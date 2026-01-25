Amerika bajban van: Von der Leyen dörzsöli a tenyerét – Európa lehet a megmentő

Az Egyesült Államok jelenleg mindössze három, elöregedő jégtörővel rendelkezik, ami jelentős lemaradást jelent Oroszországhoz képest.

Moszkva mintegy negyven jégtörőt üzemeltet, köztük nyolc nukleáris meghajtású egységet, amelyek révén meghatározó szereplő az északi tengeri útvonalakon.

A lemaradás felszámolására már Joe Biden elnöksége idején megszülettek azok a tervek, amelyek a következő évtizedben 11 új jégtörő beszerzését irányozták elő.

A nyáron elfogadott, Trump által „nagy, gyönyörű törvényként” emlegetett jogszabály 8,6 milliárd dollárt különített el a program finanszírozására.

A Trump és Alexander Stubb finn elnök által októberben aláírt együttműködési megállapodás értelmében a tervezett 11 jégtörőből négy Finnországban, míg hét amerikai vállalatnál épül meg, utóbbiak esetében azonban a finn mérnöki tapasztalatokra és tervekre támaszkodnak. Az első két, Finnországban készülő hajót 2028-ban adhatják át az amerikai parti őrségnek.