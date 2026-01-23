Ft
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij tárgyalás orosz-ukrán háború donyeck donald trump

Fontos pillanatához érkezik az orosz-ukrán háború: minden Abu-Dzabiban dől el

2026. január 23. 14:14

„Donbasz kérdése kulcsfontosságú. Meg fogjuk vitatni Abu-Dzabiban, hogy a három oldal hogyan látja ezt az ügyet” – fogalmazott az újságíróknak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

2026. január 23. 14:14
null

Az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos területi kérdéseket is meg fogják vitatni az Abu-Dzabiban pénteken és szombaton tartandó háromoldalú, orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokon – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken.

A WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson újságírókkal folytatott beszélgetésben Zelenszkij úgy fogalmazott: 

Donbasz kérdése kulcsfontosságú. Meg fogjuk vitatni Abu-Dzabiban, hogy a három oldal hogyan látja ezt az ügyet”.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli, hogy Ukrajna adja át Oroszországnak a kelet-ukrajnai Donyeck megye még ukrán ellenőrzés alatt álló 20 százalékát, Zelenszkij azonban nem hajlandó ukrán területet feladni.

Elkészült a megállapodás az amerikai biztonsági garanciákról

A WhatsApp-chatben az ukrán elnök azt is elmondta: elkészült a megállapodás az amerikai biztonsági garanciákról, és már csak arra várnak, hogy Donald Trump amerikai elnök kitűzze az aláírás pontos helyét és időpontját.

„Képtelenségnek” nevezte Zelenszkij azt az orosz elképzelést, amely szerint a befagyasztott orosz vagyonokból az oroszok által elfoglalt kelet-ukrajnai területeken szükséges helyreállításra is költhetnének majd.

„Természetesen küzdeni fogunk azért, hogy Ukrajna hasznosítsa ezeket a forrásokat, és úgy igazságos, ha Ukrajna javára fordítják a teljes befagyasztott vagyont” – jelentette ki Zelenszkij.

A megbeszélések péntek este kezdődnek.

(MTI)

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Csigorin
2026. január 23. 15:35
ugy igazsagos ha minden penzt a te feneketlen zsebedbe tomnek te mocskos rohadek
csulak
2026. január 23. 15:34
nem dol el semmi, ukrajna csak porhintest szor Trump szemebe, mintha beket akarna, holott tovabb akar haboruzni masok penzebol, persze
lyon-v-2
2026. január 23. 15:24
Nem lesz ott egy vacsorán kívül semmilyen megállapodás szokás szerint.
Treeoflife
2026. január 23. 15:14
"Donbasz kérdése kulcsfontosságú. Meg fogjuk vitatni Abu-Dzabiban, hogy a három oldal hogyan látja ezt az ügyet”. Minden résztvevő tudja, hogy az oroszok mit gondolnak. Azt is, hogy az ukrán patkány az EU-s támogatóival mit remél. Trump már rég megállapodott Putyinnal - gondolom. Vagyis ... amit ez a zongorista gondol, azt felejtse el, és aláírásra kész a megállapodás. Sőt, ha életben hagyják, ahzt még meg is köszönheti, csak az aláírás után már ne utazzon vissza, hanem keressen egy lakatlan szigetet magának.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!