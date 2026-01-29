Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
mamdani autó rendőrség

Dráma New Yorkban: antiszemita támadás ért egy zsinagógát (VIDEÓ)

2026. január 29. 11:45

A város polgármestere szerint az őrizetbe vett férfi „szándékosan és többször is nekiütközött autójával az épületnek”.

2026. január 29. 11:45
null

Autó hajtott egy New York-i zsinagóga bejáratába szerdán, a rendőrség szerint az esetet gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják.

A brooklyni Chábád Lubavics zsidó vallási csoport székhelyén történt incidensben nem sérült meg senki, a rendőrség szerint a sofőrt őrizetbe vették. A csoport követői az ultraortodox haszidi zsidó irányzathoz tartoznak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Zohran Mamdani, New York polgármestere szerint az őrizetbe vett férfi „szándékosan és többször is nekiütközött autójával az épületnek”. A városi elöljáró az incidens után meglátogatta a helyszínt, és egy közösségi médiás bejegyzésében „borzalmasnak” és „mélyen riasztónak” minősítette a cselekményt.

Jessica Tisch, New York város rendőrfőnöke elmondta, hogy a jármű vezetőjét őrizetbe vették, a szakértők nem találtak robbanószerkezetet járművében.

„Ma este egy autó nekivágódott a Chábád központ oldalsó bejáratának az Eastern Parkway 770. szám alatt. Az épület a világ egyik legfontosabb zsinagógáját rejti” – írta Motti Seligson, a Chábád Lubavics szóvivője a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a sofőrt „szinte azonnal” őrizetbe vették.

Tisch újságíróknak arról számolt be, hogy az esetet a New York-i rendőrség illetékes munkacsoportja gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ABC News helyi tévéadó egyik partnere a járművet szürke Hondaként azonosította, New Jersey-i rendszámmal.

Mamdani, Tisch és Seligson külön-külön megerősítették, hogy senki sem sérült meg.

„Az antiszemitizmusnak nincs helye városunkban, és a New York-i zsidók elleni erőszak vagy megfélemlítés elfogadhatatlan” – fejtette ki Mamdani.

Tisch szerint a rendőrség óvatosságból megerősítette a biztonsági intézkedéseket az istentiszteleti helyek környékén.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
arpadan
2026. január 29. 12:32
Majd a mainstream média meg Brüsszel megírja, hogy: "Magyarországon tombol az antiszemitizmus!!!!!!!!!!"
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. január 29. 12:23
Nem sajnálta azt a szép autót?
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
2026. január 29. 11:54
Átlagos szerda a világ "szerencsésebbik" felén.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!