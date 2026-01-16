Kidőltek a csontvázak a szekrényből: nem titkolják tovább Brüsszelben, Orbán Viktor eltávolítását tervezik

Orbán Viktor kamerák előtt jelentette be: Vége van (VIDEÓ)
„Na, de kinek, ezt majd április 12-én meglátjuk” – tette hozzá a miniszterelnök.
Orbán-ellenes puccsot terveztek.
Kiszivárgott dokumentumok szerint Benedek Márton, az Európai Bizottság volt magyar tisztviselője 2019-ben titkos stratégiát dolgozott ki Orbán Viktor miniszterelnök eltávolítására, egy ellenzéki koordinációs fórum létrehozásával – emlékeztetett a The European Conservative.
A terv célja tartós politikai mozgalom és árnyékkormány felépítése volt, jelentős – részben Soros Györgyhöz köthető – NGO-finanszírozással.
Szijjártó Péter külügyminiszter élesen bírálta a beavatkozást, hangsúlyozva: Brüsszel csak engedelmes kormányokat akar. Mario Nawfal politikai kommentátor szerint a struktúra ma is működhet, például a Tisza Párt kampányában.
