Fontos pillanatához érkezik az orosz-ukrán háború: minden Abu-Dzabiban dől el

Elkészült a megállapodás az amerikai biztonsági garanciákról

A WhatsApp-chatben az ukrán elnök azt is elmondta: elkészült a megállapodás az amerikai biztonsági garanciákról, és már csak arra várnak, hogy Donald Trump amerikai elnök kitűzze az aláírás pontos helyét és időpontját.

„Képtelenségnek” nevezte Zelenszkij azt az orosz elképzelést, amely szerint a befagyasztott orosz vagyonokból az oroszok által elfoglalt kelet-ukrajnai területeken szükséges helyreállításra is költhetnének majd.

„Természetesen küzdeni fogunk azért, hogy Ukrajna hasznosítsa ezeket a forrásokat, és úgy igazságos, ha Ukrajna javára fordítják a teljes befagyasztott vagyont” – jelentette ki Zelenszkij.

A megbeszélések péntek este kezdődnek.