A júgó háborúban is médiamoslék ment a TV-n. Hogy altassák a népet. (Igen pornó, hogy azt nézd és ne gondolkodj - kellenek katonák) Mit jelent ez most? A III. vh-ban vagyunk. Egyértelmű.
