Összenő, ami összetartozik: Zelenszkij embereivel parádézott Soros György fia – együtt éltették Ukrajna uniós csatlakozását

A davosi Világgazdasági Fórumon ukrán politikai és civil vezetőkkel találkozott Soros Alex, Soros György fia, aki közösségi oldalán számolt be a megbeszélésekről. Bejegyzése szerint Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettessel, az európai és euroatlanti integrációért felelős kormánytaggal egyeztetett Ukrajna európai uniós csatlakozásának előrehaladásáról.

Soros Alex arról írt, hogy közvetlenül hallhatott azokról a konkrét lépésekről és eredményekről, amelyeket Ukrajna az uniós csatlakozási menetrend megvalósítása érdekében tett. Emellett találkozott Olekszandr Sushkóval, az Ukrajnai Nemzetközi Reneszánsz Alapítvány (IRF Ukraine) ügyvezető igazgatójával is, akinek munkáját Soros szerint továbbra is kulcsfontosságúnak tartják egy szabad és demokratikus Ukrajna fenntartásában.