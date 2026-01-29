Dráma New Yorkban: antiszemita támadás ért egy zsinagógát (VIDEÓ)

„Ma este egy autó nekivágódott a Chábád központ oldalsó bejáratának az Eastern Parkway 770. szám alatt. Az épület a világ egyik legfontosabb zsinagógáját rejti” – írta Motti Seligson, a Chábád Lubavics szóvivője a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a sofőrt „szinte azonnal” őrizetbe vették.

Tisch újságíróknak arról számolt be, hogy az esetet a New York-i rendőrség illetékes munkacsoportja gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja.