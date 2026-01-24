Ft
vezető heti tv volodimir zelenszkij orbán viktor

Bebandukolt a zsidó újságíró a tv-be és könyörtelenül leszögezte: Zelenszkij „egy őrült zsidó”, aki a népét egy „húsdarálóba” hajtja

2026. január 24. 06:44

Az újságíró hozzátette, hogy az ukrán elnök egy őrült spanyol is lehetne, nem tudja, hogyan kell egy nemzetközi megbeszélésen öltözködni, de még azt sem, hogyan kell viselkedni.

2026. január 24. 06:44
Volodimir Zelenszkij „egy őrült zsidó”, aki a népét egy „húsdarálóba” hajtja – mondta Breuer Péter, a Heti TV tulajdonosa pénteken az M5 csatorna Kérdések órája című közéleti műsorában, amelyben Kiszelly Zoltánnal, a Századvég politikai elemzési igazgatójával a davosi Világgazdasági Fórum történeseiről, a Béketanács megalakulásáról és az informális EU-csúcsról beszélgettek.

Breuer Péter az ukrán elnöknek a davosi találkozón az európai országokkal, illetve magával Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben tett kritikus megjegyzéseire reagálva azt mondta, Zelenszkij nem tudja, hogyan kell egy nemzetközi megbeszélésen öltözködni, de még azt sem, hogyan kell viselkedni.

„Egy miniszterelnök, egy vezető politikus megengedheti magának ezt a stílust?” – tette fel a kérdést az újságíró.

Ezt a színpadon, amikor még komikus volt, és nem volt rossz komikus, egy őrült zsidó, szóval én nem tudok mit mondani, aki a népét egy húsdarálóba hajtja”

 – fogalmazott.

„Amikor azt mondom, hogy ő egy őrült zsidó, én nem zsidózok, egy zsidó ember mondhatja a barátjáról” – fűzte hozzá Breuer Péter. Hozzátette: ő egy őrült spanyol is lehetne tulajdonképpen, mert abban a pillanatban, hogyha valamilyen módon valakit talán demokratikus úton megválasztanak, az nem viheti a népét egy húsdarálóba.

Kiszelly Zoltán a műsorban emlékeztetett: négy ével ezelőtt Zelenszkijnek már volt egy hasonló lépése, amikor bekapcsolták az Európai Tanács ülésébe, és ott is Orbán Viktornak ment neki.

Akkor sem tett jót Zelenszkij megítélésének az európai vezetők körében, hogy kívülről „szólt be” egy uniós és egy NATO-tagország vezetőjének – mondta a szakértő.

Breuer Péter az orosz-ukrán háborút említve azt mondta: lehetetlen megérteni, hogy európai vezetők ahelyett, hogy erőszakkal mind a két oldalt megpróbálnák megnyugtatni, fegyvereket vesznek nekik, illetve pénzt adnak, hogy abból fegyvert lehessen venni.

A háborúban a rakéták bármikor félre is mehetnek, Trump pedig ettől akarja egy hálóval, egy sapkával megvédeni és biztosítani a saját országát

 – vélekedett.

Kiszelly Zoltán azt mondta: az, hogy Zelenszkij a saját népét a vágóhídra küldi, ez azért fontos, mert 2019-es megválasztásakor azt ígérte, hogy a Kelet-Ukrajnában élő oroszajkúak és más kisebbségek közötti kulturális konfliktus, valamint a kisebbségek rovására a Petro Porosenko elnök idején kezdett ukrán nemzetépítés „méregfogait kihúzza, a vadhajtásait pedig visszanyesi”.

Breuer Péter az adásban a Béketanács alapításával kapcsolatban elmondta, büszke arra, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök is a békebizottság alapítói között van. Véleménye szerint az amerikai elnök az „kicsit idejétmúlta” ENSZ-t szeretné leváltani és egy „új képződményt” létrehozni.

(MTI)

Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP 

 

Csubszi
2026. január 24. 14:31
Breuernek igaza van!
Geza2
2026. január 24. 13:01
Bocsi, ezt nem értem! Zselé Izraelt hajtja a húsdarálóba?
zsuzsa-963
2026. január 24. 12:27
Nem *elenszkij az egyetlen őrült zsidó. A felsorolást talán egyik legnagyobb felforgatójával Vladimir Iljics Uljanovval kezdem, mellette meg kell említeni Karl Marxot, Grigorij Jevszejevics Zinovjevet, Lev Boriszovics Kamenyevet, Lev Davidovics Bronstijt (Trockij) a magyar történelmből ismert Rosenfeld (Rákosi) Mátyást, Kohn (Kun) Bélát, Szamuely Tibort, Eisenberger Benjamint (Péter Gábor) , Lővy Hermant (Farkas Mihály), Singer (Gerő) Ernőt, Landrer Jenő, Schwartz (Pogány) József, Weisz (Varga) Jenő, Kohn Ekán (Kalmár Henrik) (itt gyakorlatilag felsorolható a kommunista rémuralon direktóriuma, akik között egyetlen gój volt Garbai Sándor, hogy legyen, aki szabatkor is aláírja a halálos ítéleteket.
kiborg-2
2026. január 24. 12:09
Ez miért csak most jut eszükbe? Csak azután, hogy sok százezernyi ukrán(köztük magyar) veszett el...:-( Csak akkor , amikor már a végső összeomlás előtt állnak.. Egészen másként viselkedtek eddig: Zselé volt a hős makkabeus, sőt a banderisták, azovosok dicsőítve voltak, meghívták őket Izraelbe is
