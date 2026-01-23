Összenő, ami összetartozik: Zelenszkij embereivel parádézott Soros György fia – együtt éltették Ukrajna uniós csatlakozását
2026. január 23. 15:34
Soros Alex szerint inspiráló, hogy az ukránok kitartanak az elveik mellett a háború ellenére is.
2026. január 23. 15:34
3 p
1
33
82
Mentés
A davosi Világgazdasági Fórumon ukrán politikai és civil vezetőkkel találkozott Soros Alex, Soros György fia, aki közösségi oldalán számolt be a megbeszélésekről. Bejegyzése szerint Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettessel, az európai és euroatlanti integrációért felelős kormánytaggal egyeztetett Ukrajna európai uniós csatlakozásának előrehaladásáról.
Soros Alex arról írt, hogy közvetlenül hallhatott azokról a konkrét lépésekről és eredményekről, amelyeket Ukrajna az uniós csatlakozási menetrend megvalósítása érdekében tett. Emellett találkozott Olekszandr Sushkóval, az Ukrajnai Nemzetközi Reneszánsz Alapítvány (IRF Ukraine) ügyvezető igazgatójával is, akinek munkáját Soros szerint továbbra is kulcsfontosságúnak tartják egy szabad és demokratikus Ukrajna fenntartásában.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
„Donbasz kérdése kulcsfontosságú. Meg fogjuk vitatni Abu-Dzabiban, hogy a három oldal hogyan látja ezt az ügyet” – fogalmazott az újságíróknak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
A bejegyzésében Soros Alex hangsúlyozta: különösen inspirálónak tartja azokat a vezetőket, akik a nyomásgyakorlás és megfélemlítés ellenére is kitartanak elveik mellett.
Úgy fogalmazott, nagyra értékeli azokat, akik Vlagyimir Putyin fenyegetéseivel szemben határozottságot mutatnak, különösen egy olyan időszakban, amikor – megfogalmazása szerint – sokan inkább a kényelmet választják az elvek következetes képviselete helyett.
Különleges adással jelentkezett a CashTalk: Hoppál Hunor műsorvezetésével Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó és Petri Bernadett miniszteri biztos Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter dokumentuma alapján beszélte át, milyen pénzügyi pályára állíthatja az EU Ukrajna finanszírozását.