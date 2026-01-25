Amerika bajban van: Von der Leyen dörzsöli a tenyerét – Európa lehet a megmentő

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
A Grönland ellenőrzéséhez elengedhetetlen katonai képesség területén az Egyesült államok súlyos lemaradásban van Oroszországhoz képest.
Donald Trump amerikai elnök (nemcsak Grönland megszerzése kapcsán) átfogó flottfejlesztési programba kezdett – írta cikkében a Világgazdaság.
Ennek egyik kulcseleme a hajózási útvonalak biztosításához nélkülözhetetlen jégtörő flotta jelentős bővítése, amelyhez Washington a világ egyik legnagyobb szakértelmével rendelkező országhoz, Finnországhoz fordult.
Az amerikai–finn együttműködés a jégtörőhajók építésében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke részéről is hangsúlyt kapott a davosi világgazdasági fórumon elmondott beszédében.
Mint fogalmazott, „az Északi-sarkvidék biztonságát illetően Európa teljes mértékben elkötelezett. E tekintetben osztjuk az Egyesült Államok céljait. Például az EU-tag Finnország – az egyik legújabb NATO-tag – jégtörő hajót ad el az Egyesült Államoknak”.
Az Egyesült Államok jelenleg mindössze három, elöregedő jégtörővel rendelkezik, ami jelentős lemaradást jelent Oroszországhoz képest.
Moszkva mintegy negyven jégtörőt üzemeltet, köztük nyolc nukleáris meghajtású egységet, amelyek révén meghatározó szereplő az északi tengeri útvonalakon.
A lemaradás felszámolására már Joe Biden elnöksége idején megszülettek azok a tervek, amelyek a következő évtizedben 11 új jégtörő beszerzését irányozták elő.
A nyáron elfogadott, Trump által „nagy, gyönyörű törvényként” emlegetett jogszabály 8,6 milliárd dollárt különített el a program finanszírozására.
A Trump és Alexander Stubb finn elnök által októberben aláírt együttműködési megállapodás értelmében a tervezett 11 jégtörőből négy Finnországban, míg hét amerikai vállalatnál épül meg, utóbbiak esetében azonban a finn mérnöki tapasztalatokra és tervekre támaszkodnak. Az első két, Finnországban készülő hajót 2028-ban adhatják át az amerikai parti őrségnek.
Donald Trump az együttműködést úgy kommentálta:
A világ legjobb jégtörőit vásároljuk meg, és köztudott, hogy ezeket Finnországban építik.”
A nyitókép illusztráció: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP