Bebandukolt a zsidó újságíró a tv-be és könyörtelenül leszögezte: Zelenszkij „egy őrült zsidó”, aki a népét egy „húsdarálóba” hajtja

Volodimir Zelenszkij „egy őrült zsidó”, aki a népét egy „húsdarálóba” hajtja – mondta Breuer Péter, a Heti TV tulajdonosa pénteken az M5 csatorna Kérdések órája című közéleti műsorában, amelyben Kiszelly Zoltánnal, a Századvég politikai elemzési igazgatójával a davosi Világgazdasági Fórum történeseiről, a Béketanács megalakulásáról és az informális EU-csúcsról beszélgettek.

Breuer Péter az ukrán elnöknek a davosi találkozón az európai országokkal, illetve magával Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben tett kritikus megjegyzéseire reagálva azt mondta, Zelenszkij nem tudja, hogyan kell egy nemzetközi megbeszélésen öltözködni, de még azt sem, hogyan kell viselkedni.