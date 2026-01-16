Ft
Brüsszel Soros György Szijjártó Péter Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió puccs

Kidőltek a csontvázak a szekrényből: nem titkolják tovább Brüsszelben, Orbán Viktor eltávolítását tervezik

2026. január 16. 19:13

Orbán-ellenes puccsot terveztek.

2026. január 16. 19:13
null

Kiszivárgott dokumentumok szerint Benedek Márton, az Európai Bizottság volt magyar tisztviselője 2019-ben titkos stratégiát dolgozott ki Orbán Viktor miniszterelnök eltávolítására, egy ellenzéki koordinációs fórum létrehozásával – emlékeztetett a The European Conservative.

A terv célja tartós politikai mozgalom és árnyékkormány felépítése volt, jelentős – részben Soros Györgyhöz köthető – NGO-finanszírozással.

Szijjártó Péter külügyminiszter élesen bírálta a beavatkozást, hangsúlyozva: Brüsszel csak engedelmes kormányokat akar. Mario Nawfal politikai kommentátor szerint a struktúra ma is működhet, például a Tisza Párt kampányában.

Nyitókép: Thilo Schmuelgen / POOL / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

 

